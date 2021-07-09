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Талибы рассказали о своих целях
Талибы рассказали о своих целях - РИА Новости, 09.07.2021
Талибы рассказали о своих целях
Талибы* не ставят целью господство над всей территорией Афганистана, а хотят создать "свободную исламскую государственную систему" путем диалога, заявил РИА... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T09:39
2021-07-09T14:13
россия
сергей лавров
одкб
афганистан
таджикистан
в мире
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Талибы* не ставят целью господство над всей территорией Афганистана, а хотят создать "свободную исламскую государственную систему" путем диалога, заявил РИА Новости официальный представитель политического офиса движения "Талибан*" Мухаммад Наим."Господство над регионами и провинциями (Афганистана) не было и не является нашей целью. Если бы нашей целью была власть и господство в каких-то сферах, мы бы достигли ее в 2001 году", - сказал он.По его словам, талибы* преследуют несколько основных целей."Первая цель – освободить нашу страну и нацию… Вторая цель состоит в том, чтобы люди жили в рамках системы, основанной на национальных ценностях и интересах своей страны. Третья цель – успокоить наш народ, нацию, страну и создать независимую и свободную исламскую государственную систему, которая могла бы удерживать себя и защищать свою территорию", - сказал Наим.В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.Вместе с наступлением талибов* в северной части Афганистана в последнее время на территорию Таджикистана уходят военные афганских правительственных войск. Ранее представитель Таджикистана при ОДКБ Хасан Султонов на заседании постоянного совета организации заявил, что Душанбе будет сложно справиться с вызовами из Афганистана в одиночку, республика призывает союзников по ОДКБ помочь. По оценке Таджикистана, сложившиеся обстоятельства требуют "адекватного реагирования в рамках ОДКБ, в том числе принятия мер по усилению потенциала по защите южных рубежей".* Террористическая организация, запрещенная в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210709/afganistan-1740547494.html
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Делегация талибов проводит пресс-конференцию в Москве
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россия, сергей лавров, одкб, афганистан, таджикистан, в мире
Талибы рассказали о своих целях
09:39 09.07.2021 (обновлено: 14:13 09.07.2021)
 

Талибы заявили, что хотят создать "свободную исламскую государственную систему" путем диалога

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Талибы* не ставят целью господство над всей территорией Афганистана, а хотят создать "свободную исламскую государственную систему" путем диалога, заявил РИА Новости официальный представитель политического офиса движения "Талибан*" Мухаммад Наим.
"Господство над регионами и провинциями (Афганистана) не было и не является нашей целью. Если бы нашей целью была власть и господство в каких-то сферах, мы бы достигли ее в 2001 году", - сказал он.
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По его словам, талибы* преследуют несколько основных целей.
"Первая цель – освободить нашу страну и нацию… Вторая цель состоит в том, чтобы люди жили в рамках системы, основанной на национальных ценностях и интересах своей страны. Третья цель – успокоить наш народ, нацию, страну и создать независимую и свободную исламскую государственную систему, которая могла бы удерживать себя и защищать свою территорию", - сказал Наим.
В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.
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Вместе с наступлением талибов* в северной части Афганистана в последнее время на территорию Таджикистана уходят военные афганских правительственных войск. Ранее представитель Таджикистана при ОДКБ Хасан Султонов на заседании постоянного совета организации заявил, что Душанбе будет сложно справиться с вызовами из Афганистана в одиночку, республика призывает союзников по ОДКБ помочь. По оценке Таджикистана, сложившиеся обстоятельства требуют "адекватного реагирования в рамках ОДКБ, в том числе принятия мер по усилению потенциала по защите южных рубежей".
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
РоссияСергей ЛавровОДКБАфганистанТаджикистанВ мире
 
 
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