Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210709/premera-1740625157.html
Герман-младший представил свой фильм "Дело" на Каннском фестивале
Герман-младший представил свой фильм "Дело" на Каннском фестивале - РИА Новости, 09.07.2021
Герман-младший представил свой фильм "Дело" на Каннском фестивале
Первый из трех российских фильмов был представлен на 74-м Каннском фестивале, премьера картины "Дело" режиссера Алексея Германа-младшего состоялась в пятницу во РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T15:25
2021-07-09T16:00
культура
александр паль
александра бортич
кино и сериалы
новости культуры
анна михалкова
каннский кинофестиваль
алексей герман-младший
светлана ходченкова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740086213_1152:0:4793:2048_1920x0_80_0_0_1ce0c32b0e8afdbb871a26adb965bca6.jpg
КАНН, 9 июл - РИА Новости, Людмила Орищенко. Первый из трех российских фильмов был представлен на 74-м Каннском фестивале, премьера картины "Дело" режиссера Алексея Германа-младшего состоялась в пятницу во Дворце фестивалей на набережной Круазетт, передает корреспондент РИА Новости.Генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо перед показом фильма отметил, что Россия в этом году "с полными силами" представлена на киносмотре, напомнив об участии картин трех российских режиссеров: Германа-младшего, Киры Коваленко и Кирилла Серебренникова."Мы очень благодарны, что нас пригласили. Для нас это огромная честь, огромный вызов и большое счастье. Я очень рад здесь стоять, большое спасибо фестивалю", - сказал Герман-младший, поднявшись на сцену.Фильм "Дело" входит в программу "Особый взгляд" – вторую по значимости секцию фестиваля, в которую отбирают "необычные и смелые" картины, зачастую режиссеров-дебютантов, с акцентом на международные проекты. "Дело" рассказывает историю преподавателя вуза, живущего в небольшом провинциальном городе: его несправедливо обвиняют в хищениях, и он решает бороться до конца за свои идеалы и свое имя.В картине снялись Мераб Нинидзе, Анна Михалкова, Роза Хайруллина, Светлана Ходченкова, Александр Паль, Александра Бортич, Анастасия Мельникова, Анастасия Талызина.Один из самых известных и международных киносмотров - Каннский фестиваль - стартовал на Лазурном берегу Франции 6 июля. В официальную конкурсную программу вошли 24 картины. В основной конкурсной программе Россию представляет фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе", показ которого состоится 12 июля. Фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки" (программа "Особый взгляд"). буде показан 10 июля.Фестиваль продлится до 17 июля.
https://ria.ru/20210707/kino-1740150798.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740086213_1768:0:4499:2048_1920x0_80_0_0_72c92e687c7e6f9e0a9c7a10c06dfd19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр паль, александра бортич, кино и сериалы, новости культуры, анна михалкова, каннский кинофестиваль, алексей герман-младший, светлана ходченкова, франция
Герман-младший представил свой фильм "Дело" на Каннском фестивале
15:25 09.07.2021 (обновлено: 16:00 09.07.2021)
 
© Пресс-служба РоскиноКадр из фильма "Дело"
Кадр из фильма Дело
© Пресс-служба Роскино

Герман-младший представил свой фильм "Дело" на Каннском фестивале

Читать ria.ru в
КАНН, 9 июл - РИА Новости, Людмила Орищенко. Первый из трех российских фильмов был представлен на 74-м Каннском фестивале, премьера картины "Дело" режиссера Алексея Германа-младшего состоялась в пятницу во Дворце фестивалей на набережной Круазетт, передает корреспондент РИА Новости.
Генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо перед показом фильма отметил, что Россия в этом году "с полными силами" представлена на киносмотре, напомнив об участии картин трех российских режиссеров: Германа-младшего, Киры Коваленко и Кирилла Серебренникова.
"Россия – эта страна кино, истории кино, которая не перестает нас удивлять, отправляя молодых кинематографистов", - указал Фремо.
"Мы очень благодарны, что нас пригласили. Для нас это огромная честь, огромный вызов и большое счастье. Я очень рад здесь стоять, большое спасибо фестивалю", - сказал Герман-младший, поднявшись на сцену.
Фильм "Дело" входит в программу "Особый взгляд" – вторую по значимости секцию фестиваля, в которую отбирают "необычные и смелые" картины, зачастую режиссеров-дебютантов, с акцентом на международные проекты. "Дело" рассказывает историю преподавателя вуза, живущего в небольшом провинциальном городе: его несправедливо обвиняют в хищениях, и он решает бороться до конца за свои идеалы и свое имя.
В картине снялись Мераб Нинидзе, Анна Михалкова, Роза Хайруллина, Светлана Ходченкова, Александр Паль, Александра Бортич, Анастасия Мельникова, Анастасия Талызина.
Один из самых известных и международных киносмотров - Каннский фестиваль - стартовал на Лазурном берегу Франции 6 июля. В официальную конкурсную программу вошли 24 картины. В основной конкурсной программе Россию представляет фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе", показ которого состоится 12 июля. Фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки" (программа "Особый взгляд"). буде показан 10 июля.
Фестиваль продлится до 17 июля.
Церемония открытия Каннского кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 08:00Культура
Скорее жив или мертв? Во Франции открылся Каннский фестиваль
 
КультураАлександр ПальАлександра БортичКино и сериалыНовости культурыАнна МихалковаКаннский кинофестивальАлексей Герман-младшийСветлана ХодченковаФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:29Доказать искусственное происхождение коронавируса невозможно, заявил врач
16:27В Госдуме обвинили Литву в постановке тревоги из-за российских самолетов
16:25Зеленский сменил пресс-секретаря
16:20МАКС-2021 откроют для посетителей на пять дней вместо трех
16:16Эпидемиолог назвал один из симптомов дельта-штамма коронавируса
16:15У посетителей МАКС-2021 потребуют QR-код или отрицательный ПЦР
16:15В Москве задержали двух мужчин, продававших фальшивые медицинские справки
16:14Немец потребовал от Германии компенсацию за нападение на СССР
16:09Верховный суд подтвердил взыскание с Навального по иску мясокомбината
16:08США внесли в черный список три российские компании
16:08Эпидемиолог рассказал, когда беременным лучше проводить вакцинацию
16:06Защита обжаловала признание ФБК* экстремистской организацией
16:04Эпидемиолог назвал условие, при котором коронавирус будет реже мутировать
16:04Путину доверяют 64,6 процента россиян, показал опрос
16:01Эпидемиолог объяснил недоверие россиян к вакцинации
15:57Эпидемиолог рассказал, кто наиболее уязвим к дельта-штамму
15:49В Роспотребнадзоре объяснили, стоит ли прививаться при сезонной аллергии
15:46Стали известны подробности госпитализации Татьяны Догилевой
15:42В Абхазии нашли тело утонувшего российского туриста
15:42ЦБ заявил о резком росте числа краж денег через банкоматы
Лента новостейМолния