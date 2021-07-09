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В Британии заявили о риске третьей мировой войны
В Британии заявили о риске третьей мировой войны - РИА Новости, 09.07.2021
В Британии заявили о риске третьей мировой войны
Журналистка The Sun Имоджен Броддик увидела риск третьей мировой войны из-за захода трех российских атомных подлодок в Балтику и учений НАТО в Черном море. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T21:03
2021-07-09T21:03
россия
балтийское море
нато
великобритания
сша
в мире
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Журналистка The Sun Имоджен Броддик увидела риск третьей мировой войны из-за захода трех российских атомных подлодок в Балтику и учений НАТО в Черном море. "Следует опасаться третьей мировой, ведь российские атомные подводные лодки замечены в Балтийском море, а американский десантный корабль — в Черном", — говорится в публикации. На днях российские атомные субмарины "Орел", "Князь Владимир" и "Вепрь" вошли в Балтийское море для участия в Главном военном-морском параде в Санкт-Петербурге. Автор публикации обратила внимание, что на Балтике впервые будут находиться сразу три российские АПЛ. По ее мнению, такая мера направлена на "демонстрацию силы" России. В это же время в Черное море вошел американский военный корабль Yuma, он направился на многонациональные учения Sea Breeze, где помимо США, участвуют союзники из 31 страны, включая Великобританию, Францию, Японию, Корею и другие. Журналистка напомнила о недавнем инциденте с британским эсминцем Defender недалеко от побережья Крыма, когда России пришлось поднять авиацию и провести предупредительную стрельбу по пути следования корабля, чтобы прогнать его из своих территориальных вод. Кроме того, 6 июля два российских истребителя Су-30 не позволили американскому патрульному самолету "Посейдон" войти в воздушное пространство страны. Автор статьи назвала все эти события "фарсовым противостоянием". Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210707/orel-1740194129.html
https://ria.ru/20210630/intsident-1739211158.html
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россия, балтийское море, нато, великобритания, сша, в мире

В Британии заявили о риске третьей мировой войны

21:03 09.07.2021
 
© Фото : страница Canadian Armed Forces Operations в TwitterКорабли НАТО, вошедшие для учений в Черное море
Корабли НАТО, вошедшие для учений в Черное море - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© Фото : страница Canadian Armed Forces Operations в Twitter
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Журналистка The Sun Имоджен Броддик увидела риск третьей мировой войны из-за захода трех российских атомных подлодок в Балтику и учений НАТО в Черном море.
"Следует опасаться третьей мировой, ведь российские атомные подводные лодки замечены в Балтийском море, а американский десантный корабль — в Черном", — говорится в публикации.
На днях российские атомные субмарины "Орел", "Князь Владимир" и "Вепрь" вошли в Балтийское море для участия в Главном военном-морском параде в Санкт-Петербурге. Автор публикации обратила внимание, что на Балтике впервые будут находиться сразу три российские АПЛ. По ее мнению, такая мера направлена на "демонстрацию силы" России.
АПЛ Орел - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
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В это же время в Черное море вошел американский военный корабль Yuma, он направился на многонациональные учения Sea Breeze, где помимо США, участвуют союзники из 31 страны, включая Великобританию, Францию, Японию, Корею и другие.
Журналистка напомнила о недавнем инциденте с британским эсминцем Defender недалеко от побережья Крыма, когда России пришлось поднять авиацию и провести предупредительную стрельбу по пути следования корабля, чтобы прогнать его из своих территориальных вод. Кроме того, 6 июля два российских истребителя Су-30 не позволили американскому патрульному самолету "Посейдон" войти в воздушное пространство страны. Автор статьи назвала все эти события "фарсовым противостоянием".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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