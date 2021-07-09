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Две московские школьницы набрали по 400 баллов на ЕГЭ
Две московские школьницы набрали по 400 баллов на ЕГЭ - РИА Новости, 09.07.2021
Две московские школьницы набрали по 400 баллов на ЕГЭ
Две московские школьницы набрали на ЕГЭ по 400 баллов, еще двое школьников - по 399 баллов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T13:09
2021-07-09T13:16
социальный навигатор
сн_образование
единый государственный экзамен (егэ)
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Две московские школьницы набрали на ЕГЭ по 400 баллов, еще двое школьников - по 399 баллов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте"."Две московские выпускницы набрали максимальное количество баллов по итогам сдачи четырех предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ). 400 баллов смогли получить Екатерина Гришина из школы № 1514 и Ирина Бродская из школы № 1553 имени Вернадского. Они сдавали ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, информатике и ИКТ, а также физике", - написал мэр.Кроме того, Диана Петренко из школы № 1151 и Даниил Максимов из Бауманской инженерной школы № 1580 набрали по четырем экзаменам в сумме 399 баллов, сдав три из них на 100 баллов и один на 99. Всего в Москве по итогам основного периода ЕГЭ 19 человек набрали 300 баллов за три предмета."Поздравляю и желаю дальнейших успехов", - поздравил школьников Собянин.
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социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), сергей собянин, москва, общество
Две московские школьницы набрали по 400 баллов на ЕГЭ
13:09 09.07.2021 (обновлено: 13:16 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЕдиный госэкзамен по русскому языку
Единый госэкзамен по русскому языку - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Две московские школьницы набрали по 400 баллов на ЕГЭ, еще двое москвичей — по 399

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Две московские школьницы набрали на ЕГЭ по 400 баллов, еще двое школьников - по 399 баллов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Две московские выпускницы набрали максимальное количество баллов по итогам сдачи четырех предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ). 400 баллов смогли получить Екатерина Гришина из школы № 1514 и Ирина Бродская из школы № 1553 имени Вернадского. Они сдавали ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, информатике и ИКТ, а также физике", - написал мэр.
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Кроме того, Диана Петренко из школы № 1151 и Даниил Максимов из Бауманской инженерной школы № 1580 набрали по четырем экзаменам в сумме 399 баллов, сдав три из них на 100 баллов и один на 99. Всего в Москве по итогам основного периода ЕГЭ 19 человек набрали 300 баллов за три предмета.
"Поздравляю и желаю дальнейших успехов", - поздравил школьников Собянин.
 
Социальный навигаторСН_ОбразованиеЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Сергей СобянинМоскваОбщество
 
 
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