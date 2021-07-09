https://ria.ru/20210709/kompensatsiya-1740628447.html
Немец потребовал от Германии компенсацию за нападение на СССР
Немец потребовал от Германии компенсацию за нападение на СССР - РИА Новости, 09.07.2021
Немец потребовал от Германии компенсацию за нападение на СССР
Немецкая газета General-Anzeiger опубликовала обращение побывавшего в советском плену ветерана Генриха Шепе, в котором тот заявил о необходимости выплатить... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T16:14
2021-07-09T16:14
2021-07-09T23:22
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Немецкая газета General-Anzeiger опубликовала обращение побывавшего в советском плену ветерана Генриха Шепе, в котором тот заявил о необходимости выплатить компенсацию России за военные преступления гитлеровской армии. Шепе обратил внимание, что Германия недавно официально признала геноцид племен гереро и нама в Южной Африке в начале XX века. Тогда были убиты около 75 тысяч человек. "А то, что в бывшем Советском Союзе в результате военного нападения Германии в период с 1941 по 1945 год погибло более 25 миллионов человек, разве не геноцид?" — задался вопросом читатель. Немец напомнил, что Германия выплатила компенсацию евреям за холокост, отметив, что не знает даже об извинениях перед русскими. "Я благодарен русским за то, что пережил войну и пятилетний плен, где ни разу не видел, чтобы какой-нибудь охранник мстил немцу", — написал Шепе. Он подчеркнул, что в немецком плену с русскими обращались крайне жестоко: морили голодом и издевались. Кроме того, немец напомнил и о тактике выжженной земли при отступлении гитлеровских войск — уничтожались города и села, предприятия, инфраструктура, не щадили и людей. "Мы выплатили за это компенсацию или хотя бы извинились? Ничего подобного", — добавил Шепе. По его мнению, извинения "давно назрели" и станут положительным шагом. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), германия, ссср, в мире
Немец потребовал от Германии компенсацию за нападение на СССР
16:14 09.07.2021 (обновлено: 23:22 09.07.2021)
Немецкий ветеран Генрих Шепе потребовал от Германии компенсацию за нападение на СССР
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости.
Немецкая газета General-Anzeiger
опубликовала обращение побывавшего в советском плену ветерана Генриха Шепе, в котором тот заявил о необходимости выплатить компенсацию России
за военные преступления гитлеровской армии.
Шепе обратил внимание, что Германия
недавно официально признала геноцид племен гереро и нама в Южной Африке в начале XX века. Тогда были убиты около 75 тысяч человек.
"А то, что в бывшем Советском Союзе в результате военного нападения Германии в период с 1941 по 1945 год погибло более 25 миллионов человек, разве не геноцид?" — задался вопросом читатель.
Немец напомнил, что Германия выплатила компенсацию евреям за холокост, отметив, что не знает даже об извинениях перед русскими.
"Я благодарен русским за то, что пережил войну и пятилетний плен, где ни разу не видел, чтобы какой-нибудь охранник мстил немцу", — написал Шепе.
Он подчеркнул, что в немецком плену с русскими обращались крайне жестоко: морили голодом и издевались. Кроме того, немец напомнил и о тактике выжженной земли при отступлении гитлеровских войск — уничтожались города и села, предприятия, инфраструктура, не щадили и людей.
"Мы выплатили за это компенсацию или хотя бы извинились? Ничего подобного", — добавил Шепе.
По его мнению, извинения "давно назрели" и станут положительным шагом.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>