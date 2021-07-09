https://ria.ru/20210709/valeriya-1740641657.html

Из-за пандемии Валерия планирует продать квартиру

Из-за пандемии Валерия планирует продать квартиру - РИА Новости, 09.07.2021

Из-за пандемии Валерия планирует продать квартиру

Певица Валерия в интервью изданию "Собеседник" призналась, что из-за пандемии коронавируса думает продать квартиру, чтобы купить за городом комфортный особняк. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T17:06

2021-07-09T17:06

2021-07-09T17:06

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шоу-бизнес

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валерия (алла перфилова)

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Певица Валерия в интервью изданию "Собеседник" призналась, что из-за пандемии коронавируса думает продать квартиру, чтобы купить за городом комфортный особняк. По словам артистки, идея о переезде появилась в 2020 году. Уже тогда она вместе с мужем, продюсером Иосифом Пригожиным начала искать подходящий вариант. Однако они так ничего не выбрали. Несмотря на это, желание переехать в свой дом, подальше от шумного мегаполиса, у нее осталось. "До пандемии я предпочитала жить в городе, считала себя абсолютно городским жителем. Но сегодня чувствую, что у меня есть необходимость переместиться за город в связи с пандемией, с ограничениями в передвижении", — пояснила звезда. Однако цены пока не позволяют супругам купить новую недвижимость. Исполнительница не исключает, что может взять кредит, если потребуется. Если раньше Валерия с легкостью могла совершать крупные покупки, то сейчас, как отметила знаменитость, финансовая ситуация крайне нестабильная. "Работа у меня есть, но никто не знает, состоится ли она. Мы живем в такое странное время, что нельзя ничего загадывать", — уточнила артистка.

https://ria.ru/20210604/prigozhin-1735492447.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, валерия (алла перфилова)