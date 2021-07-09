В лагере имени якутского снайпера подо Ржевом стартует смена ДФО
В лагере имени якутского снайпера подо Ржевом стартует смена для студентов ДФО
ЯКУТСК, 9 июл – РИА Новости. Дальневосточная смена стартует в патриотическом лагере имени легендарного якутского снайпера Федора Охлопкова в Тверской области, сообщает пресс-центр республики Саха (Якутия) в Москве.
Проект инициирован Фондом ветеранов Крайнего Севера "ЭРЭЛ (Надежда)" и является победителем первого конкурса президентских грантов 2021 года.
"10 июля в военно-патриотическом лагере, названном в честь якутского снайпера, Героя Советского союза Федора Охлопкова, стартует специальная дальневосточная смена. Участие в ней примут лучшие студенты вузов ДФО", - рассказали в пресс-центре.
Военно-патриотический лагерь имени Фёдора Матвеевича Охлопкова был открыт в августе 2020 года по инициативе руководства Якутии при поддержке администрации Тверской области.
Отмечается, что Федор Охлопков - участник Ржевско-Вяземской операции, легендарный "снайпер без промаха", уничтоживший 429 солдат и офицеров противника, был одним их 2 тысяч якутян, сражавшихся с врагом на Ржевской земле.
В память о якутских воинах в 1994 году в деревне Филькино Ржевского района был построен мемориал всероссийского значения, в 2005 году рядом с мемориалом был возведен храм-часовня святого Николая Чудотворца. За последние годы волонтерам удалось восстановить имена более 500 якутян, погибших на ржевской земле во время войны. "Сейчас на плитах мемориала высечено уже 1182 имени красноармейцев – уроженцев Республики Саха", - говорится в сообщении.
Дальневосточная смена собрала студентов вузов Забайкалья, Приморья, Сахалинской и Амурской областей, Хабаровского края, Еврейской автономной области. Ребятам предстоит под руководством опытных наставников обрести навыки поисковой работы в местах Ржевской битвы. "В прошлом году здесь вели поисковую работу ребята из Якутии и ряда областей центральной России", - информирует пресс-центр.
Смену откроют представители руководства Тверской области, постоянный представитель Якутии при Президенте РФ Андрей Федотов, и.о. руководителя департамента общественных проектов полномочного представительства Президента РФ в ДФО Ангелина Приходько и руководитель Всероссийского добровольного молодежного общественного движения "Волонтерская рота Боевого Братства" Антон Демидов. Также среди гостей открытия – представители Росмолодежи, Российского географического общества и дальневосточных регионов.