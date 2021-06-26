СМИ: Мэрилин Мэнсон намерен сдаться полиции из-за обвинений в нападении
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАмериканский певец, музыкант Мэрилин Мэнсон выступает на концерте в клубе Stadium Live в Москве
СМИ: Мэнсон намерен сдаться полиции в связи с обвинением в нападении, совершенном в 2019 году
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Американский исполнитель Мэрилин Мэнсон намерен сдаться полиции в связи с обвинением в нападении, совершенном в 2019 году, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.
Ранее сообщалось, что полиция в американском штате Нью-Гэмпшир выдала ордер на арест Мэнсона по обвинению в нападении на видеооператора во время концерта в городе Гилфорде в 2019 году. При этом пояснялось, что вменяемые Мэнсону обвинения не связаны с правонарушениями сексуального характера.
Мэнсон должен явиться в полицию Лос-Анджелеса, однако неясно, когда именно это произойдет, заявил глава полиции Гилфорда Энтони Бин Бёрпи. Он добавил, что Мэнсону грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до одного года или штрафа в размере до двух тысяч долларов.
Ранее более десяти женщин обвинили певца в агрессивных действиях и домогательствах. Так американская актриса Эван Рэйчел Вуд, известная по сериалу "Мир Дикого запада", обвинила Мэнсона в насилии, заявив, что тот годами "ужасно издевался" над ней и она "устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа". Как сообщало издание Vanity Fair, в знак солидарности еще как минимум четыре женщины сообщили о своем опыте, обвинив Мэнсона, в том числе, в сексуальном и психологическом насилии, а также в различных формах принуждения и запугивания. Мэнсон назвал обвинения в насилии в свой адрес "ужасным искажением реальности".
В начале мая британская актриса Эсме Бьянко, сыгравшая проститутку Рос в сериале "Игра престолов", подала иск к Мэнсону, обвинив его в изнасиловании и в действиях сексуального характера.
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