https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740632792.html
Эпидемиолог рассказал, когда беременным лучше проводить вакцинацию
Эпидемиолог рассказал, когда беременным лучше проводить вакцинацию - РИА Новости, 09.07.2021
Эпидемиолог рассказал, когда беременным лучше проводить вакцинацию
Вакцинация беременных от коронавируса может проводиться только в третьем триместре беременности, когда все органы и системы ребенка заложены, заявил заместитель РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T16:08
2021-07-09T16:08
2021-07-09T16:13
александр горелов
российская академия наук
израиль
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вакцинация беременных от коронавируса может проводиться только в третьем триместре беременности, когда все органы и системы ребенка заложены, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."Вакцинация может проводиться только в третьем триместре беременности, когда все органы, системы ребенка заложены ", - сказал он в эфире радио "Говорит Москва".По его словам, примером может быть Израиль, где вакцинация от коронавируса не была добровольной, но в настоящий момент все беременные, которые были привиты в третьем триместре, родили здоровых детей, антитела выработались и у детей, и у матерей.
https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740610076.html
израиль
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александр горелов, российская академия наук, израиль, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Эпидемиолог рассказал, когда беременным лучше проводить вакцинацию
16:08 09.07.2021 (обновлено: 16:13 09.07.2021)
Эпидемиолог Роспотребнадзора Горелов заявил, что беременных можно прививать в третьем триместре