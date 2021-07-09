Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210709/kod-1740601865.html
Онищенко назвал введение QR-кодов для кафе хорошей тренировкой
Онищенко назвал введение QR-кодов для кафе хорошей тренировкой - РИА Новости, 09.07.2021
Онищенко назвал введение QR-кодов для кафе хорошей тренировкой
Введение системы QR-кодов для посещения кафе и ресторанов в Москве является "хорошей тренировкой", заявил депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T13:36
2021-07-09T13:56
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
сергей собянин
геннадий онищенко
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738888014_0:0:2950:1660_1920x0_80_0_0_4935e63174eb01c2a8bd603ad7c38516.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Введение системы QR-кодов для посещения кафе и ресторанов в Москве является "хорошей тренировкой", заявил депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко."QR-коды - это неплохо. Это хорошая тренировка, которая нам пригодится и для других целей", - сказал Онищенко на брифинге.Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 сообщил, что власти Москвы выдали уже около 3 миллионов QR-кодов для посещения ресторанов и кафе.
https://ria.ru/20210709/vkontakte-1740597842.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738888014_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65179a72cb54027ade89e081c361736e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, сергей собянин, геннадий онищенко, москва, общество
Онищенко назвал введение QR-кодов для кафе хорошей тренировкой
13:36 09.07.2021 (обновлено: 13:56 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета по образованию и науке Государственной Думы Геннадий Онищенко
Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Государственной Думы Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк

Экс-глава Роспотребнадзора Онищенко назвал введение QR-кодов для кафе хорошей тренировкой

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Введение системы QR-кодов для посещения кафе и ресторанов в Москве является "хорошей тренировкой", заявил депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко.
"QR-коды - это неплохо. Это хорошая тренировка, которая нам пригодится и для других целей", - сказал Онищенко на брифинге.
Сотрудник сканирует QR-код у входа в ресторан McDonald's в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
13:20
Пользователи ВКонтакте рассказали, получили ли они QR-код
Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 сообщил, что власти Москвы выдали уже около 3 миллионов QR-кодов для посещения ресторанов и кафе.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФСергей СобянинГеннадий ОнищенкоМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:16Эпидемиолог назвал один из симптомов дельта-штамма коронавируса
16:15У посетителей МАКС-2021 потребуют QR-код или отрицательный ПЦР
16:15В Москве задержали двух мужчин, продававших фальшивые медицинские справки
16:14Немец потребовал от Германии компенсацию за нападение на СССР
16:09Верховный суд подтвердил взыскание с Навального по иску мясокомбината
16:08США внесли в черный список три российские компании
16:08Эпидемиолог рассказал, когда беременным лучше проводить вакцинацию
16:06Защита обжаловала признание ФБК* экстремистской организацией
16:04Эпидемиолог назвал условие, при котором коронавирус будет реже мутировать
16:04Путину доверяют 64,6 процентов россиян, показал опрос
16:01Эпидемиолог объяснил недоверие россиян к вакцинации
15:57Эпидемиолог рассказал, кто наиболее уязвим к дельта-штамму
15:49В Роспотребнадзоре объяснили, стоит ли прививаться при сезонной аллергии
15:46Стали известны подробности госпитализации Татьяны Догилевой
15:42В Абхазии нашли тело утонувшего российского туриста
15:42ЦБ заявил о резком росте числа краж денег через банкоматы
15:39Кибермошенники похитили у клиентов банков почти три миллиарда рублей
15:31Президент Афганистана прибыл на авиабазу Баграм
15:30"Когда закончится пандемия": далай-лама дал новое обещание человечеству
15:26В WhatsApp исчезнет особенность, которая раздражает многих
Лента новостейМолния