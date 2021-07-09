https://ria.ru/20210709/ege-1740595377.html
Две московские школьницы набрали по 400 баллов на ЕГЭ
Две московские школьницы набрали по 400 баллов на ЕГЭ - РИА Новости, 09.07.2021
Две московские школьницы набрали по 400 баллов на ЕГЭ
Две московские школьницы набрали на ЕГЭ по 400 баллов, еще двое школьников - по 399 баллов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T13:09
2021-07-09T13:09
2021-07-09T13:16
социальный навигатор
сн_образование
единый государственный экзамен (егэ)
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736530150_0:15:3078:1746_1920x0_80_0_0_fdbc8089bc32ecc79f9154ad933c5f44.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Две московские школьницы набрали на ЕГЭ по 400 баллов, еще двое школьников - по 399 баллов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте"."Две московские выпускницы набрали максимальное количество баллов по итогам сдачи четырех предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ). 400 баллов смогли получить Екатерина Гришина из школы № 1514 и Ирина Бродская из школы № 1553 имени Вернадского. Они сдавали ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, информатике и ИКТ, а также физике", - написал мэр.Кроме того, Диана Петренко из школы № 1151 и Даниил Максимов из Бауманской инженерной школы № 1580 набрали по четырем экзаменам в сумме 399 баллов, сдав три из них на 100 баллов и один на 99. Всего в Москве по итогам основного периода ЕГЭ 19 человек набрали 300 баллов за три предмета."Поздравляю и желаю дальнейших успехов", - поздравил школьников Собянин.
https://ria.ru/20210706/ege-1740145402.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736530150_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_97a73273c4b47cef8293ebdba456d61e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), сергей собянин, москва, общество
Две московские школьницы набрали по 400 баллов на ЕГЭ
13:09 09.07.2021 (обновлено: 13:16 09.07.2021)
Две московские школьницы набрали по 400 баллов на ЕГЭ, еще двое москвичей — по 399