https://ria.ru/20210709/valeriya-1740641657.html
Из-за пандемии Валерия планирует продать квартиру
Из-за пандемии Валерия планирует продать квартиру - РИА Новости, 09.07.2021
Из-за пандемии Валерия планирует продать квартиру
Певица Валерия в интервью изданию "Собеседник" призналась, что из-за пандемии коронавируса думает продать квартиру, чтобы купить за городом комфортный особняк. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T17:06
2021-07-09T17:06
2021-07-09T17:06
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шоу-бизнес
знаменитости
звезды
валерия (алла перфилова)
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Певица Валерия в интервью изданию "Собеседник" призналась, что из-за пандемии коронавируса думает продать квартиру, чтобы купить за городом комфортный особняк. По словам артистки, идея о переезде появилась в 2020 году. Уже тогда она вместе с мужем, продюсером Иосифом Пригожиным начала искать подходящий вариант. Однако они так ничего не выбрали. Несмотря на это, желание переехать в свой дом, подальше от шумного мегаполиса, у нее осталось. "До пандемии я предпочитала жить в городе, считала себя абсолютно городским жителем. Но сегодня чувствую, что у меня есть необходимость переместиться за город в связи с пандемией, с ограничениями в передвижении", — пояснила звезда. Однако цены пока не позволяют супругам купить новую недвижимость. Исполнительница не исключает, что может взять кредит, если потребуется. Если раньше Валерия с легкостью могла совершать крупные покупки, то сейчас, как отметила знаменитость, финансовая ситуация крайне нестабильная. "Работа у меня есть, но никто не знает, состоится ли она. Мы живем в такое странное время, что нельзя ничего загадывать", — уточнила артистка.
https://ria.ru/20210604/prigozhin-1735492447.html
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коронавирус в россии, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, валерия (алла перфилова)
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости.
Певица Валерия в интервью изданию "Собеседник" призналась
, что из-за пандемии коронавируса думает продать квартиру, чтобы купить за городом комфортный особняк.
По словам артистки, идея о переезде появилась в 2020 году. Уже тогда она вместе с мужем, продюсером Иосифом Пригожиным начала искать подходящий вариант. Однако они так ничего не выбрали.
"Сейчас цены взлетели очень сильно: безумие совершенное", — высказалась Валерия.
Несмотря на это, желание переехать в свой дом, подальше от шумного мегаполиса, у нее осталось. "До пандемии я предпочитала жить в городе, считала себя абсолютно городским жителем. Но сегодня чувствую, что у меня есть необходимость переместиться за город в связи с пандемией, с ограничениями в передвижении", — пояснила звезда.
Однако цены пока не позволяют супругам купить новую недвижимость.
"Может быть, мы продадим квартиру и купим дом, – поделилась планами певица. – Сейчас мы активно думаем над этим вопросом. Ездим, смотрим дома".
Исполнительница не исключает, что может взять кредит, если потребуется. Если раньше Валерия с легкостью могла совершать крупные покупки, то сейчас, как отметила знаменитость, финансовая ситуация крайне нестабильная.
"Работа у меня есть, но никто не знает, состоится ли она. Мы живем в такое странное время, что нельзя ничего загадывать", — уточнила артистка.