https://ria.ru/20210709/ege-1740595377.html

Две московские школьницы набрали по 400 баллов на ЕГЭ

Две московские школьницы набрали по 400 баллов на ЕГЭ - РИА Новости, 09.07.2021

Две московские школьницы набрали по 400 баллов на ЕГЭ

Две московские школьницы набрали на ЕГЭ по 400 баллов, еще двое школьников - по 399 баллов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T13:09

2021-07-09T13:09

2021-07-09T13:16

социальный навигатор

сн_образование

единый государственный экзамен (егэ)

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Две московские школьницы набрали на ЕГЭ по 400 баллов, еще двое школьников - по 399 баллов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте"."Две московские выпускницы набрали максимальное количество баллов по итогам сдачи четырех предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ). 400 баллов смогли получить Екатерина Гришина из школы № 1514 и Ирина Бродская из школы № 1553 имени Вернадского. Они сдавали ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, информатике и ИКТ, а также физике", - написал мэр.Кроме того, Диана Петренко из школы № 1151 и Даниил Максимов из Бауманской инженерной школы № 1580 набрали по четырем экзаменам в сумме 399 баллов, сдав три из них на 100 баллов и один на 99. Всего в Москве по итогам основного периода ЕГЭ 19 человек набрали 300 баллов за три предмета."Поздравляю и желаю дальнейших успехов", - поздравил школьников Собянин.

https://ria.ru/20210706/ege-1740145402.html

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социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), сергей собянин, москва, общество