Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210709/zherebenka-1740671779.html
Под Волгоградом сотрудники МЧС вытащили жеребенка из колодца
Под Волгоградом сотрудники МЧС вытащили жеребенка из колодца - РИА Новости, 09.07.2021
Под Волгоградом сотрудники МЧС вытащили жеребенка из колодца
Сотрудники МЧС вытащили жеребенка из колодца под Волгоградом, животное не пострадало, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T19:18
2021-07-09T20:19
волгоградская область
хорошие новости
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоград
краснослободск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740678879_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_13ca27e23fbec7b49df48c9e8be70d09.jpg
ВОЛГОГРАД, 9 июл — РИА Новости. Сотрудники МЧС вытащили жеребенка из колодца под Волгоградом, животное не пострадало, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.По информации ведомства, утром в пятницу в городе Краснослободск в колодец возле частного дома провалился жеребенок, который прогуливался здесь вместе с кобылой. Само животное выбраться наружу не смогло, местные жители вызвали МЧС."Прибывшие на место происшествия сотрудники 50-й пожарно-спасательной части, используя веревку и подоспевший на подмогу трактор местных рабочих, извлекли молоденькую пленницу из западни", — говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что операция спасения заняла 20 минут, жеребенок не пострадал, его передали хозяину.
https://ria.ru/20210705/sivuch-1739958659.html
волгоградская область
волгоград
краснослободск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740678879_183:0:1036:640_1920x0_80_0_0_4c3a5c2faa5dad6a2848fa48dea45795.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоград, краснослободск, происшествия
Под Волгоградом сотрудники МЧС вытащили жеребенка из колодца
19:18 09.07.2021 (обновлено: 20:19 09.07.2021)
 
© Фото : ГУМЧС России по Волгоградской областиВолгоградские пожарные спасли жеребенка, провалившегося в колодец
Волгоградские пожарные спасли жеребенка, провалившегося в колодец - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© Фото : ГУМЧС России по Волгоградской области

Под Волгоградом сотрудники МЧС вытащили жеребенка из колодца

Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 9 июл — РИА Новости. Сотрудники МЧС вытащили жеребенка из колодца под Волгоградом, животное не пострадало, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
По информации ведомства, утром в пятницу в городе Краснослободск в колодец возле частного дома провалился жеребенок, который прогуливался здесь вместе с кобылой. Само животное выбраться наружу не смогло, местные жители вызвали МЧС.
"Прибывшие на место происшествия сотрудники 50-й пожарно-спасательной части, используя веревку и подоспевший на подмогу трактор местных рабочих, извлекли молоденькую пленницу из западни", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что операция спасения заняла 20 минут, жеребенок не пострадал, его передали хозяину.
На Камчатке появился новый официальный праздник, посвященный защите морских животных - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 16:13Хорошие новости
На Сахалине спасли сивуча, запутавшегося в рыбацких сетях
 
Хорошие новостиВолгоградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВолгоградКраснослободскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:54В ЕС заявили о риске воспаления сердца после вакцинации Pfizer и Moderna
07:46Спасатели обследовали побережье в районе крушения Ан-26 на Камчатке
07:33Ученый объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге
07:30В Афганистане четверо полицейских погибли в столкновениях с талибами*
07:14В Киеве заявили о внезапном отказе британцев оснастить украинские катера
07:10Эксперт подсчитал "честный" курс рубля без валютных операций Минфина
06:53Художники рассказывают о прошлом Тамани на выставке "De Profundis"
06:32СМИ: российская подлодка следила за авианосной группой ВМС Британии
06:00Далай-лама ответил на вопрос о вакцинах от COVID-19
05:48Власти Кубани пригрозили непривитым туристам штрафом в 30 тысяч рублей
04:55В Нигерии в результате нападения погибли не менее 42 человек
04:31В ООН изучают письмо от Гаити с просьбой направить войска
04:09Россиянам объяснили, что будет, если купаться в запрещенных местах
04:04Ученый рассказал, как много раз большинство пациентов болеют COVID-19
03:59На Украине пожаловались на "зерновое проклятие"
03:40В Афганистане сообщили о содержащихся в тюрьмах россиянах
03:18Эксперт объяснил, что говорит о вас чек из магазина
03:07"Роскосмос" предложил создать на Марсе АЭС
03:05Шеф-повар рассказал, что Мишустин ел в Екатеринбурге
03:00Власти Гаити попросили ООН направить в страну войска
Лента новостейМолния