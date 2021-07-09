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Пушков рассказал об ошибке Байдена
Пушков рассказал об ошибке Байдена - РИА Новости, 09.07.2021
Пушков рассказал об ошибке Байдена
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента США Джо Байдена о последствиях вывода из Афганистана американских войск. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T02:21
2021-07-09T12:17
россия
дональд трамп
алексей пушков
джо байден
афганистан
сша
в мире
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента США Джо Байдена о последствиях вывода из Афганистана американских войск.Ранее Байден заявил, что не считает неизбежным падение правительства в Кабуле, поскольку оно располагает 300 тысячами военных против 75 тысяч бойцов радикального движения "Талибан"*."Байден ошибается насчет Афганистана. Как ошибались и Буш-младший, и Обама, которые вели там безнадежную войну", — написал Пушков в своем Telegram-канале.По его словам, решение экс-президента Дональда Трампа о выводе американских войск было верным, так как тот осознавал, что "надо уходить, даже бежать, быстро и безоглядно". "Его замысел теперь выполняет Байден. Но пытается делать вид, что Афганистан еще не потерян. Потерян", — заключил сенатор.Байден объявил 14 апреля о завершении операции в Афганистане, Вашингтон завершит вывод войск из страны 31 августа. США начали там военные действия в октябре 2001 года.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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россия, дональд трамп, алексей пушков, джо байден, афганистан, сша, в мире
Пушков рассказал об ошибке Байдена
02:21 09.07.2021 (обновлено: 12:17 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сенатор Пушков назвал ошибочным мнение Байдена о последствиях вывода войск из Афганистана

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента США Джо Байдена о последствиях вывода из Афганистана американских войск.
Ранее Байден заявил, что не считает неизбежным падение правительства в Кабуле, поскольку оно располагает 300 тысячами военных против 75 тысяч бойцов радикального движения "Талибан"*.
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"Байден ошибается насчет Афганистана. Как ошибались и Буш-младший, и Обама, которые вели там безнадежную войну", — написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, решение экс-президента Дональда Трампа о выводе американских войск было верным, так как тот осознавал, что "надо уходить, даже бежать, быстро и безоглядно".
"Его замысел теперь выполняет Байден. Но пытается делать вид, что Афганистан еще не потерян. Потерян", — заключил сенатор.
Байден объявил 14 апреля о завершении операции в Афганистане, Вашингтон завершит вывод войск из страны 31 августа. США начали там военные действия в октябре 2001 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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РоссияДональд ТрампАлексей ПушковДжо БайденАфганистанСШАВ мире
 
 
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