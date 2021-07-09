https://ria.ru/20210709/koronavirus-1740635482.html
Эпидемиолог назвал один из симптомов дельта-штамма коронавируса
Эпидемиолог назвал один из симптомов дельта-штамма коронавируса - РИА Новости, 09.07.2021
Эпидемиолог назвал один из симптомов дельта-штамма коронавируса
У каждого третьего пациента с дельта-штаммом коронавируса COVID-19 сопровождается нарушениями пищеварения, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T16:16
2021-07-09T16:16
2021-07-09T16:34
распространение коронавируса
александр горелов
коронавирус covid-19
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. У каждого третьего пациента с дельта-штаммом коронавируса COVID-19 сопровождается нарушениями пищеварения, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Он добавил, что весной прошлого года многим казалось, что перчатки для профилактики коронавируса не нужны."А вот как раз индийский штамм наглядно показал, что входными путем могут быть не только верхние дыхательные пути или слизистые, но и желудочно-кишечный тракт, поэтому дельта-вирус <...> у каждого третьего сопровождается дисфункцией со стороны желудочно-кишечного тракта", — заявил Горелов в эфире радио "Говорит Москва".По его словам, перед "дельтой" наиболее уязвимы молодые люди в возрасте 14-29 лет.Вариант коронавируса B.1.617 впервые выявили в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружили три его подвида — B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке. По предварительным данным, эта разновидность отличается повышенной заразностью.Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что на долю "дельты" пришлись около 66% всех штаммов, выявленных в России с начала лета.
https://ria.ru/20210709/delta-shtamm-1740631252.html
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александр горелов, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Эпидемиолог назвал один из симптомов дельта-штамма коронавируса
16:16 09.07.2021 (обновлено: 16:34 09.07.2021)
Эпидемиолог Александр Горелов заявил о дисфункции ЖКТ у пациентов с дельта-штаммом коронавируса