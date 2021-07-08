https://ria.ru/20210708/svaty-1740444811.html

В Грузии возобновили съемки "Сватов"

В Грузии возобновили съемки "Сватов" - РИА Новости, 08.07.2021

В Грузии возобновили съемки "Сватов"

В Грузии стартовали съемки седьмого сезона комедийного сериала "Сваты". Об этом сообщили в фан-аккаунте шоу. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T15:14

2021-07-08T15:14

2021-07-08T15:14

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. В Грузии стартовали съемки седьмого сезона комедийного сериала "Сваты". Об этом сообщили в фан-аккаунте шоу. В коротком ролике, который снял кто-то из фанатов, появляются актеры и члены съемочной группы. О чем именно будет этот эпизод — пока неизвестно. Несколькими часами ранее актриса Инна Королева, известная по роли Маши Ковалевой в "Сватах", разместила в сторис Instagram видео, на которых рассказывает, что прилетела в Грузию. Актриса не уточнила цель визита, но на одной из публикаций намекнула на то, что это деловая поездка. Сериал "Сваты" выходил с 2008 года и завершился в 2013-м. В течение нескольких лет о продолжении одной из самых любимых комедий было ничего не известно. Только в конце января прошлого года СМИ узнали, что съемки седьмого сезона стартовали в Белоруссии. Однако вскоре из-за пандемии коронавируса они были приостановлены.

https://ria.ru/20210324/svaty-1602596102.html

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грузия

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белоруссия, грузия, кино и сериалы, новости культуры