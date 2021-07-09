https://ria.ru/20210709/kompleks-1740560510.html

В Приамурье рассказали о новом животноводческом комплексе

В Приамурье рассказали о новом животноводческом комплексе - РИА Новости, 09.07.2021

В Приамурье рассказали о новом животноводческом комплексе

Новый животноводческий комплекс в Амурской области сможет давать в год 15 тысяч тонн молока, инвестпроект по его созданию получит господдержку, рассказал... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T10:38

2021-07-09T10:38

2021-07-09T10:38

василий орлов (губернатор)

амурская область

ивановский район

благовещенск

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155819/45/1558194597_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1de3abdf8865e97eb2aa7d35571cf277.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июл – РИА Новости. Новый животноводческий комплекс в Амурской области сможет давать в год 15 тысяч тонн молока, инвестпроект по его созданию получит господдержку, рассказал губернатор региона Василий Орлов.Как сообщает правительство Приамурья, комплекс рассчитан на 2,4 тысячи коров, проект включен в перечень приоритетных единогласным решением комиссии по приоритетным инвестпроектам, заседание комиссии прошло в пятницу в правительстве Приамурья под председательством Орлова.Проект первой очереди производства на 1570 коров, рассмотренный сегодня, будет готов осенью 2022 года, а на полную мощность комплекс сможет выйти через 5 лет. Общий объем инвестиций составит более 1,7 миллиарда рублей. Порядка 500 миллионов рублей будет предоставлено инвестору как господдержка из федерального и регионального бюджетов."Сфера сельского хозяйства в целом и животноводства в частности для нас является одной из приоритетных. В первую очередь такие проекты повышают нашу продовольственную безопасность, замещая на рынке продукцию, которая привозится из других регионов. Новый животноводческий комплекс в Ивановке после выхода на полную мощность ежегодно сможет обеспечивать область 15 тысячами тонн амурского молока. Это позволит стимулировать рост внутреннего потребления молока, а также увеличить объем производимой продукции почти на 50%", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Глава Приамурья добавил, что в Ивановском районе будет создано более 80 новых рабочих мест, а регион получит еще одного налогоплательщика с ежегодными отчислениями до 6 миллионов рублей.В Приамурье продолжают улучшать условия для приоритетных инвестпроектов. Как уточнила на заседании замминистра экономического развития и внешних связей области Валентина Дацко, таким компаниям, реализующим проекты с объемом инвестиций более 150 миллионов рублей, гарантируют неизменность налоговых и арендных платежей до 7 лет и компенсируют часть затрат."Кроме проектов в сфере животноводства, регион готов частично субсидировать инвесторам затраты на подключение к электрическим и коммунальным сетям, создание туристической и транспортно-логистической инфраструктуры, лизинговые платежи, электрическую и тепловую энергию для производственных целей, возведение объектов по переработке масляничных культур, а также модернизацию производства по выращиванию овощей в закрытом грунте", - уточнила Дацко.Также на заседании было принято решение об исключении из перечня приоритетных проектов двух в связи с приостановкой их строительства."Речь идет про производство по переработке цементного клинкера в селе Березовка, а также Амурского нефтеперерабатывающего завода", - уточняет правительство Приамурья.Еще одним вопросом в повестке стало предоставление инвесторам приоритетных проектов льготы по арендной плате за земельные участки. Предложение об этом поступило от одного из инвесторов в Благовещенске."Данное предложение было проработано и рекомендовано для дальнейшего установления льготы всем инвесторам, реализующим проекты в приоритетных отраслях экономики региона", - добавляют власти.

https://ria.ru/20210705/bam-1739885420.html

https://ria.ru/20210701/pavodki-1739380684.html

https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739048322.html

амурская область

ивановский район

благовещенск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий орлов (губернатор), амурская область, ивановский район, благовещенск, экономика