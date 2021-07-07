На осадном положении: Гаити после убийства президента
Нападение произошло в ночь на среду. Резиденцию Жовенеля Моиза атаковали вооруженные люди, представившиеся сотрудниками американского управления по борьбе с наркотиками (DEA).
Нападение произошло в ночь на среду. Резиденцию Жовенеля Моиза атаковали вооруженные люди, представившиеся сотрудниками американского управления по борьбе с наркотиками (DEA).
Высокопоставленный чиновник назвал нападавших наемниками, никак не связанными с деятельностью DEA. Некоторые из них говорили по-испански, тогда как официальными языками Гаити считаются гаитянский креольский и французский.
Высокопоставленный чиновник назвал нападавших наемниками, никак не связанными с деятельностью DEA. Некоторые из них говорили по-испански, тогда как официальными языками Гаити считаются гаитянский креольский и французский.
В результате покушения президент и первая леди получили смертельные ранения. Глава государства скончался.
В результате покушения президент и первая леди получили смертельные ранения. Глава государства скончался.
Супруга президента Мартин Моиз смогла выжить, она получает необходимую медицинскую помощь.
Супруга президента Мартин Моиз смогла выжить, она получает необходимую медицинскую помощь.
Совет министров по итогам экстренного заседания объявил на территории всей страны военное положение.
Совет министров по итогам экстренного заседания объявил на территории всей страны военное положение.
И.о. премьера Гаити предложил как можно скорее провести заседание СБ ООН и начать расследование убийства.
И.о. премьера Гаити предложил как можно скорее провести заседание СБ ООН и начать расследование убийства.
Мировые лидеры потрясены известием об убийстве Жовенеля Моиза и выразили соболезнования его семье.
Мировые лидеры потрясены известием об убийстве Жовенеля Моиза и выразили соболезнования его семье.
Во многих странах обеспокоены ситуацией на Гаити и призывают местных политиков к спокойствию.
Во многих странах обеспокоены ситуацией на Гаити и призывают местных политиков к спокойствию.