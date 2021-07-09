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В Приамурье рассказали о новом животноводческом комплексе
В Приамурье рассказали о новом животноводческом комплексе - РИА Новости, 09.07.2021
В Приамурье рассказали о новом животноводческом комплексе
Новый животноводческий комплекс в Амурской области сможет давать в год 15 тысяч тонн молока, инвестпроект по его созданию получит господдержку, рассказал... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T10:38
2021-07-09T10:38
василий орлов (губернатор)
амурская область
ивановский район
благовещенск
экономика
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июл – РИА Новости. Новый животноводческий комплекс в Амурской области сможет давать в год 15 тысяч тонн молока, инвестпроект по его созданию получит господдержку, рассказал губернатор региона Василий Орлов.Как сообщает правительство Приамурья, комплекс рассчитан на 2,4 тысячи коров, проект включен в перечень приоритетных единогласным решением комиссии по приоритетным инвестпроектам, заседание комиссии прошло в пятницу в правительстве Приамурья под председательством Орлова.Проект первой очереди производства на 1570 коров, рассмотренный сегодня, будет готов осенью 2022 года, а на полную мощность комплекс сможет выйти через 5 лет. Общий объем инвестиций составит более 1,7 миллиарда рублей. Порядка 500 миллионов рублей будет предоставлено инвестору как господдержка из федерального и регионального бюджетов."Сфера сельского хозяйства в целом и животноводства в частности для нас является одной из приоритетных. В первую очередь такие проекты повышают нашу продовольственную безопасность, замещая на рынке продукцию, которая привозится из других регионов. Новый животноводческий комплекс в Ивановке после выхода на полную мощность ежегодно сможет обеспечивать область 15 тысячами тонн амурского молока. Это позволит стимулировать рост внутреннего потребления молока, а также увеличить объем производимой продукции почти на 50%", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Глава Приамурья добавил, что в Ивановском районе будет создано более 80 новых рабочих мест, а регион получит еще одного налогоплательщика с ежегодными отчислениями до 6 миллионов рублей.В Приамурье продолжают улучшать условия для приоритетных инвестпроектов. Как уточнила на заседании замминистра экономического развития и внешних связей области Валентина Дацко, таким компаниям, реализующим проекты с объемом инвестиций более 150 миллионов рублей, гарантируют неизменность налоговых и арендных платежей до 7 лет и компенсируют часть затрат."Кроме проектов в сфере животноводства, регион готов частично субсидировать инвесторам затраты на подключение к электрическим и коммунальным сетям, создание туристической и транспортно-логистической инфраструктуры, лизинговые платежи, электрическую и тепловую энергию для производственных целей, возведение объектов по переработке масляничных культур, а также модернизацию производства по выращиванию овощей в закрытом грунте", - уточнила Дацко.Также на заседании было принято решение об исключении из перечня приоритетных проектов двух в связи с приостановкой их строительства."Речь идет про производство по переработке цементного клинкера в селе Березовка, а также Амурского нефтеперерабатывающего завода", - уточняет правительство Приамурья.Еще одним вопросом в повестке стало предоставление инвесторам приоритетных проектов льготы по арендной плате за земельные участки. Предложение об этом поступило от одного из инвесторов в Благовещенске."Данное предложение было проработано и рекомендовано для дальнейшего установления льготы всем инвесторам, реализующим проекты в приоритетных отраслях экономики региона", - добавляют власти.
https://ria.ru/20210705/bam-1739885420.html
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амурская область
ивановский район
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василий орлов (губернатор), амурская область, ивановский район, благовещенск, экономика
В Приамурье рассказали о новом животноводческом комплексе
10:38 09.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Новый животноводческий комплекс в Приамурье будет давать в год 15 тысяч тонн молока

Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июл – РИА Новости. Новый животноводческий комплекс в Амурской области сможет давать в год 15 тысяч тонн молока, инвестпроект по его созданию получит господдержку, рассказал губернатор региона Василий Орлов.
Как сообщает правительство Приамурья, комплекс рассчитан на 2,4 тысячи коров, проект включен в перечень приоритетных единогласным решением комиссии по приоритетным инвестпроектам, заседание комиссии прошло в пятницу в правительстве Приамурья под председательством Орлова.
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Проект первой очереди производства на 1570 коров, рассмотренный сегодня, будет готов осенью 2022 года, а на полную мощность комплекс сможет выйти через 5 лет. Общий объем инвестиций составит более 1,7 миллиарда рублей. Порядка 500 миллионов рублей будет предоставлено инвестору как господдержка из федерального и регионального бюджетов.
"Сфера сельского хозяйства в целом и животноводства в частности для нас является одной из приоритетных. В первую очередь такие проекты повышают нашу продовольственную безопасность, замещая на рынке продукцию, которая привозится из других регионов. Новый животноводческий комплекс в Ивановке после выхода на полную мощность ежегодно сможет обеспечивать область 15 тысячами тонн амурского молока. Это позволит стимулировать рост внутреннего потребления молока, а также увеличить объем производимой продукции почти на 50%", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
Глава Приамурья добавил, что в Ивановском районе будет создано более 80 новых рабочих мест, а регион получит еще одного налогоплательщика с ежегодными отчислениями до 6 миллионов рублей.
В Приамурье продолжают улучшать условия для приоритетных инвестпроектов. Как уточнила на заседании замминистра экономического развития и внешних связей области Валентина Дацко, таким компаниям, реализующим проекты с объемом инвестиций более 150 миллионов рублей, гарантируют неизменность налоговых и арендных платежей до 7 лет и компенсируют часть затрат.
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"Кроме проектов в сфере животноводства, регион готов частично субсидировать инвесторам затраты на подключение к электрическим и коммунальным сетям, создание туристической и транспортно-логистической инфраструктуры, лизинговые платежи, электрическую и тепловую энергию для производственных целей, возведение объектов по переработке масляничных культур, а также модернизацию производства по выращиванию овощей в закрытом грунте", - уточнила Дацко.
Также на заседании было принято решение об исключении из перечня приоритетных проектов двух в связи с приостановкой их строительства.
"Речь идет про производство по переработке цементного клинкера в селе Березовка, а также Амурского нефтеперерабатывающего завода", - уточняет правительство Приамурья.
Еще одним вопросом в повестке стало предоставление инвесторам приоритетных проектов льготы по арендной плате за земельные участки. Предложение об этом поступило от одного из инвесторов в Благовещенске.
"Данное предложение было проработано и рекомендовано для дальнейшего установления льготы всем инвесторам, реализующим проекты в приоритетных отраслях экономики региона", - добавляют власти.
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