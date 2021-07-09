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Талибы заверили соседей Афганистана, что поводов для беспокойства нет
Талибы заверили соседей Афганистана, что поводов для беспокойства нет - РИА Новости, 09.07.2021
Талибы заверили соседей Афганистана, что поводов для беспокойства нет
Движение "Талибан"* заверяет соседние с Афганистаном страны, чтобы они не беспокоились о безопасности на своих границах, но одновременно просит, чтобы соседи не РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T09:24
2021-07-09T10:48
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Движение "Талибан"* заверяет соседние с Афганистаном страны, чтобы они не беспокоились о безопасности на своих границах, но одновременно просит, чтобы соседи не вмешивались в дела Афганистана, заявил РИА Новости официальный представитель политического офиса "Талибан"* Мухаммад Наим.Ранее представитель политофиса Сухейль Шахин сообщил РИА Новости, что делегация из четырех членов офиса прибыла в четверг в Москву из Катара с двухдневным визитом. Она провела переговоры со спецпредставителем президента РФ по Афганистану Замиром Кабуловым."Что касается границ в целом, то мы заверяем всех, что с нашей стороны проблем нет. Мы заверяем всех наших соседей, чтобы были спокойны относительно (безопасности на) наших границах. Мы также просим их не вмешиваться в наши внутренние дела. Мы никому этого не позволяем. Мы хотим решать любые проблемы путем диалога и понимания", - сказал Наим.В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.Вместе с наступлением талибов в северной части Афганистана в последнее время на территорию Таджикистана уходят военные афганских правительственных войск. Ранее представитель Таджикистана при ОДКБ Хасан Султонов на заседании постоянного совета организации заявил, что Душанбе будет сложно справиться с вызовами из Афганистана в одиночку, республика призывает союзников по ОДКБ помочь. По оценке Таджикистана, сложившиеся обстоятельства требуют "адекватного реагирования в рамках ОДКБ, в том числе принятия мер по усилению потенциала по защите южных рубежей".* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210709/afganistan-1740546160.html
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Делегация талибов проводит пресс-конференцию в Москве
Делегация талибов проводит пресс-конференцию в Москве
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сухейль шахин, замир кабулов, сергей лавров, одкб, таджикистан, россия, афганистан, в мире
Талибы заверили соседей Афганистана, что поводов для беспокойства нет
09:24 09.07.2021 (обновлено: 10:48 09.07.2021)
 
© REUTERS / Mohammad IsmailВоеннослужащие Афганской национальной армии на контрольно-пропускном пункте в Кабуле
Военнослужащие Афганской национальной армии на контрольно-пропускном пункте в Кабуле - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© REUTERS / Mohammad Ismail

Талибы заверили соседей Афганистана, что поводов для беспокойства на их границах нет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Движение "Талибан"* заверяет соседние с Афганистаном страны, чтобы они не беспокоились о безопасности на своих границах, но одновременно просит, чтобы соседи не вмешивались в дела Афганистана, заявил РИА Новости официальный представитель политического офиса "Талибан"* Мухаммад Наим.
Ранее представитель политофиса Сухейль Шахин сообщил РИА Новости, что делегация из четырех членов офиса прибыла в четверг в Москву из Катара с двухдневным визитом. Она провела переговоры со спецпредставителем президента РФ по Афганистану Замиром Кабуловым.
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"Что касается границ в целом, то мы заверяем всех, что с нашей стороны проблем нет. Мы заверяем всех наших соседей, чтобы были спокойны относительно (безопасности на) наших границах. Мы также просим их не вмешиваться в наши внутренние дела. Мы никому этого не позволяем. Мы хотим решать любые проблемы путем диалога и понимания", - сказал Наим.
В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.
Вместе с наступлением талибов в северной части Афганистана в последнее время на территорию Таджикистана уходят военные афганских правительственных войск. Ранее представитель Таджикистана при ОДКБ Хасан Султонов на заседании постоянного совета организации заявил, что Душанбе будет сложно справиться с вызовами из Афганистана в одиночку, республика призывает союзников по ОДКБ помочь. По оценке Таджикистана, сложившиеся обстоятельства требуют "адекватного реагирования в рамках ОДКБ, в том числе принятия мер по усилению потенциала по защите южных рубежей".
* Запрещенная в России террористическая организация.
Военнослужащие Афганской национальной армии патрулируют территорию возле контрольно-пропускного пункта, отбитого у талибов, в провинции Лагман - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 18:57
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Сухейль ШахинЗамир КабуловСергей ЛавровОДКБТаджикистанРоссияАфганистанВ мире
 
 
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