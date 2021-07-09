https://ria.ru/20210709/svaty-1740637266.html

Добронравова и Кравченко заметили на съемках "Сватов" в Грузии

Добронравова и Кравченко заметили на съемках "Сватов" в Грузии - РИА Новости, 09.07.2021

Добронравова и Кравченко заметили на съемках "Сватов" в Грузии

Актеров Федора Добронравова и Татьяну Кравченко, которые известны зрителям по ролям Ивана и Валентины Будько в "Сватах", заметили на съемках нового сезона... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T17:19

2021-07-09T17:19

2021-07-09T17:19

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Актеров Федора Добронравова и Татьяну Кравченко, которые известны зрителям по ролям Ивана и Валентины Будько в "Сватах", заметили на съемках нового сезона сериала в Грузии. Снимок сделали фанаты и разместили на странице в Instagram, посвященной комедийному сериалу. "Любимые "Сваты". Мы очень ждем", "Лучший сериал, который объединяет поколения", "Очень всех вас любим", — прокомментировали поклонники. Накануне стало известно, что съемки долгожданного седьмого сезона стартовали в Грузии. Известно, что там же находится и актриса Инна Королева, которую зрители в сериале знают по роли Маши Ковалевой. "Сваты" выходили с 2008 по 2013 год. В течение нескольких лет о том, будет ли продолжение одной из самых любимых комедий, было ничего не известно. Лишь в конце января прошлого года СМИ узнали, что съемки новых эпизодов начались в Белоруссии. Но вскоре были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

https://ria.ru/20210531/koshmal-1734914129.html

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шоу-бизнес, федор добронравов, белоруссия, грузия, кино и сериалы, новости культуры