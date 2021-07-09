Талибы рассказали о своих целях
09:39 09.07.2021 (обновлено: 14:13 09.07.2021)
Талибы заявили, что хотят создать "свободную исламскую государственную систему" путем диалога
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Талибы* не ставят целью господство над всей территорией Афганистана, а хотят создать "свободную исламскую государственную систему" путем диалога, заявил РИА Новости официальный представитель политического офиса движения "Талибан*" Мухаммад Наим.
"Господство над регионами и провинциями (Афганистана) не было и не является нашей целью. Если бы нашей целью была власть и господство в каких-то сферах, мы бы достигли ее в 2001 году", - сказал он.
По его словам, талибы* преследуют несколько основных целей.
"Первая цель – освободить нашу страну и нацию… Вторая цель состоит в том, чтобы люди жили в рамках системы, основанной на национальных ценностях и интересах своей страны. Третья цель – успокоить наш народ, нацию, страну и создать независимую и свободную исламскую государственную систему, которая могла бы удерживать себя и защищать свою территорию", - сказал Наим.
В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.
Вместе с наступлением талибов* в северной части Афганистана в последнее время на территорию Таджикистана уходят военные афганских правительственных войск. Ранее представитель Таджикистана при ОДКБ Хасан Султонов на заседании постоянного совета организации заявил, что Душанбе будет сложно справиться с вызовами из Афганистана в одиночку, республика призывает союзников по ОДКБ помочь. По оценке Таджикистана, сложившиеся обстоятельства требуют "адекватного реагирования в рамках ОДКБ, в том числе принятия мер по усилению потенциала по защите южных рубежей".
* Террористическая организация, запрещенная в России