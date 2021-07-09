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Лавров объяснил, в каком случае Россия вмешается в ситуацию в Афганистане
Лавров объяснил, в каком случае Россия вмешается в ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 09.07.2021
Лавров объяснил, в каком случае Россия вмешается в ситуацию в Афганистане
Россия не будет ничего предпринимать по Афганистану, пока ситуация развивается только на территории этой страны, заявил глава МИД Сергей Лавров на... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T13:22
2021-07-09T14:57
сергей лавров
москва
талибан
вашингтон (город)
россия
афганистан
в мире
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Россия не будет ничего предпринимать по Афганистану, пока ситуация развивается только на территории этой страны, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве."В том факте, что талибы заняли пограничные посты на границе с Ираном, на границе с Таджикистаном — пока это происходит на территории Афганистана, мы не собираемся предпринимать никаких мер, кроме повторения наших настойчивых призывов к тому, чтобы политический процесс, который все афганцы на словах поддержали, чтобы он был начат как можно скорее", — сказал он.Министр подчеркнул, что происходящее в Афганистане беспокоит Россию с точки зрения возможного "перелива неприятностей" на территорию ее союзников.Кроме того, Москва выступает за выполнение договоренностей между Вашингтоном и талибами.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с движением "Талибан"*, которое овладело значительными территориями в сельских районах и развернуло наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который Вашингтон обещал завершить до 11 сентября.Сейчас делегация политического офиса движения находится в Москве. Они встретились со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым и пообещали, что не побеспокоят соседние государства и не допустят присутствие в стране ИГ*. Также они обозначили свои цели и заявили, что готовы начать отношения с Соединенными Штатами с чистого листа.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210709/taliby-1740587595.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210708/afganistan-1740521436.html
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сергей лавров, москва, талибан, вашингтон (город), россия, афганистан, в мире
Лавров объяснил, в каком случае Россия вмешается в ситуацию в Афганистане
13:22 09.07.2021 (обновлено: 14:57 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк

Лавров: Россия не примет мер, пока обострение в Афганистане не выходит за его границы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Россия не будет ничего предпринимать по Афганистану, пока ситуация развивается только на территории этой страны, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.
"В том факте, что талибы заняли пограничные посты на границе с Ираном, на границе с Таджикистаном — пока это происходит на территории Афганистана, мы не собираемся предпринимать никаких мер, кроме повторения наших настойчивых призывов к тому, чтобы политический процесс, который все афганцы на словах поддержали, чтобы он был начат как можно скорее", — сказал он.
Члены движения Талибан - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
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Талибы вошли в Кандагар, сообщил источник
Министр подчеркнул, что происходящее в Афганистане беспокоит Россию с точки зрения возможного "перелива неприятностей" на территорию ее союзников.
Кроме того, Москва выступает за выполнение договоренностей между Вашингтоном и талибами.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с движением "Талибан"*, которое овладело значительными территориями в сельских районах и развернуло наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который Вашингтон обещал завершить до 11 сентября.
Сейчас делегация политического офиса движения находится в Москве. Они встретились со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым и пообещали, что не побеспокоят соседние государства и не допустят присутствие в стране ИГ*. Также они обозначили свои цели и заявили, что готовы начать отношения с Соединенными Штатами с чистого листа.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Сергей ЛавровМоскваТалибанВашингтон (город)РоссияАфганистанВ мире
 
 
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