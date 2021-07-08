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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210708/svaty-1740444811.html
В Грузии возобновили съемки "Сватов"
В Грузии возобновили съемки "Сватов" - РИА Новости, 08.07.2021
В Грузии возобновили съемки "Сватов"
В Грузии стартовали съемки седьмого сезона комедийного сериала "Сваты". Об этом сообщили в фан-аккаунте шоу. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T15:14
2021-07-08T15:14
белоруссия
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новости культуры
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. В Грузии стартовали съемки седьмого сезона комедийного сериала "Сваты". Об этом сообщили в фан-аккаунте шоу. В коротком ролике, который снял кто-то из фанатов, появляются актеры и члены съемочной группы. О чем именно будет этот эпизод — пока неизвестно. Несколькими часами ранее актриса Инна Королева, известная по роли Маши Ковалевой в "Сватах", разместила в сторис Instagram видео, на которых рассказывает, что прилетела в Грузию. Актриса не уточнила цель визита, но на одной из публикаций намекнула на то, что это деловая поездка. Сериал "Сваты" выходил с 2008 года и завершился в 2013-м. В течение нескольких лет о продолжении одной из самых любимых комедий было ничего не известно. Только в конце января прошлого года СМИ узнали, что съемки седьмого сезона стартовали в Белоруссии. Однако вскоре из-за пандемии коронавируса они были приостановлены.
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белоруссия, грузия, кино и сериалы, новости культуры

В Грузии возобновили съемки "Сватов"

15:14 08.07.2021
 
© Квартал-95 (2008-...)Кадр из сериала "Сваты"
Кадр из сериала Сваты
© Квартал-95 (2008-...)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. В Грузии стартовали съемки седьмого сезона комедийного сериала "Сваты". Об этом сообщили в фан-аккаунте шоу.
 
В коротком ролике, который снял кто-то из фанатов, появляются актеры и члены съемочной группы. О чем именно будет этот эпизод — пока неизвестно.
© Фото : korolevainnaСкрин сторис из инстаграма Инны Королевой
Скрин сторис из инстаграма Инны Королевой - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© Фото : korolevainna
Скрин сторис из инстаграма Инны Королевой
Несколькими часами ранее актриса Инна Королева, известная по роли Маши Ковалевой в "Сватах", разместила в сторис Instagram видео, на которых рассказывает, что прилетела в Грузию.
Актриса не уточнила цель визита, но на одной из публикаций намекнула на то, что это деловая поездка.
"Люблю свою работу", — написала Ковалева.
Сериал "Сваты" выходил с 2008 года и завершился в 2013-м. В течение нескольких лет о продолжении одной из самых любимых комедий было ничего не известно. Только в конце января прошлого года СМИ узнали, что съемки седьмого сезона стартовали в Белоруссии. Однако вскоре из-за пандемии коронавируса они были приостановлены.
Анна Кошмал в сериале Сваты
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