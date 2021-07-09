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Онищенко назвал введение QR-кодов для кафе хорошей тренировкой
Онищенко назвал введение QR-кодов для кафе хорошей тренировкой - РИА Новости, 09.07.2021
Онищенко назвал введение QR-кодов для кафе хорошей тренировкой
Введение системы QR-кодов для посещения кафе и ресторанов в Москве является "хорошей тренировкой", заявил депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T13:36
2021-07-09T13:36
2021-07-09T13:56
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Введение системы QR-кодов для посещения кафе и ресторанов в Москве является "хорошей тренировкой", заявил депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко."QR-коды - это неплохо. Это хорошая тренировка, которая нам пригодится и для других целей", - сказал Онищенко на брифинге.Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 сообщил, что власти Москвы выдали уже около 3 миллионов QR-кодов для посещения ресторанов и кафе.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, сергей собянин, геннадий онищенко, москва, общество
Онищенко назвал введение QR-кодов для кафе хорошей тренировкой
13:36 09.07.2021 (обновлено: 13:56 09.07.2021)
Экс-глава Роспотребнадзора Онищенко назвал введение QR-кодов для кафе хорошей тренировкой