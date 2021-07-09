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Под Волгоградом сотрудники МЧС вытащили жеребенка из колодца
Под Волгоградом сотрудники МЧС вытащили жеребенка из колодца - РИА Новости, 09.07.2021
Под Волгоградом сотрудники МЧС вытащили жеребенка из колодца
Сотрудники МЧС вытащили жеребенка из колодца под Волгоградом, животное не пострадало, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T19:18
2021-07-09T19:18
2021-07-09T20:19
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 9 июл — РИА Новости. Сотрудники МЧС вытащили жеребенка из колодца под Волгоградом, животное не пострадало, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.По информации ведомства, утром в пятницу в городе Краснослободск в колодец возле частного дома провалился жеребенок, который прогуливался здесь вместе с кобылой. Само животное выбраться наружу не смогло, местные жители вызвали МЧС."Прибывшие на место происшествия сотрудники 50-й пожарно-спасательной части, используя веревку и подоспевший на подмогу трактор местных рабочих, извлекли молоденькую пленницу из западни", — говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что операция спасения заняла 20 минут, жеребенок не пострадал, его передали хозяину.
https://ria.ru/20210705/sivuch-1739958659.html
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волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоград, краснослободск, происшествия
Под Волгоградом сотрудники МЧС вытащили жеребенка из колодца
19:18 09.07.2021 (обновлено: 20:19 09.07.2021)
Под Волгоградом сотрудники МЧС вытащили жеребенка из колодца