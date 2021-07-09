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https://ria.ru/20210709/gaiti-1740673174.html
СМИ назвали организатора убийства президента Гаити
СМИ назвали организатора убийства президента Гаити - РИА Новости, 10.07.2021
СМИ назвали организатора убийства президента Гаити
Задержанные в связи с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза двое американцев гаитянского происхождения заявляют, что главным организатором нападения... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-09T19:27
2021-07-10T05:21
убийство президента гаити
клеман ноэль
жовенель моиз
гаити
сша
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Задержанные в связи с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза двое американцев гаитянского происхождения заявляют, что главным организатором нападения является иностранец по прозвищу "Майк", сообщает газета New York Times со ссылкой на гаитянского судью Клемана Ноэля, который опросил граждан США.Согласно газете, задержанные Джеймс Солаж и Жозеф Венсан утверждают, что в роли главного организатора предположительно выступает некий иностранец по прозвищу "Майк", который говорит по-испански и по-английски.Ранее местная газета Nouvelliste, цитируя задержанных американцев, сообщила, что целью наемников было арестовать президента по ордеру следственного судьи, а не убивать его.Правоохранители Гаити в четверг сообщили, что установили личности 28 подозреваемых в причастности к убийству президента страны Жовенеля Моиза, 26 из них граждане Колумбии. Всего, согласно данным шефа полиции, задержаны 17 участников преступной группы.Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии. Власти Гаити сообщили о задержании подозреваемых в причастности к убийству президента.
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убийство президента гаити, клеман ноэль, жовенель моиз, гаити, сша, в мире
СМИ назвали организатора убийства президента Гаити
19:27 09.07.2021 (обновлено: 05:21 10.07.2021)
 
© REUTERS / Ricardo RojasВоенный на границе Доминиканы и Гаити
Военный на границе Доминиканы и Гаити - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© REUTERS / Ricardo Rojas

New York Times назвала организатором убийства президента Гаити иностранца по прозвищу "Майк"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Задержанные в связи с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза двое американцев гаитянского происхождения заявляют, что главным организатором нападения является иностранец по прозвищу "Майк", сообщает газета New York Times со ссылкой на гаитянского судью Клемана Ноэля, который опросил граждан США.
Согласно газете, задержанные Джеймс Солаж и Жозеф Венсан утверждают, что в роли главного организатора предположительно выступает некий иностранец по прозвищу "Майк", который говорит по-испански и по-английски.
Подозреваемые в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза в Генеральном управлении полиции в Порт-о-Пренсе - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
Вчера, 12:04Сказано в эфире
"Без американцев обойтись не могло". Эксперт о задержаниях в Гаити
Ранее местная газета Nouvelliste, цитируя задержанных американцев, сообщила, что целью наемников было арестовать президента по ордеру следственного судьи, а не убивать его.
Правоохранители Гаити в четверг сообщили, что установили личности 28 подозреваемых в причастности к убийству президента страны Жовенеля Моиза, 26 из них граждане Колумбии. Всего, согласно данным шефа полиции, задержаны 17 участников преступной группы.
Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии. Власти Гаити сообщили о задержании подозреваемых в причастности к убийству президента.
На осадном положении: Гаити после убийства президента
© AP Photo / Joseph Odelyn

Нападение произошло в ночь на среду. Резиденцию Жовенеля Моиза атаковали вооруженные люди, представившиеся сотрудниками американского управления по борьбе с наркотиками (DEA).

Военные рядом с резиденцией убитого президента Гаити Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе, Гаити
1 из 8

Нападение произошло в ночь на среду. Резиденцию Жовенеля Моиза атаковали вооруженные люди, представившиеся сотрудниками американского управления по борьбе с наркотиками (DEA).

© AP Photo / Joseph Odelyn
© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl

Высокопоставленный чиновник назвал нападавших наемниками, никак не связанными с деятельностью DEA. Некоторые из них говорили по-испански, тогда как официальными языками Гаити считаются гаитянский креольский и французский.

Сотрудники полиции и криминалисты ищут улики возле резиденции президента Гаити Жовенеля Моиза
2 из 8

Высокопоставленный чиновник назвал нападавших наемниками, никак не связанными с деятельностью DEA. Некоторые из них говорили по-испански, тогда как официальными языками Гаити считаются гаитянский креольский и французский.

© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl
© AP Photo / Joseph Odelyn

В результате покушения президент и первая леди получили смертельные ранения. Глава государства скончался.

Гильзы возле резиденции покойного президента Гаити Жовенеля Моиса в Порт-о-Пренсе, Гаити
3 из 8

В результате покушения президент и первая леди получили смертельные ранения. Глава государства скончался.

© AP Photo / Joseph Odelyn
© AP Photo / Joseph Odelyn

Супруга президента Мартин Моиз смогла выжить, она получает необходимую медицинскую помощь.

Автомобиль выезжает из резиденции покойного президента Гаити Жовенеля Моиса в Порт-о-Пренсе
4 из 8

Супруга президента Мартин Моиз смогла выжить, она получает необходимую медицинскую помощь.

© AP Photo / Joseph Odelyn
© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl

Совет министров по итогам экстренного заседания объявил на территории всей страны военное положение.

Военнослужащие возле больницы, куда была доставлена первая леди Гаити Мартина Моиз в Порт-о-Пренсе, Гаити
5 из 8

Совет министров по итогам экстренного заседания объявил на территории всей страны военное положение.

© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl
© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl

И.о. премьера Гаити предложил как можно скорее провести заседание СБ ООН и начать расследование убийства.

Улики возле резиденции президента Гаити Жовенеля Моиза
6 из 8

И.о. премьера Гаити предложил как можно скорее провести заседание СБ ООН и начать расследование убийства.

© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl
© AP Photo / Joseph Odelyn

Мировые лидеры потрясены известием об убийстве Жовенеля Моиза и выразили соболезнования его семье.

Солдаты патрулируют район Петион Вилль после нападения на резиденцию главы Гаити Жовенеля Моиза
7 из 8

Мировые лидеры потрясены известием об убийстве Жовенеля Моиза и выразили соболезнования его семье.

© AP Photo / Joseph Odelyn
© AP Photo / Joseph Odelyn

Во многих странах обеспокоены ситуацией на Гаити и призывают местных политиков к спокойствию.

Военные машины блокируют въезд в Петион-Вилль, Гаити
8 из 8

Во многих странах обеспокоены ситуацией на Гаити и призывают местных политиков к спокойствию.

© AP Photo / Joseph Odelyn
1 из 8

Нападение произошло в ночь на среду. Резиденцию Жовенеля Моиза атаковали вооруженные люди, представившиеся сотрудниками американского управления по борьбе с наркотиками (DEA).

© AP Photo / Joseph Odelyn
2 из 8

Высокопоставленный чиновник назвал нападавших наемниками, никак не связанными с деятельностью DEA. Некоторые из них говорили по-испански, тогда как официальными языками Гаити считаются гаитянский креольский и французский.

© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl
3 из 8

В результате покушения президент и первая леди получили смертельные ранения. Глава государства скончался.

© AP Photo / Joseph Odelyn
4 из 8

Супруга президента Мартин Моиз смогла выжить, она получает необходимую медицинскую помощь.

© AP Photo / Joseph Odelyn
5 из 8

Совет министров по итогам экстренного заседания объявил на территории всей страны военное положение.

© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl
6 из 8

И.о. премьера Гаити предложил как можно скорее провести заседание СБ ООН и начать расследование убийства.

© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl
7 из 8

Мировые лидеры потрясены известием об убийстве Жовенеля Моиза и выразили соболезнования его семье.

© AP Photo / Joseph Odelyn
8 из 8

Во многих странах обеспокоены ситуацией на Гаити и призывают местных политиков к спокойствию.

© AP Photo / Joseph Odelyn
 
Убийство президента ГаитиКлеман НоэльЖовенель МоизГаитиСШАВ мире
 
 
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