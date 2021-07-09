https://ria.ru/20210709/premera-1740625157.html

Герман-младший представил свой фильм "Дело" на Каннском фестивале

Герман-младший представил свой фильм "Дело" на Каннском фестивале - РИА Новости, 09.07.2021

Герман-младший представил свой фильм "Дело" на Каннском фестивале

Первый из трех российских фильмов был представлен на 74-м Каннском фестивале, премьера картины "Дело" режиссера Алексея Германа-младшего состоялась в пятницу во РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T15:25

2021-07-09T15:25

2021-07-09T16:00

культура

александр паль

александра бортич

кино и сериалы

новости культуры

анна михалкова

каннский кинофестиваль

алексей герман-младший

светлана ходченкова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740086213_1152:0:4793:2048_1920x0_80_0_0_1ce0c32b0e8afdbb871a26adb965bca6.jpg

КАНН, 9 июл - РИА Новости, Людмила Орищенко. Первый из трех российских фильмов был представлен на 74-м Каннском фестивале, премьера картины "Дело" режиссера Алексея Германа-младшего состоялась в пятницу во Дворце фестивалей на набережной Круазетт, передает корреспондент РИА Новости.Генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо перед показом фильма отметил, что Россия в этом году "с полными силами" представлена на киносмотре, напомнив об участии картин трех российских режиссеров: Германа-младшего, Киры Коваленко и Кирилла Серебренникова."Мы очень благодарны, что нас пригласили. Для нас это огромная честь, огромный вызов и большое счастье. Я очень рад здесь стоять, большое спасибо фестивалю", - сказал Герман-младший, поднявшись на сцену.Фильм "Дело" входит в программу "Особый взгляд" – вторую по значимости секцию фестиваля, в которую отбирают "необычные и смелые" картины, зачастую режиссеров-дебютантов, с акцентом на международные проекты. "Дело" рассказывает историю преподавателя вуза, живущего в небольшом провинциальном городе: его несправедливо обвиняют в хищениях, и он решает бороться до конца за свои идеалы и свое имя.В картине снялись Мераб Нинидзе, Анна Михалкова, Роза Хайруллина, Светлана Ходченкова, Александр Паль, Александра Бортич, Анастасия Мельникова, Анастасия Талызина.Один из самых известных и международных киносмотров - Каннский фестиваль - стартовал на Лазурном берегу Франции 6 июля. В официальную конкурсную программу вошли 24 картины. В основной конкурсной программе Россию представляет фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе", показ которого состоится 12 июля. Фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки" (программа "Особый взгляд"). буде показан 10 июля.Фестиваль продлится до 17 июля.

https://ria.ru/20210707/kino-1740150798.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр паль, александра бортич, кино и сериалы, новости культуры, анна михалкова, каннский кинофестиваль, алексей герман-младший, светлана ходченкова, франция