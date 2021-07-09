https://ria.ru/20210709/minnikhanov-1740601022.html

Минниханов: "Татнефть" может перейти на полную переработку сырой нефти

Минниханов: "Татнефть" может перейти на полную переработку сырой нефти - РИА Новости, 09.07.2021

Минниханов: "Татнефть" может перейти на полную переработку сырой нефти

"Татнефть" считает возможным в ближайшем будущем отказаться от продажи сырой нефти и перейти на полную переработку всей добычи, рассказал глава совета... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T13:32

2021-07-09T13:32

2021-07-09T13:32

республика татарстан

татнефть

рустам минниханов

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости/Прайм. "Татнефть" считает возможным в ближайшем будущем отказаться от продажи сырой нефти и перейти на полную переработку всей добычи, рассказал глава совета директоров компании и президент республики Татарстан Рустам Минниханов."Самое главное - мы из структурного превращаемся в обрабатывающее (предприятие – ред.)… У компании "Татнефть" уже от 15-16 миллионов тонн - это современнейший нефтеперерабатывающий комплекс. Практически в ближайшем будущем у нас может быть и вообще для продажи нефти не будет, мы ее полностью будем перерабатывать", - сообщил он, выступая на панельной сессии "Нефтяного саммита-2021"."Татнефть" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтяных компаний в России, ведет основную деятельность в Татарстане. Компания управляет одним из самых больших в РФ нефтеперерабатывающих комплексов "Танеко", его проектная мощность по переработке нефти достигает 15,3 миллиона тонн в год. Добыча нефти группы "Татнефть" в 2020 году составила 26 миллионов тонн, снизившись на 3,8 миллиона тонн по сравнению с 2019 годом.

https://ria.ru/20210706/stroitelstvo-1740216354.html

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татнефть, рустам минниханов