https://ria.ru/20210709/svyaz-1740546908.html

ГКРЧ обяжет сотовых операторов построить в селах сети 4G, сообщили СМИ

ГКРЧ обяжет сотовых операторов построить в селах сети 4G, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.07.2021

ГКРЧ обяжет сотовых операторов построить в селах сети 4G, сообщили СМИ

Сотовым операторам придется построить в селах сети 4G, обеспечив такими сетями 99% населенных пунктов, где проживает меньше 1 тысячи человек, чтобы продлить... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T09:09

2021-07-09T09:09

2021-07-09T09:09

вымпелком

технологии

экономика

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сотовым операторам придется построить в селах сети 4G, обеспечив такими сетями 99% населенных пунктов, где проживает меньше 1 тысячи человек, чтобы продлить разрешение на использование частот для LTE, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на материалы госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ).Отмечается, что ГКРЧ в августе планирует продлить разрешение на использование частот 700 МГц, 800 МГц и 2,5–2,7 ГГц для сотовых сетей четвертого поколения (LTE) еще на 10 лет. Чтобы получить продление, операторы должны будут выполнить ряд условий, одним из которых и является обеспечение сел сетями 4G."Операторам придется расширить зону покрытия LTE. К 2028 году они должны будут покрыть такими сетями 99% населенных пунктов, в которых проживает 500–999 человек. ... К 2030 году LTE должно быть покрыто 99% автодорог общего пользования федерального значения", - следует из проекта решения госкомиссии.Кроме того, с 2023 года операторы должны будут строить LTE-сети только на отечественном оборудовании, внесенном в единый реестр российской электронной продукции. Софт, который используют, например, базовые станции, должен быть внесен в реестр отечественного программного обеспечения.Добавляется, что связистов такие перспективы настораживают. "Сейчас на рынке в нужном объеме нет отечественного оборудования LTE с поддержкой всех необходимых функций и диапазонов, а также с необходимым уровнем надежности", - заявил газете представитель "Вымпелкома"."Параллельно Минцифры отслеживает качество работ по выполнению условий использования радиочастот при оказании услуг связи с использованием сетей связи второго, третьего и четвертого поколений (2G/3G/4G)", - отметил представитель министерства. Он добавил, что Минцифры реализует несколько проектов по обеспечению россиян услугами связи и рассматривает различные дополнительные варианты обеспечения страны доступом к современным телекоммуникационным сервисам. При этом комментировать проект решения ГКРЧ в Минцифры не стали.

https://ria.ru/20210620/svyaz-1737748747.html

https://ria.ru/20210607/samsung-1735970076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вымпелком, технологии, экономика