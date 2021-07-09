https://ria.ru/20210709/grom-1740613316.html

Фильм "Майор Гром: Чумной доктор" возглавил зрительский рейтинг Netflix

Фильм "Майор Гром: Чумной доктор" возглавил зрительский рейтинг Netflix - РИА Новости, 09.07.2021

Фильм "Майор Гром: Чумной доктор" возглавил зрительский рейтинг Netflix

Российский приключенческий боевик Олега Трофима "Майор Гром: Чумной доктор" возглавил в четверг суточный зрительский рейтинг стримингового сервиса Netflix,... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T14:28

2021-07-09T14:28

2021-07-09T14:38

кино и сериалы

культура

россия

новости культуры

netflix

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603797410_0:13:2560:1453_1920x0_80_0_0_ed8960c2cb1cd7fb46aa103f85e072f9.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российский приключенческий боевик Олега Трофима "Майор Гром: Чумной доктор" возглавил в четверг суточный зрительский рейтинг стримингового сервиса Netflix, сообщает агрегатор статистики просмотров онлайн-платформ FlixPatrol.По его данным, вышедший на этой неделе на платформе Netflix отечественный блокбастер за минувшие сутки возглавил топ просмотров в 14 странах. Вторую строчку рейтинга Netflix занял фэнтези-фильм "Варкрафт": кинолента появилась на первых строчках рейтинга просмотров лишь в 9 странах.Фильм вышел в российский прокат 1 апреля. В центре сюжета – майор полиции Игорь Гром, роль которого сыграл Тихон Жизневский. Гром известен всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Но все резко меняется с появлением человека в маске — Чумного доктора, который убивает людей, избежавших наказания при помощи денег и высокого положения в обществе. Гром впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого может зависеть судьба всего города."Майор Гром" — самый популярный и успешный комикс в России: за восемь лет он перешагнул планку в 100 номеров и 25 книг общим тиражом более миллиона копий, став национальным бестселлером с огромной фанбазой по всей стране.

https://ria.ru/20210404/kino-1603794177.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, россия, новости культуры, netflix, санкт-петербург