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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210709/shpitsbergen-1740642487.html
На Шпицбергене построят "Хранилище судного дня" для музыки
На Шпицбергене построят "Хранилище судного дня" для музыки - РИА Новости, 09.07.2021
На Шпицбергене построят "Хранилище судного дня" для музыки
"Хранилище судного дня", которое позволит сберечь музыкальные композиции в случае глобальных катастроф, к началу 2022 года построят на арктическом архипелаге... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T16:52
2021-07-09T17:07
культура
шпицберген
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл – РИА Новости. "Хранилище судного дня", которое позволит сберечь музыкальные композиции в случае глобальных катастроф, к началу 2022 года построят на арктическом архипелаге Шпицберген на глубине 1 тысяча футов, сообщает Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ, Санкт-Петербург)."Здание расположится под снегом и скалой на глубине 1 тысяча футов и должно прослужить не менее 1 тысячи лет. Планируется, что хранилище будет сдано в эксплуатацию к началу 2022 года", - сообщается в официальном Telegram-канале ААНИИ в пятницу.Как отмечается, для хранения и архивирования музыки будут использованы специальные технологии, включая двоичное кодирование и QR-коды высокой плотности, записанные на прочной оптической пленке. Сначала в "Хранилище судного дня" предполагается разместить музыкальные композиции коренных народов, затем этот банк пополнят и современные произведения.Ранее в феврале 2008 года на Шпицбергене был открыт Глобальный банк – семенохранилище посадочного материала. Его официальное название – Свалбардский глобальный банк семенных фондов (Svalbard International Seed Vault). Это хранилище построено на самом крупном острове архипелага близ поселка Лонгйирбюен (Longyearbyen) в толщине горной скалы на высоте 130 метров над уровнем моря. Считается, что оно способно выдержать сильные землетрясения, ядерную войну или глобальное потепление.
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шпицберген, санкт-петербург, общество
На Шпицбергене построят "Хранилище судного дня" для музыки
16:52 09.07.2021 (обновлено: 17:07 09.07.2021)
 
© Фото : Mari Tefre/Svalbard Globale Seed VaultВсемирное хранилище семян на Шпицбергене
Всемирное хранилище семян на Шпицбергене - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© Фото : Mari Tefre/Svalbard Globale Seed Vault

На Шпицбергене в 20220 году построят "Хранилище судного дня" для музыкальных композиций

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл – РИА Новости. "Хранилище судного дня", которое позволит сберечь музыкальные композиции в случае глобальных катастроф, к началу 2022 года построят на арктическом архипелаге Шпицберген на глубине 1 тысяча футов, сообщает Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ, Санкт-Петербург).
"Здание расположится под снегом и скалой на глубине 1 тысяча футов и должно прослужить не менее 1 тысячи лет. Планируется, что хранилище будет сдано в эксплуатацию к началу 2022 года", - сообщается в официальном Telegram-канале ААНИИ в пятницу.
Как отмечается, для хранения и архивирования музыки будут использованы специальные технологии, включая двоичное кодирование и QR-коды высокой плотности, записанные на прочной оптической пленке. Сначала в "Хранилище судного дня" предполагается разместить музыкальные композиции коренных народов, затем этот банк пополнят и современные произведения.
Ранее в феврале 2008 года на Шпицбергене был открыт Глобальный банк – семенохранилище посадочного материала. Его официальное название – Свалбардский глобальный банк семенных фондов (Svalbard International Seed Vault). Это хранилище построено на самом крупном острове архипелага близ поселка Лонгйирбюен (Longyearbyen) в толщине горной скалы на высоте 130 метров над уровнем моря. Считается, что оно способно выдержать сильные землетрясения, ядерную войну или глобальное потепление.
Всемирное семенохранилище на Шпицбергене - РИА Новости, 1920, 26.02.2018
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"Хранилище судного дня" на Шпицбергене
 
КультураШпицбергенСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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