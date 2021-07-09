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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210709/grom-1740613316.html
Фильм "Майор Гром: Чумной доктор" возглавил зрительский рейтинг Netflix
Фильм "Майор Гром: Чумной доктор" возглавил зрительский рейтинг Netflix - РИА Новости, 09.07.2021
Фильм "Майор Гром: Чумной доктор" возглавил зрительский рейтинг Netflix
Российский приключенческий боевик Олега Трофима "Майор Гром: Чумной доктор" возглавил в четверг суточный зрительский рейтинг стримингового сервиса Netflix,... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T14:28
2021-07-09T14:38
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российский приключенческий боевик Олега Трофима "Майор Гром: Чумной доктор" возглавил в четверг суточный зрительский рейтинг стримингового сервиса Netflix, сообщает агрегатор статистики просмотров онлайн-платформ FlixPatrol.По его данным, вышедший на этой неделе на платформе Netflix отечественный блокбастер за минувшие сутки возглавил топ просмотров в 14 странах. Вторую строчку рейтинга Netflix занял фэнтези-фильм "Варкрафт": кинолента появилась на первых строчках рейтинга просмотров лишь в 9 странах.Фильм вышел в российский прокат 1 апреля. В центре сюжета – майор полиции Игорь Гром, роль которого сыграл Тихон Жизневский. Гром известен всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Но все резко меняется с появлением человека в маске — Чумного доктора, который убивает людей, избежавших наказания при помощи денег и высокого положения в обществе. Гром впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого может зависеть судьба всего города."Майор Гром" — самый популярный и успешный комикс в России: за восемь лет он перешагнул планку в 100 номеров и 25 книг общим тиражом более миллиона копий, став национальным бестселлером с огромной фанбазой по всей стране.
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кино и сериалы, россия, новости культуры, netflix, санкт-петербург
Фильм "Майор Гром: Чумной доктор" возглавил зрительский рейтинг Netflix
14:28 09.07.2021 (обновлено: 14:38 09.07.2021)
 
© Фото : Дисней СтудиосСъемки фильма "Майор Гром: Чумной Доктор"
Съемки фильма Майор Гром: Чумной Доктор - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© Фото : Дисней Студиос

Фильм "Майор Гром: Чумной доктор" возглавил зрительский рейтинг сервиса Netflix за 8 июля

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российский приключенческий боевик Олега Трофима "Майор Гром: Чумной доктор" возглавил в четверг суточный зрительский рейтинг стримингового сервиса Netflix, сообщает агрегатор статистики просмотров онлайн-платформ FlixPatrol.
По его данным, вышедший на этой неделе на платформе Netflix отечественный блокбастер за минувшие сутки возглавил топ просмотров в 14 странах. Вторую строчку рейтинга Netflix занял фэнтези-фильм "Варкрафт": кинолента появилась на первых строчках рейтинга просмотров лишь в 9 странах.
Фильм вышел в российский прокат 1 апреля. В центре сюжета – майор полиции Игорь Гром, роль которого сыграл Тихон Жизневский. Гром известен всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Но все резко меняется с появлением человека в маске — Чумного доктора, который убивает людей, избежавших наказания при помощи денег и высокого положения в обществе. Гром впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого может зависеть судьба всего города.
"Майор Гром" — самый популярный и успешный комикс в России: за восемь лет он перешагнул планку в 100 номеров и 25 книг общим тиражом более миллиона копий, став национальным бестселлером с огромной фанбазой по всей стране.
Съемки фильма Майор Гром: Чумной Доктор - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
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Зачем России супергерои? Смотрим фильм "Майор Гром: Чумной Доктор"
 
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