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Герман-младший представил свой фильм "Дело" на Каннском фестивале
Герман-младший представил свой фильм "Дело" на Каннском фестивале - РИА Новости, 09.07.2021
Герман-младший представил свой фильм "Дело" на Каннском фестивале
Первый из трех российских фильмов был представлен на 74-м Каннском фестивале, премьера картины "Дело" режиссера Алексея Германа-младшего состоялась в пятницу во РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T15:25
2021-07-09T15:25
2021-07-09T16:00
культура
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александра бортич
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анна михалкова
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светлана ходченкова
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КАНН, 9 июл - РИА Новости, Людмила Орищенко. Первый из трех российских фильмов был представлен на 74-м Каннском фестивале, премьера картины "Дело" режиссера Алексея Германа-младшего состоялась в пятницу во Дворце фестивалей на набережной Круазетт, передает корреспондент РИА Новости.Генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо перед показом фильма отметил, что Россия в этом году "с полными силами" представлена на киносмотре, напомнив об участии картин трех российских режиссеров: Германа-младшего, Киры Коваленко и Кирилла Серебренникова."Мы очень благодарны, что нас пригласили. Для нас это огромная честь, огромный вызов и большое счастье. Я очень рад здесь стоять, большое спасибо фестивалю", - сказал Герман-младший, поднявшись на сцену.Фильм "Дело" входит в программу "Особый взгляд" – вторую по значимости секцию фестиваля, в которую отбирают "необычные и смелые" картины, зачастую режиссеров-дебютантов, с акцентом на международные проекты. "Дело" рассказывает историю преподавателя вуза, живущего в небольшом провинциальном городе: его несправедливо обвиняют в хищениях, и он решает бороться до конца за свои идеалы и свое имя.В картине снялись Мераб Нинидзе, Анна Михалкова, Роза Хайруллина, Светлана Ходченкова, Александр Паль, Александра Бортич, Анастасия Мельникова, Анастасия Талызина.Один из самых известных и международных киносмотров - Каннский фестиваль - стартовал на Лазурном берегу Франции 6 июля. В официальную конкурсную программу вошли 24 картины. В основной конкурсной программе Россию представляет фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе", показ которого состоится 12 июля. Фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки" (программа "Особый взгляд"). буде показан 10 июля.Фестиваль продлится до 17 июля.
https://ria.ru/20210707/kino-1740150798.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр паль, александра бортич, кино и сериалы, новости культуры, анна михалкова, каннский кинофестиваль, алексей герман-младший, светлана ходченкова, франция
Герман-младший представил свой фильм "Дело" на Каннском фестивале
15:25 09.07.2021 (обновлено: 16:00 09.07.2021)
Герман-младший представил свой фильм "Дело" на Каннском фестивале
КАНН, 9 июл - РИА Новости, Людмила Орищенко. Первый из трех российских фильмов был представлен на 74-м Каннском фестивале, премьера картины "Дело" режиссера Алексея Германа-младшего состоялась в пятницу во Дворце фестивалей на набережной Круазетт, передает корреспондент РИА Новости.
Генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо перед показом фильма отметил, что Россия в этом году "с полными силами" представлена на киносмотре, напомнив об участии картин трех российских режиссеров: Германа-младшего, Киры Коваленко и Кирилла Серебренникова.
"Россия – эта страна кино, истории кино, которая не перестает нас удивлять, отправляя молодых кинематографистов", - указал Фремо.
"Мы очень благодарны, что нас пригласили. Для нас это огромная честь, огромный вызов и большое счастье. Я очень рад здесь стоять, большое спасибо фестивалю", - сказал Герман-младший, поднявшись на сцену.
Фильм "Дело" входит в программу "Особый взгляд" – вторую по значимости секцию фестиваля, в которую отбирают "необычные и смелые" картины, зачастую режиссеров-дебютантов, с акцентом на международные проекты. "Дело" рассказывает историю преподавателя вуза, живущего в небольшом провинциальном городе: его несправедливо обвиняют в хищениях, и он решает бороться до конца за свои идеалы и свое имя.
В картине снялись Мераб Нинидзе, Анна Михалкова, Роза Хайруллина, Светлана Ходченкова, Александр Паль, Александра Бортич, Анастасия Мельникова, Анастасия Талызина.
Один из самых известных и международных киносмотров - Каннский фестиваль - стартовал на Лазурном берегу Франции 6 июля. В официальную конкурсную программу вошли 24 картины. В основной конкурсной программе Россию представляет фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе", показ которого состоится 12 июля. Фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки" (программа "Особый взгляд"). буде показан 10 июля.
Фестиваль продлится до 17 июля.