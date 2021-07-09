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СМИ: Мэрилин Мэнсон сдался полиции по обвинению в нападении
СМИ: Мэрилин Мэнсон сдался полиции по обвинению в нападении - РИА Новости, 09.07.2021
СМИ: Мэрилин Мэнсон сдался полиции по обвинению в нападении
Американский исполнитель Мэрилин Мэнсон сдался правоохранительным органам в Лос-Анджелесе по обвинению в нападении и был отпущен под залог, сообщает портал TMZ... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:08
2021-07-09T12:08
2021-07-09T12:08
культура
новости культуры
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нью-гэмпшир
общество
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Американский исполнитель Мэрилин Мэнсон сдался правоохранительным органам в Лос-Анджелесе по обвинению в нападении и был отпущен под залог, сообщает портал TMZ со ссылкой на полицию.Ранее телеканал CNN со ссылкой на полицию сообщал, что Мэнсон намерен сдаться полиции в связи с обвинением в нападении, совершенном в 2019 году.По данным портала, Мэнсон был выпущен с условием, что он не будет совершать преступлений, иметь каких-либо контактов с предполагаемой жертвой, а также явится на все судебные слушания.Ранее сообщалось, что полиция в американском штате Нью-Гэмпшир выдала ордер на арест Мэнсона по обвинению в нападении на видеооператора во время концерта в городе Гилфорде в 2019 году. При этом пояснялось, что вменяемые Мэнсону обвинения не связаны с правонарушениями сексуального характера.Ранее более десяти женщин обвинили певца в агрессивных действиях и домогательствах. Так, американская актриса Эван Рэйчел Вуд, известная по сериалу "Мир Дикого запада", обвинила Мэнсона в насилии, заявив, что тот годами "ужасно издевался" над ней и она "устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа". Как сообщало издание Vanity Fair, в знак солидарности еще как минимум четыре женщины сообщили о своем опыте, обвинив Мэнсона среди прочего в сексуальном и психологическом насилии, а также в различных формах принуждения и запугивания. Мэнсон назвал обвинения в насилии в свой адрес "ужасным искажением реальности".В начале мая британская актриса Эсме Бьянко, сыгравшая проститутку Рос в сериале "Игра престолов", подала иск к Мэнсону, обвинив его в изнасиловании и в действиях сексуального характера.
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РИА Новости
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новости культуры, мэрилин мэнсон (брайан уорнер), лос-анджелес, нью-гэмпшир, общество
СМИ: Мэрилин Мэнсон сдался полиции по обвинению в нападении
Мэрилин Мэнсон сдался полиции по обвинению в нападении и был выпущен под залог - СМИ
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости.
Американский исполнитель Мэрилин Мэнсон сдался правоохранительным органам в Лос-Анджелесе по обвинению в нападении и был отпущен под залог, сообщает
портал TMZ со ссылкой на полицию.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на полицию сообщал
, что Мэнсон намерен сдаться полиции в связи с обвинением в нападении, совершенном в 2019 году.
По данным портала, Мэнсон был выпущен с условием, что он не будет совершать преступлений, иметь каких-либо контактов с предполагаемой жертвой, а также явится на все судебные слушания.
Ранее сообщалось, что полиция в американском штате Нью-Гэмпшир выдала ордер на арест Мэнсона по обвинению в нападении на видеооператора во время концерта в городе Гилфорде в 2019 году. При этом пояснялось, что вменяемые Мэнсону обвинения не связаны с правонарушениями сексуального характера.
Ранее более десяти женщин обвинили певца в агрессивных действиях и домогательствах. Так, американская актриса Эван Рэйчел Вуд, известная по сериалу "Мир Дикого запада", обвинила Мэнсона в насилии, заявив, что тот годами "ужасно издевался" над ней и она "устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа". Как сообщало издание Vanity Fair, в знак солидарности еще как минимум четыре женщины сообщили о своем опыте, обвинив Мэнсона среди прочего в сексуальном и психологическом насилии, а также в различных формах принуждения и запугивания. Мэнсон назвал обвинения в насилии в свой адрес "ужасным искажением реальности".
В начале мая британская актриса Эсме Бьянко, сыгравшая проститутку Рос в сериале "Игра престолов", подала иск к Мэнсону, обвинив его в изнасиловании и в действиях сексуального характера.