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В Госдуме обвинили Литву в постановке инцидента на брифинге Санчеса
В Госдуме обвинили Литву в постановке инцидента на брифинге Санчеса - РИА Новости, 09.07.2021
В Госдуме обвинили Литву в постановке инцидента на брифинге Санчеса
Литовские власти пытаются "заражать русофобской паранойей" политиков из других стран, "не гнушаясь при этом постановочными трюками вроде имитации воздушной... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T16:27
2021-07-09T16:36
ингрида шимоните
россия
гитанас науседа
су-24
госдума рф
нато
елена панина
белоруссия
испания
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Литовские власти пытаются "заражать русофобской паранойей" политиков из других стран, "не гнушаясь при этом постановочными трюками вроде имитации воздушной тревоги", заявила РИА Новости член комитета ГД по международным делам Елена Панина.Так она прокомментировала инцидент во время визита премьер-министра Испании в Литву со срочным вылетом двух натовских самолетов.Ранее выступления премьеров Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы на базе НАТО в Шяуляй прервали из-за срочного вылета двух натовских самолетов. Испанское правительство заявило, что не в курсе причины объявления тревоги, однако ряд испанских СМИ, в том числе газета Mundo, сообщили, что причиной стало появление неопознанного российского самолета над Балтийским морем. Позднее ВВС Литвы сообщили что два российских Су-24 совершали полет из Калининградской области в материковую часть России. В Минобороны РФ же обратили внимание на то, что самолеты выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря."Похоже, литовские власти пытаются "заражать" своей русофобской паранойей политиков из других стран, не гнушаясь при этом постановочными трюками вроде имитации "воздушной тревоги" или рассказами о "специально заброшенных мигрантах", - сообщила Панина.По ее словам, данный эпизод является "еще одним эпизодом в параноидальном шоу", до этого же появилось заявление премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните о том, что страна стала "мишенью гибридной войны" со стороны Белоруссии, власти которой якобы "специально перебрасывают нелегальных мигрантов за границу".По словам Паниной, заявления Шимоните является частью "фантастической реальности, которую конструируют вокруг России и Белоруссии политики из стран Прибалтики"."Это напоминает средневековые мифы, которыми объяснялись негативные социальные и природные явления… Когда из одной маленькой страны приходит сразу два сообщения, свидетельствующие об абсолютной неадекватности местных политиков и чиновников, это тревожный симптом. Такие вещи не объяснишь даже "перегревом" из-за тридцатиградусной жары в Вильнюсе", - добавила она.
https://ria.ru/20210708/su-24-1740460742.html
https://ria.ru/20210201/polet-1595481871.html
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Пресс-конференцию лидеров Испании и Литвы прервали по тревоге из-за российского самолета
Пресс-конференцию премьера Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы, проходившая в четверг на базе НАТО в литовском городе Шяуляй, прервали из-за срочного вылета двух натовских самолетов на перехват российского.
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ингрида шимоните, россия, гитанас науседа, су-24, госдума рф, нато, елена панина, белоруссия, испания, в мире
В Госдуме обвинили Литву в постановке инцидента на брифинге Санчеса
16:27 09.07.2021 (обновлено: 16:36 09.07.2021)
 
© REUTERS / Ints KalninsПресс-конференция премьера Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы на базе НАТО в литовском городе Шяуляй
Пресс-конференция премьера Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы на базе НАТО в литовском городе Шяуляй - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© REUTERS / Ints Kalnins

Депутат Госдумы Панина обвинила Литву в постановке инцидента со срывом брифинга Санчеса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Литовские власти пытаются "заражать русофобской паранойей" политиков из других стран, "не гнушаясь при этом постановочными трюками вроде имитации воздушной тревоги", заявила РИА Новости член комитета ГД по международным делам Елена Панина.
Так она прокомментировала инцидент во время визита премьер-министра Испании в Литву со срочным вылетом двух натовских самолетов.
Ранее выступления премьеров Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы на базе НАТО в Шяуляй прервали из-за срочного вылета двух натовских самолетов. Испанское правительство заявило, что не в курсе причины объявления тревоги, однако ряд испанских СМИ, в том числе газета Mundo, сообщили, что причиной стало появление неопознанного российского самолета над Балтийским морем. Позднее ВВС Литвы сообщили что два российских Су-24 совершали полет из Калининградской области в материковую часть России. В Минобороны РФ же обратили внимание на то, что самолеты выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря.
"Похоже, литовские власти пытаются "заражать" своей русофобской паранойей политиков из других стран, не гнушаясь при этом постановочными трюками вроде имитации "воздушной тревоги" или рассказами о "специально заброшенных мигрантах", - сообщила Панина.
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По ее словам, данный эпизод является "еще одним эпизодом в параноидальном шоу", до этого же появилось заявление премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните о том, что страна стала "мишенью гибридной войны" со стороны Белоруссии, власти которой якобы "специально перебрасывают нелегальных мигрантов за границу".
По словам Паниной, заявления Шимоните является частью "фантастической реальности, которую конструируют вокруг России и Белоруссии политики из стран Прибалтики".
"Это напоминает средневековые мифы, которыми объяснялись негативные социальные и природные явления… Когда из одной маленькой страны приходит сразу два сообщения, свидетельствующие об абсолютной неадекватности местных политиков и чиновников, это тревожный симптом. Такие вещи не объяснишь даже "перегревом" из-за тридцатиградусной жары в Вильнюсе", - добавила она.
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Ингрида ШимонитеРоссияГитанас НауседаСу-24Госдума РФНАТОЕлена ПанинаБелоруссияИспанияВ мире
 
 
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