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Онищенко назвал введение QR-кодов для кафе хорошей тренировкой

Онищенко назвал введение QR-кодов для кафе хорошей тренировкой - РИА Новости, 09.07.2021

Онищенко назвал введение QR-кодов для кафе хорошей тренировкой

Введение системы QR-кодов для посещения кафе и ресторанов в Москве является "хорошей тренировкой", заявил депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T13:36

2021-07-09T13:36

2021-07-09T13:56

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

сергей собянин

геннадий онищенко

москва

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Введение системы QR-кодов для посещения кафе и ресторанов в Москве является "хорошей тренировкой", заявил депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко."QR-коды - это неплохо. Это хорошая тренировка, которая нам пригодится и для других целей", - сказал Онищенко на брифинге.Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 сообщил, что власти Москвы выдали уже около 3 миллионов QR-кодов для посещения ресторанов и кафе.

https://ria.ru/20210709/vkontakte-1740597842.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, сергей собянин, геннадий онищенко, москва, общество