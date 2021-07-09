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В МИД пообещали не допустить провокаций на таджикско-афганской границе
В МИД пообещали не допустить провокаций на таджикско-афганской границе - РИА Новости, 09.07.2021
В МИД пообещали не допустить провокаций на таджикско-афганской границе
Россия и ОДКБ будут действовать со всей решимостью для недопущения агрессии или провокаций на таджикско-афганской границе, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T10:23
2021-07-09T10:23
россия
мария захарова
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москва
таджикистан
талибан
в мире
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и ОДКБ будут действовать со всей решимостью для недопущения агрессии или провокаций на таджикско-афганской границе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нарастание напряженности у южных рубежей нашего союзника по ОДКБ не может не вызывать обеспокоенность. Москва и Душанбе ведут интенсивные рабочие контакты по линии оборонных ведомств, погранслужб и по дипломатическим каналам. Ситуация на границе находится под нашим самым пристальным вниманием… В случае необходимости дополнительные меры будут приняты со всей решимостью в духе российско-таджикистанского союзничества для недопущения агрессий или территориальных провокаций", - заявила Захарова на брифинге в Москве.В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено). Талибы овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ назвал признанием провала их миссии.Вместе с наступлением талибов в северной части Афганистана в последнее время на территорию Таджикистана уходят военные афганских правительственных войск. Ранее представитель Таджикистана при ОДКБ Хасан Султонов на заседании постоянного совета организации заявил, что Душанбе будет сложно справиться с вызовами из Афганистана в одиночку, республика призывает союзников по ОДКБ помочь. По оценке Таджикистана, сложившиеся обстоятельства требуют "адекватного реагирования в рамках ОДКБ, в том числе принятия мер по усилению потенциала по защите южных рубежей".
https://ria.ru/20210709/afganistan-1740548977.html
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россия, мария захарова, одкб, москва, таджикистан, талибан, в мире
В МИД пообещали не допустить провокаций на таджикско-афганской границе
10:23 09.07.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк

Мария Захарова заявила, что Россия не допустит провокаций на таджикско-афганской границе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и ОДКБ будут действовать со всей решимостью для недопущения агрессии или провокаций на таджикско-афганской границе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нарастание напряженности у южных рубежей нашего союзника по ОДКБ не может не вызывать обеспокоенность. Москва и Душанбе ведут интенсивные рабочие контакты по линии оборонных ведомств, погранслужб и по дипломатическим каналам. Ситуация на границе находится под нашим самым пристальным вниманием… В случае необходимости дополнительные меры будут приняты со всей решимостью в духе российско-таджикистанского союзничества для недопущения агрессий или территориальных провокаций", - заявила Захарова на брифинге в Москве.
В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено). Талибы овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ назвал признанием провала их миссии.
Вместе с наступлением талибов в северной части Афганистана в последнее время на территорию Таджикистана уходят военные афганских правительственных войск. Ранее представитель Таджикистана при ОДКБ Хасан Султонов на заседании постоянного совета организации заявил, что Душанбе будет сложно справиться с вызовами из Афганистана в одиночку, республика призывает союзников по ОДКБ помочь. По оценке Таджикистана, сложившиеся обстоятельства требуют "адекватного реагирования в рамках ОДКБ, в том числе принятия мер по усилению потенциала по защите южных рубежей".
Военнослужащие Афганской национальной армии на контрольно-пропускном пункте в Кабуле - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
09:24
Талибы заверили соседей Афганистана, что поводов для беспокойства нет
 
РоссияМария ЗахароваОДКБМоскваТаджикистанТалибанВ мире
 
 
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