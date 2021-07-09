https://ria.ru/20210709/ufa-1740576567.html

ФСБ предотвратила теракт в Уфе

ФСБ предотвратила теракт в Уфе - РИА Новости, 09.07.2021

ФСБ предотвратила теракт в Уфе

В Уфе задержали сторонника террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, который готовил взрыв в больнице МВД, сообщила ФСБ. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T12:00

2021-07-09T12:00

2021-07-09T14:08

исламское государство

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

сирия

происшествия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

уфа

терроризм

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В Уфе задержали сторонника террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, который готовил взрыв в больнице МВД, сообщила ФСБ.Как уточили в ведомстве, это местный житель 1995 года рождения.В арендованном боевиком доме изъяли готовое самодельное взрывное устройство и компоненты еще для одного. В мобильном телефоне задержанного нашли переписку с членами террористических структур."Хайят Тахрир аш-Шам"* — одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Она была создана в 2017 году на базе "Джабхат Фатх аш-Шам"* ("Джебхат ан-Нусра"*).В начале апреля ФСБ задержала двух исламистов из этой организации, которые планировали устроить взрыв в одном из образовательных учреждений в Симферополе.Сегодня СК сообщил о предотвращении теракта в Московском регионе. Сейчас боевик "Исламского государства"* находится в СИЗО по решению суда.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210701/terakty-1739407656.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210525/fsb-1733769539.html

московская область (подмосковье)

сирия

россия

уфа

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исламское государство, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), сирия, происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), уфа, терроризм