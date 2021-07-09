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ГКРЧ обяжет сотовых операторов построить в селах сети 4G, сообщили СМИ
ГКРЧ обяжет сотовых операторов построить в селах сети 4G, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.07.2021
ГКРЧ обяжет сотовых операторов построить в селах сети 4G, сообщили СМИ
Сотовым операторам придется построить в селах сети 4G, обеспечив такими сетями 99% населенных пунктов, где проживает меньше 1 тысячи человек, чтобы продлить... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T09:09
2021-07-09T09:09
вымпелком
технологии
экономика
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сотовым операторам придется построить в селах сети 4G, обеспечив такими сетями 99% населенных пунктов, где проживает меньше 1 тысячи человек, чтобы продлить разрешение на использование частот для LTE, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на материалы госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ).Отмечается, что ГКРЧ в августе планирует продлить разрешение на использование частот 700 МГц, 800 МГц и 2,5–2,7 ГГц для сотовых сетей четвертого поколения (LTE) еще на 10 лет. Чтобы получить продление, операторы должны будут выполнить ряд условий, одним из которых и является обеспечение сел сетями 4G."Операторам придется расширить зону покрытия LTE. К 2028 году они должны будут покрыть такими сетями 99% населенных пунктов, в которых проживает 500–999 человек. ... К 2030 году LTE должно быть покрыто 99% автодорог общего пользования федерального значения", - следует из проекта решения госкомиссии.Кроме того, с 2023 года операторы должны будут строить LTE-сети только на отечественном оборудовании, внесенном в единый реестр российской электронной продукции. Софт, который используют, например, базовые станции, должен быть внесен в реестр отечественного программного обеспечения.Добавляется, что связистов такие перспективы настораживают. "Сейчас на рынке в нужном объеме нет отечественного оборудования LTE с поддержкой всех необходимых функций и диапазонов, а также с необходимым уровнем надежности", - заявил газете представитель "Вымпелкома"."Параллельно Минцифры отслеживает качество работ по выполнению условий использования радиочастот при оказании услуг связи с использованием сетей связи второго, третьего и четвертого поколений (2G/3G/4G)", - отметил представитель министерства. Он добавил, что Минцифры реализует несколько проектов по обеспечению россиян услугами связи и рассматривает различные дополнительные варианты обеспечения страны доступом к современным телекоммуникационным сервисам. При этом комментировать проект решения ГКРЧ в Минцифры не стали.
https://ria.ru/20210620/svyaz-1737748747.html
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вымпелком, технологии, экономика
ГКРЧ обяжет сотовых операторов построить в селах сети 4G, сообщили СМИ
09:09 09.07.2021
 
© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в фотобанкМонтажник на вышке сотовой связи
Монтажник на вышке сотовой связи - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
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Газета "Ведомости" сообщила, что ГКРЧ обяжет сотовых операторов построить в селах сети 4G

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сотовым операторам придется построить в селах сети 4G, обеспечив такими сетями 99% населенных пунктов, где проживает меньше 1 тысячи человек, чтобы продлить разрешение на использование частот для LTE, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на материалы госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ).
Отмечается, что ГКРЧ в августе планирует продлить разрешение на использование частот 700 МГц, 800 МГц и 2,5–2,7 ГГц для сотовых сетей четвертого поколения (LTE) еще на 10 лет. Чтобы получить продление, операторы должны будут выполнить ряд условий, одним из которых и является обеспечение сел сетями 4G.
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"Операторам придется расширить зону покрытия LTE. К 2028 году они должны будут покрыть такими сетями 99% населенных пунктов, в которых проживает 500–999 человек. ... К 2030 году LTE должно быть покрыто 99% автодорог общего пользования федерального значения", - следует из проекта решения госкомиссии.
Кроме того, с 2023 года операторы должны будут строить LTE-сети только на отечественном оборудовании, внесенном в единый реестр российской электронной продукции. Софт, который используют, например, базовые станции, должен быть внесен в реестр отечественного программного обеспечения.
Добавляется, что связистов такие перспективы настораживают. "Сейчас на рынке в нужном объеме нет отечественного оборудования LTE с поддержкой всех необходимых функций и диапазонов, а также с необходимым уровнем надежности", - заявил газете представитель "Вымпелкома".
"Параллельно Минцифры отслеживает качество работ по выполнению условий использования радиочастот при оказании услуг связи с использованием сетей связи второго, третьего и четвертого поколений (2G/3G/4G)", - отметил представитель министерства. Он добавил, что Минцифры реализует несколько проектов по обеспечению россиян услугами связи и рассматривает различные дополнительные варианты обеспечения страны доступом к современным телекоммуникационным сервисам. При этом комментировать проект решения ГКРЧ в Минцифры не стали.
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