https://ria.ru/20210709/granitsa-1740557751.html

В МИД пообещали не допустить провокаций на таджикско-афганской границе

В МИД пообещали не допустить провокаций на таджикско-афганской границе - РИА Новости, 09.07.2021

В МИД пообещали не допустить провокаций на таджикско-афганской границе

Россия и ОДКБ будут действовать со всей решимостью для недопущения агрессии или провокаций на таджикско-афганской границе, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T10:23

2021-07-09T10:23

2021-07-09T10:23

россия

мария захарова

одкб

москва

таджикистан

талибан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739473676_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e1c74a82f091d0c9960441883913c52.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и ОДКБ будут действовать со всей решимостью для недопущения агрессии или провокаций на таджикско-афганской границе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нарастание напряженности у южных рубежей нашего союзника по ОДКБ не может не вызывать обеспокоенность. Москва и Душанбе ведут интенсивные рабочие контакты по линии оборонных ведомств, погранслужб и по дипломатическим каналам. Ситуация на границе находится под нашим самым пристальным вниманием… В случае необходимости дополнительные меры будут приняты со всей решимостью в духе российско-таджикистанского союзничества для недопущения агрессий или территориальных провокаций", - заявила Захарова на брифинге в Москве.В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено). Талибы овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ назвал признанием провала их миссии.Вместе с наступлением талибов в северной части Афганистана в последнее время на территорию Таджикистана уходят военные афганских правительственных войск. Ранее представитель Таджикистана при ОДКБ Хасан Султонов на заседании постоянного совета организации заявил, что Душанбе будет сложно справиться с вызовами из Афганистана в одиночку, республика призывает союзников по ОДКБ помочь. По оценке Таджикистана, сложившиеся обстоятельства требуют "адекватного реагирования в рамках ОДКБ, в том числе принятия мер по усилению потенциала по защите южных рубежей".

https://ria.ru/20210709/afganistan-1740548977.html

россия

москва

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, одкб, москва, таджикистан, талибан, в мире