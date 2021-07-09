Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210709/manson-1740566874.html
СМИ: Мэрилин Мэнсон сдался полиции по обвинению в нападении
СМИ: Мэрилин Мэнсон сдался полиции по обвинению в нападении - РИА Новости, 09.07.2021
СМИ: Мэрилин Мэнсон сдался полиции по обвинению в нападении
Американский исполнитель Мэрилин Мэнсон сдался правоохранительным органам в Лос-Анджелесе по обвинению в нападении и был отпущен под залог, сообщает портал TMZ... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:08
2021-07-09T12:08
культура
новости культуры
мэрилин мэнсон (брайан уорнер)
лос-анджелес
нью-гэмпшир
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/91537/49/915374999_0:0:3287:1850_1920x0_80_0_0_630463f820861164a249c8e1f9102808.jpg
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Американский исполнитель Мэрилин Мэнсон сдался правоохранительным органам в Лос-Анджелесе по обвинению в нападении и был отпущен под залог, сообщает портал TMZ со ссылкой на полицию.Ранее телеканал CNN со ссылкой на полицию сообщал, что Мэнсон намерен сдаться полиции в связи с обвинением в нападении, совершенном в 2019 году.По данным портала, Мэнсон был выпущен с условием, что он не будет совершать преступлений, иметь каких-либо контактов с предполагаемой жертвой, а также явится на все судебные слушания.Ранее сообщалось, что полиция в американском штате Нью-Гэмпшир выдала ордер на арест Мэнсона по обвинению в нападении на видеооператора во время концерта в городе Гилфорде в 2019 году. При этом пояснялось, что вменяемые Мэнсону обвинения не связаны с правонарушениями сексуального характера.Ранее более десяти женщин обвинили певца в агрессивных действиях и домогательствах. Так, американская актриса Эван Рэйчел Вуд, известная по сериалу "Мир Дикого запада", обвинила Мэнсона в насилии, заявив, что тот годами "ужасно издевался" над ней и она "устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа". Как сообщало издание Vanity Fair, в знак солидарности еще как минимум четыре женщины сообщили о своем опыте, обвинив Мэнсона среди прочего в сексуальном и психологическом насилии, а также в различных формах принуждения и запугивания. Мэнсон назвал обвинения в насилии в свой адрес "ужасным искажением реальности".В начале мая британская актриса Эсме Бьянко, сыгравшая проститутку Рос в сериале "Игра престолов", подала иск к Мэнсону, обвинив его в изнасиловании и в действиях сексуального характера.
https://ria.ru/20210529/menson-1734729643.html
лос-анджелес
нью-гэмпшир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/91537/49/915374999_365:0:3032:2000_1920x0_80_0_0_f2c2cfef2e536d96b74f677c2756961c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, мэрилин мэнсон (брайан уорнер), лос-анджелес, нью-гэмпшир, общество
СМИ: Мэрилин Мэнсон сдался полиции по обвинению в нападении
12:08 09.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАмериканский певец Мэрилин Мэнсон выступает с концертом в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве
Американский певец Мэрилин Мэнсон выступает с концертом в спорткомплексе Олимпийский в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

Мэрилин Мэнсон сдался полиции по обвинению в нападении и был выпущен под залог - СМИ

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Американский исполнитель Мэрилин Мэнсон сдался правоохранительным органам в Лос-Анджелесе по обвинению в нападении и был отпущен под залог, сообщает портал TMZ со ссылкой на полицию.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на полицию сообщал, что Мэнсон намерен сдаться полиции в связи с обвинением в нападении, совершенном в 2019 году.
По данным портала, Мэнсон был выпущен с условием, что он не будет совершать преступлений, иметь каких-либо контактов с предполагаемой жертвой, а также явится на все судебные слушания.
Ранее сообщалось, что полиция в американском штате Нью-Гэмпшир выдала ордер на арест Мэнсона по обвинению в нападении на видеооператора во время концерта в городе Гилфорде в 2019 году. При этом пояснялось, что вменяемые Мэнсону обвинения не связаны с правонарушениями сексуального характера.
Ранее более десяти женщин обвинили певца в агрессивных действиях и домогательствах. Так, американская актриса Эван Рэйчел Вуд, известная по сериалу "Мир Дикого запада", обвинила Мэнсона в насилии, заявив, что тот годами "ужасно издевался" над ней и она "устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа". Как сообщало издание Vanity Fair, в знак солидарности еще как минимум четыре женщины сообщили о своем опыте, обвинив Мэнсона среди прочего в сексуальном и психологическом насилии, а также в различных формах принуждения и запугивания. Мэнсон назвал обвинения в насилии в свой адрес "ужасным искажением реальности".
В начале мая британская актриса Эсме Бьянко, сыгравшая проститутку Рос в сериале "Игра престолов", подала иск к Мэнсону, обвинив его в изнасиловании и в действиях сексуального характера.
Концерт Мэрилина Мэнсона в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
29 мая, 15:36
Экс-девушка Мэрилина Мэнсона обвинила музыканта в изнасиловании
 
КультураНовости культурыМэрилин Мэнсон (Брайан Уорнер)Лос-АнджелесНью-ГэмпширОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:20На МАКС-2021 можно будет попасть в течение пяти дней вместо трех
16:16Эпидемиолог назвал один из симптомов дельта-штамма коронавируса
16:15У посетителей МАКС-2021 потребуют QR-код или отрицательный ПЦР
16:15В Москве задержали двух мужчин, продававших фальшивые медицинские справки
16:14Немец потребовал от Германии компенсацию за нападение на СССР
16:09Верховный суд подтвердил взыскание с Навального по иску мясокомбината
16:08США внесли в черный список три российские компании
16:08Эпидемиолог рассказал, когда беременным лучше проводить вакцинацию
16:06Защита обжаловала признание ФБК* экстремистской организацией
16:04Эпидемиолог назвал условие, при котором коронавирус будет реже мутировать
16:04Путину доверяют 64,6 процента россиян, показал опрос
16:01Эпидемиолог объяснил недоверие россиян к вакцинации
15:57Эпидемиолог рассказал, кто наиболее уязвим к дельта-штамму
15:49В Роспотребнадзоре объяснили, стоит ли прививаться при сезонной аллергии
15:46Стали известны подробности госпитализации Татьяны Догилевой
15:42В Абхазии нашли тело утонувшего российского туриста
15:42ЦБ заявил о резком росте числа краж денег через банкоматы
15:39Кибермошенники похитили у клиентов банков почти три миллиарда рублей
15:31Президент Афганистана прибыл на авиабазу Баграм
15:30"Когда закончится пандемия": далай-лама дал новое обещание человечеству
Лента новостейМолния