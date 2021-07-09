Талибы заверили соседей Афганистана, что поводов для беспокойства нет
09:24 09.07.2021 (обновлено: 10:48 09.07.2021)
© REUTERS / Mohammad IsmailВоеннослужащие Афганской национальной армии на контрольно-пропускном пункте в Кабуле
Талибы заверили соседей Афганистана, что поводов для беспокойства на их границах нет
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Движение "Талибан"* заверяет соседние с Афганистаном страны, чтобы они не беспокоились о безопасности на своих границах, но одновременно просит, чтобы соседи не вмешивались в дела Афганистана, заявил РИА Новости официальный представитель политического офиса "Талибан"* Мухаммад Наим.
Ранее представитель политофиса Сухейль Шахин сообщил РИА Новости, что делегация из четырех членов офиса прибыла в четверг в Москву из Катара с двухдневным визитом. Она провела переговоры со спецпредставителем президента РФ по Афганистану Замиром Кабуловым.
"Что касается границ в целом, то мы заверяем всех, что с нашей стороны проблем нет. Мы заверяем всех наших соседей, чтобы были спокойны относительно (безопасности на) наших границах. Мы также просим их не вмешиваться в наши внутренние дела. Мы никому этого не позволяем. Мы хотим решать любые проблемы путем диалога и понимания", - сказал Наим.
В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.
Вместе с наступлением талибов в северной части Афганистана в последнее время на территорию Таджикистана уходят военные афганских правительственных войск. Ранее представитель Таджикистана при ОДКБ Хасан Султонов на заседании постоянного совета организации заявил, что Душанбе будет сложно справиться с вызовами из Афганистана в одиночку, республика призывает союзников по ОДКБ помочь. По оценке Таджикистана, сложившиеся обстоятельства требуют "адекватного реагирования в рамках ОДКБ, в том числе принятия мер по усилению потенциала по защите южных рубежей".
* Запрещенная в России террористическая организация.