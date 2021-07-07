https://ria.ru/20210707/ubiystvo-1740325475.html

На осадном положении: Гаити после убийства президента

На осадном положении: Гаити после убийства президента - РИА Новости, 07.07.2021

На осадном положении: Гаити после убийства президента

На Гаити застрелили президента Жовенеля Моиза, в стране объявлено военное положение. Кадры с места преступления — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T19:20

2021-07-07T19:20

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убийство президента гаити

жовенель моиз

гаити

фото

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На Гаити застрелили президента Жовенеля Моиза, в стране объявлено военное положение. Кадры с места преступления — в фотоленте Ria.ru.

гаити

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, фото, фото