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СМИ: Мэрилин Мэнсон сдался полиции по обвинению в нападении

СМИ: Мэрилин Мэнсон сдался полиции по обвинению в нападении - РИА Новости, 09.07.2021

СМИ: Мэрилин Мэнсон сдался полиции по обвинению в нападении

Американский исполнитель Мэрилин Мэнсон сдался правоохранительным органам в Лос-Анджелесе по обвинению в нападении и был отпущен под залог, сообщает портал TMZ... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T12:08

2021-07-09T12:08

2021-07-09T12:08

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мэрилин мэнсон (брайан уорнер)

лос-анджелес

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общество

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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Американский исполнитель Мэрилин Мэнсон сдался правоохранительным органам в Лос-Анджелесе по обвинению в нападении и был отпущен под залог, сообщает портал TMZ со ссылкой на полицию.Ранее телеканал CNN со ссылкой на полицию сообщал, что Мэнсон намерен сдаться полиции в связи с обвинением в нападении, совершенном в 2019 году.По данным портала, Мэнсон был выпущен с условием, что он не будет совершать преступлений, иметь каких-либо контактов с предполагаемой жертвой, а также явится на все судебные слушания.Ранее сообщалось, что полиция в американском штате Нью-Гэмпшир выдала ордер на арест Мэнсона по обвинению в нападении на видеооператора во время концерта в городе Гилфорде в 2019 году. При этом пояснялось, что вменяемые Мэнсону обвинения не связаны с правонарушениями сексуального характера.Ранее более десяти женщин обвинили певца в агрессивных действиях и домогательствах. Так, американская актриса Эван Рэйчел Вуд, известная по сериалу "Мир Дикого запада", обвинила Мэнсона в насилии, заявив, что тот годами "ужасно издевался" над ней и она "устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа". Как сообщало издание Vanity Fair, в знак солидарности еще как минимум четыре женщины сообщили о своем опыте, обвинив Мэнсона среди прочего в сексуальном и психологическом насилии, а также в различных формах принуждения и запугивания. Мэнсон назвал обвинения в насилии в свой адрес "ужасным искажением реальности".В начале мая британская актриса Эсме Бьянко, сыгравшая проститутку Рос в сериале "Игра престолов", подала иск к Мэнсону, обвинив его в изнасиловании и в действиях сексуального характера.

https://ria.ru/20210529/menson-1734729643.html

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новости культуры, мэрилин мэнсон (брайан уорнер), лос-анджелес, нью-гэмпшир, общество