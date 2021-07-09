https://ria.ru/20210709/pushkov-1740533761.html

Пушков рассказал об ошибке Байдена

Пушков рассказал об ошибке Байдена - РИА Новости, 09.07.2021

Пушков рассказал об ошибке Байдена

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента США Джо Байдена о последствиях вывода из Афганистана американских войск. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T02:21

2021-07-09T02:21

2021-07-09T12:17

россия

дональд трамп

алексей пушков

джо байден

афганистан

сша

в мире

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента США Джо Байдена о последствиях вывода из Афганистана американских войск.Ранее Байден заявил, что не считает неизбежным падение правительства в Кабуле, поскольку оно располагает 300 тысячами военных против 75 тысяч бойцов радикального движения "Талибан"*."Байден ошибается насчет Афганистана. Как ошибались и Буш-младший, и Обама, которые вели там безнадежную войну", — написал Пушков в своем Telegram-канале.По его словам, решение экс-президента Дональда Трампа о выводе американских войск было верным, так как тот осознавал, что "надо уходить, даже бежать, быстро и безоглядно". "Его замысел теперь выполняет Байден. Но пытается делать вид, что Афганистан еще не потерян. Потерян", — заключил сенатор.Байден объявил 14 апреля о завершении операции в Афганистане, Вашингтон завершит вывод войск из страны 31 августа. США начали там военные действия в октябре 2001 года.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210708/afganistan-1740449100.html

россия

афганистан

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россия, дональд трамп, алексей пушков, джо байден, афганистан, сша, в мире