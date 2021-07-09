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Под завалами рухнувшего во Флориде жилого дома нашли еще 14 погибших

Под завалами рухнувшего во Флориде жилого дома нашли еще 14 погибших - РИА Новости, 09.07.2021

Под завалами рухнувшего во Флориде жилого дома нашли еще 14 погибших

Число погибших при обрушении жилого дома в американском штате Флорида достигло 78 после того, как спасатели извлекли еще 14 тел, сообщила мэр округа Майами-Дейд РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T19:25

2021-07-09T19:25

2021-07-09T19:51

флорида

майами

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Число погибших при обрушении жилого дома в американском штате Флорида достигло 78 после того, как спасатели извлекли еще 14 тел, сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава."Мы извлекли еще 14 жертв трагедии. Таким образом, общее число подтвержденных смертей составляет 78",- сказала Кава на пресс-конференции.По ее словам, были установлены личности 47 жертв.Жилой дом в городке Серфсайд, который входит в агломерацию Майами, частично обрушился в ночь на 24 июня.

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флорида, майами, в мире