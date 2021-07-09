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В Госдуме объяснили, зачем нужны переговоры с талибами
В Госдуме объяснили, зачем нужны переговоры с талибами - РИА Новости, 09.07.2021
В Госдуме объяснили, зачем нужны переговоры с талибами
Проведение переговоров с представителями движения "Талибан"* (признано в РФ террористической организацией и запрещено) в Москве имеет смысл – это влиятельная... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T17:00
2021-07-09T17:00
россия
госдума рф
константин затулин
афганистан
талибан
в мире
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Проведение переговоров с представителями движения "Талибан"* (признано в РФ террористической организацией и запрещено) в Москве имеет смысл – это влиятельная политическая сила, и нужно искать компромиссы, заявил в пятницу РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия")."Что касается того, можно ли вообще вести переговоры с талибами, - да, я считаю, что можно и нужно, с учетом того факта, что талибы представляют собой очевидную политическую и военную силу в Афганистане, они на сегодняшний день побеждают после ухода американцев. И нам надо найти, по возможности, какой-то компромисс, если хотите, - в том, что касается наших интересов и интересов наших союзников, Таджикистана в том числе", - сказал Затулин.По его мнению, российская сторона должна добиваться, во-первых, того, чтобы "Талибан"* не пытался дестабилизировать ситуацию на границе с Таджикистаном, как и с другими государствами Центральной Азии. Талибы, отметил депутат, дают в этом сегодня свои заверения."Очевидно, что они сейчас заинтересованы в том, чтобы мы не предпринимали каких-то действий, не создавали им препятствий в решении главной задачи – установления контроля над Афганистаном. Но мы, в свою очередь, понимая это, тоже должны использовать это обстоятельство и добиваться существенных гарантий", - сказал Затулин.Во-вторых, от любых афганских властей и влиятельных сил в стране нужно требовать сокращения и прекращения наркотрафика, сказал депутат. По его словам, ни нынешнее, ни прежние правительства Афганистана, существовавшие под крылом американской администрации, эту задачу не решали, а сами США "откровенно паразитировали на этом, потому что это их не заботило: этот наркотрафик идет не к ним, а к нам"."Вот мы готовы с кем угодно, мне кажется, договариваться, чтобы пресечь эту деятельность. Не уверен, что талибы здесь в этом вопросе наши союзники, но, по крайней мере, свою озабоченность и беспокойство по этому поводу и свои намерения на этот счет мы можем высказать. Я поддерживаю переговоры, но, конечно, не любой ценой, это тоже надо понять", - добавил собеседник агентства.Отвечая на вопрос о том, насколько можно верить словам талибов, он заметил, что верить чужим словам нужно по принципу "доверяй, но проверяй", независимо от того, кто это - представители "Талибана"* или госдепартамента США.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который Вашингтон обещал завершить до 11 сентября.*запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210709/mid-1740598679.html
https://ria.ru/20210709/afganistan-1740565312.html
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россия, госдума рф, константин затулин, афганистан, талибан, в мире
В Госдуме объяснили, зачем нужны переговоры с талибами
17:00 09.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на столе представителей движения "Талибан" на заседании Московского формата консультаций по Афганистану
Табличка на столе представителей движения Талибан на заседании Московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Депутат Затулин заявил, что талибы представляют политическую и военную силу в Афганистане

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Проведение переговоров с представителями движения "Талибан"* (признано в РФ террористической организацией и запрещено) в Москве имеет смысл – это влиятельная политическая сила, и нужно искать компромиссы, заявил в пятницу РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия").
"Что касается того, можно ли вообще вести переговоры с талибами, - да, я считаю, что можно и нужно, с учетом того факта, что талибы представляют собой очевидную политическую и военную силу в Афганистане, они на сегодняшний день побеждают после ухода американцев. И нам надо найти, по возможности, какой-то компромисс, если хотите, - в том, что касается наших интересов и интересов наших союзников, Таджикистана в том числе", - сказал Затулин.
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По его мнению, российская сторона должна добиваться, во-первых, того, чтобы "Талибан"* не пытался дестабилизировать ситуацию на границе с Таджикистаном, как и с другими государствами Центральной Азии. Талибы, отметил депутат, дают в этом сегодня свои заверения.
"Очевидно, что они сейчас заинтересованы в том, чтобы мы не предпринимали каких-то действий, не создавали им препятствий в решении главной задачи – установления контроля над Афганистаном. Но мы, в свою очередь, понимая это, тоже должны использовать это обстоятельство и добиваться существенных гарантий", - сказал Затулин.
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Во-вторых, от любых афганских властей и влиятельных сил в стране нужно требовать сокращения и прекращения наркотрафика, сказал депутат. По его словам, ни нынешнее, ни прежние правительства Афганистана, существовавшие под крылом американской администрации, эту задачу не решали, а сами США "откровенно паразитировали на этом, потому что это их не заботило: этот наркотрафик идет не к ним, а к нам".
"Вот мы готовы с кем угодно, мне кажется, договариваться, чтобы пресечь эту деятельность. Не уверен, что талибы здесь в этом вопросе наши союзники, но, по крайней мере, свою озабоченность и беспокойство по этому поводу и свои намерения на этот счет мы можем высказать. Я поддерживаю переговоры, но, конечно, не любой ценой, это тоже надо понять", - добавил собеседник агентства.
Отвечая на вопрос о том, насколько можно верить словам талибов, он заметил, что верить чужим словам нужно по принципу "доверяй, но проверяй", независимо от того, кто это - представители "Талибана"* или госдепартамента США.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который Вашингтон обещал завершить до 11 сентября.
*запрещенная в России террористическая организация
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