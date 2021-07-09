https://ria.ru/20210709/gaiti-1740673174.html

СМИ назвали организатора убийства президента Гаити

СМИ назвали организатора убийства президента Гаити - РИА Новости, 10.07.2021

СМИ назвали организатора убийства президента Гаити

Задержанные в связи с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза двое американцев гаитянского происхождения заявляют, что главным организатором нападения... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-09T19:27

2021-07-09T19:27

2021-07-10T05:21

убийство президента гаити

клеман ноэль

жовенель моиз

гаити

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740394183_0:432:2873:2048_1920x0_80_0_0_dab173f70c66548175aa46a424588713.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Задержанные в связи с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза двое американцев гаитянского происхождения заявляют, что главным организатором нападения является иностранец по прозвищу "Майк", сообщает газета New York Times со ссылкой на гаитянского судью Клемана Ноэля, который опросил граждан США.Согласно газете, задержанные Джеймс Солаж и Жозеф Венсан утверждают, что в роли главного организатора предположительно выступает некий иностранец по прозвищу "Майк", который говорит по-испански и по-английски.Ранее местная газета Nouvelliste, цитируя задержанных американцев, сообщила, что целью наемников было арестовать президента по ордеру следственного судьи, а не убивать его.Правоохранители Гаити в четверг сообщили, что установили личности 28 подозреваемых в причастности к убийству президента страны Жовенеля Моиза, 26 из них граждане Колумбии. Всего, согласно данным шефа полиции, задержаны 17 участников преступной группы.Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии. Власти Гаити сообщили о задержании подозреваемых в причастности к убийству президента.

https://radiosputnik.ria.ru/20210709/gaiti-1740577594.html

гаити

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство президента гаити, клеман ноэль, жовенель моиз, гаити, сша, в мире