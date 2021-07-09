https://ria.ru/20210709/ozkho-1740682721.html

Россия отметила несостыковки в заявлениях ОЗХО по Навальному

Россия отметила несостыковки в заявлениях ОЗХО по Навальному - РИА Новости, 09.07.2021

Россия отметила несостыковки в заявлениях ОЗХО по Навальному

Россия будет добиваться разъяснений от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по поводу того, как эксперты могли быть направлены в ФРГ в день... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T21:00

2021-07-09T21:00

2021-07-09T21:08

госпитализация алексея навального

россия

александр шульгин

организация по запрещению химического оружия

сергей лавров

алексей навальный

нато

евросоюз

в мире

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ПАРИЖ, 9 июл - РИА Новости, Анастасия Иванова. Россия будет добиваться разъяснений от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по поводу того, как эксперты могли быть направлены в ФРГ в день инцидента с Алексеем Навальным при том, что ранее были названы другие даты их поездки, сообщил РИА Новости постпред РФ при организации Александр Шульгин.В Гааге 6-9 июля проходила 97-я сессия исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия."Не обошлось в этот раз без драмы и по вопросу о мнимом отравлении Алексея Навального неким боевым отравляющим веществом. Дежурные антироссийские тезисы стали, по-видимому, обязательными к "отработке" странами НАТО на каждом мероприятии ОЗХО", - рассказал постпред.По его словам, постоянно всплывают все новые факты подлога и нестыковки: так, при подготовке проекта доклада ОЗХО о выполнении КЗХО в 2020 году Техсекретариат указал, что направил группу экспертов для оказания техпомощи ФРГ в связи с подозрением на отравление российского гражданина 20 августа прошлого года."Что же это получается – в то время как Навальный, находясь на борту самолета по маршруту Томск-Москва, почувствовал первые признаки недомогания, инспекторы ОЗХО уже ждали его в Германии? Потребовали объяснить, как такое вообще возможно и почему ранее государства-участники были введены в заблуждение относительно направления в ФРГ специалистов Секретариата лишь 4-5 сентября 2020 года. Примечательно, что Техсекретариат нам на это вообще ничего не смог сказать. Одним словом, вопросов накопилась масса, и по каждому такому случаю мы будем, разумеется, добиваться вразумительных разъяснений", - подчеркнул Шульгин.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". В связи с ситуацией вокруг Навального Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции.

https://ria.ru/20210422/navalnyy-1729549042.html

https://ria.ru/20210623/navalnyy-1738278727.html

россия

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госпитализация алексея навального, россия, александр шульгин, организация по запрещению химического оружия, сергей лавров, алексей навальный, нато, евросоюз, в мире