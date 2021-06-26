https://ria.ru/20210626/menson-1738712963.html

СМИ: Мэрилин Мэнсон намерен сдаться полиции из-за обвинений в нападении

СМИ: Мэрилин Мэнсон намерен сдаться полиции из-за обвинений в нападении - РИА Новости, 26.06.2021

СМИ: Мэрилин Мэнсон намерен сдаться полиции из-за обвинений в нападении

Американский исполнитель Мэрилин Мэнсон намерен сдаться полиции в связи с обвинением в нападении, совершенном в 2019 году, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T10:12

2021-06-26T10:12

2021-06-26T10:12

культура

мэрилин мэнсон (брайан уорнер)

лос-анджелес

нью-гэмпшир

в мире

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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Американский исполнитель Мэрилин Мэнсон намерен сдаться полиции в связи с обвинением в нападении, совершенном в 2019 году, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.Ранее сообщалось, что полиция в американском штате Нью-Гэмпшир выдала ордер на арест Мэнсона по обвинению в нападении на видеооператора во время концерта в городе Гилфорде в 2019 году. При этом пояснялось, что вменяемые Мэнсону обвинения не связаны с правонарушениями сексуального характера.Мэнсон должен явиться в полицию Лос-Анджелеса, однако неясно, когда именно это произойдет, заявил глава полиции Гилфорда Энтони Бин Бёрпи. Он добавил, что Мэнсону грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до одного года или штрафа в размере до двух тысяч долларов.Ранее более десяти женщин обвинили певца в агрессивных действиях и домогательствах. Так американская актриса Эван Рэйчел Вуд, известная по сериалу "Мир Дикого запада", обвинила Мэнсона в насилии, заявив, что тот годами "ужасно издевался" над ней и она "устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа". Как сообщало издание Vanity Fair, в знак солидарности еще как минимум четыре женщины сообщили о своем опыте, обвинив Мэнсона, в том числе, в сексуальном и психологическом насилии, а также в различных формах принуждения и запугивания. Мэнсон назвал обвинения в насилии в свой адрес "ужасным искажением реальности".В начале мая британская актриса Эсме Бьянко, сыгравшая проститутку Рос в сериале "Игра престолов", подала иск к Мэнсону, обвинив его в изнасиловании и в действиях сексуального характера.

https://ria.ru/20210529/menson-1734729643.html

https://ria.ru/20201207/manson-1587740443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мэрилин мэнсон (брайан уорнер), лос-анджелес, нью-гэмпшир, в мире