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Талибы заявили о готовности вести переговоры с другими странами
Талибы заявили о готовности вести переговоры с другими странами - РИА Новости, 09.07.2021
Талибы заявили о готовности вести переговоры с другими странами
Официальный представитель политического офиса талибов в Катаре Мухаммед Наим заявил РИА Новости, что движение "Талибан" (запрещено в РФ) готово вести переговоры РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T09:42
2021-07-09T09:42
россия
сергей лавров
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афганистан
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талибан
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Официальный представитель политического офиса талибов в Катаре Мухаммед Наим заявил РИА Новости, что движение "Талибан" (запрещено в РФ) готово вести переговоры с другими странами и обсуждать вопросы, вызывающие у них беспокойство."Если некоторые страны испытывают проблемы в отношениях с Афганистаном, пусть они говорят об этом, что их беспокоит. У нас нет проблем ни с кем, если появляется проблема, мы готовы прийти к взаимопониманию, сесть с ними за стол и обсудить все вопросы. В этом плане у нас нет проблем", - сказал Наим.В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.Вместе с наступлением талибов в северной части Афганистана в последнее время на территорию Таджикистана уходят военные афганских правительственных войск. Ранее представитель Таджикистана при ОДКБ Хасан Султонов на заседании постоянного совета организации заявил, что Душанбе будет сложно справиться с вызовами из Афганистана в одиночку, республика призывает союзников по ОДКБ помочь. По оценке Таджикистана, сложившиеся обстоятельства требуют "адекватного реагирования в рамках ОДКБ, в том числе принятия мер по усилению потенциала по защите южных рубежей".
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россия, сергей лавров, одкб, афганистан, таджикистан, талибан, в мире
Талибы заявили о готовности вести переговоры с другими странами
09:42 09.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на столе представителей движения "Талибан" на заседании Московского формата консультаций по Афганистану
Табличка на столе представителей движения Талибан на заседании Московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Представитель "Талибана" Мухаммед Наим заявил о готовности вести переговоры с другими странами

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Официальный представитель политического офиса талибов в Катаре Мухаммед Наим заявил РИА Новости, что движение "Талибан" (запрещено в РФ) готово вести переговоры с другими странами и обсуждать вопросы, вызывающие у них беспокойство.
"Если некоторые страны испытывают проблемы в отношениях с Афганистаном, пусть они говорят об этом, что их беспокоит. У нас нет проблем ни с кем, если появляется проблема, мы готовы прийти к взаимопониманию, сесть с ними за стол и обсудить все вопросы. В этом плане у нас нет проблем", - сказал Наим.
В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.
Вместе с наступлением талибов в северной части Афганистана в последнее время на территорию Таджикистана уходят военные афганских правительственных войск. Ранее представитель Таджикистана при ОДКБ Хасан Султонов на заседании постоянного совета организации заявил, что Душанбе будет сложно справиться с вызовами из Афганистана в одиночку, республика призывает союзников по ОДКБ помочь. По оценке Таджикистана, сложившиеся обстоятельства требуют "адекватного реагирования в рамках ОДКБ, в том числе принятия мер по усилению потенциала по защите южных рубежей".
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