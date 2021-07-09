https://ria.ru/20210709/taliban-1740551896.html

Талибы заявили о готовности вести переговоры с другими странами

Талибы заявили о готовности вести переговоры с другими странами - РИА Новости, 09.07.2021

Талибы заявили о готовности вести переговоры с другими странами

Официальный представитель политического офиса талибов в Катаре Мухаммед Наим заявил РИА Новости, что движение "Талибан" (запрещено в РФ) готово вести переговоры РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T09:42

2021-07-09T09:42

2021-07-09T09:42

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Официальный представитель политического офиса талибов в Катаре Мухаммед Наим заявил РИА Новости, что движение "Талибан" (запрещено в РФ) готово вести переговоры с другими странами и обсуждать вопросы, вызывающие у них беспокойство."Если некоторые страны испытывают проблемы в отношениях с Афганистаном, пусть они говорят об этом, что их беспокоит. У нас нет проблем ни с кем, если появляется проблема, мы готовы прийти к взаимопониманию, сесть с ними за стол и обсудить все вопросы. В этом плане у нас нет проблем", - сказал Наим.В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.Вместе с наступлением талибов в северной части Афганистана в последнее время на территорию Таджикистана уходят военные афганских правительственных войск. Ранее представитель Таджикистана при ОДКБ Хасан Султонов на заседании постоянного совета организации заявил, что Душанбе будет сложно справиться с вызовами из Афганистана в одиночку, республика призывает союзников по ОДКБ помочь. По оценке Таджикистана, сложившиеся обстоятельства требуют "адекватного реагирования в рамках ОДКБ, в том числе принятия мер по усилению потенциала по защите южных рубежей".

https://ria.ru/20210708/afganistan-1740523860.html

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россия, сергей лавров, одкб, афганистан, таджикистан, талибан, в мире