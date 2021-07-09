https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740632792.html

Эпидемиолог рассказал, когда беременным лучше проводить вакцинацию

Эпидемиолог рассказал, когда беременным лучше проводить вакцинацию - РИА Новости, 09.07.2021

Эпидемиолог рассказал, когда беременным лучше проводить вакцинацию

Вакцинация беременных от коронавируса может проводиться только в третьем триместре беременности, когда все органы и системы ребенка заложены, заявил заместитель РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T16:08

2021-07-09T16:08

2021-07-09T16:13

александр горелов

российская академия наук

израиль

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вакцинация беременных от коронавируса может проводиться только в третьем триместре беременности, когда все органы и системы ребенка заложены, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."Вакцинация может проводиться только в третьем триместре беременности, когда все органы, системы ребенка заложены ", - сказал он в эфире радио "Говорит Москва".По его словам, примером может быть Израиль, где вакцинация от коронавируса не была добровольной, но в настоящий момент все беременные, которые были привиты в третьем триместре, родили здоровых детей, антитела выработались и у детей, и у матерей.

https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740610076.html

израиль

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александр горелов, российская академия наук, израиль, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество