https://ria.ru/20210709/afganistan-1740548977.html

Талибы заверили соседей Афганистана, что поводов для беспокойства нет

Талибы заверили соседей Афганистана, что поводов для беспокойства нет - РИА Новости, 09.07.2021

Талибы заверили соседей Афганистана, что поводов для беспокойства нет

Движение "Талибан"* заверяет соседние с Афганистаном страны, чтобы они не беспокоились о безопасности на своих границах, но одновременно просит, чтобы соседи не РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T09:24

2021-07-09T09:24

2021-07-09T10:48

сухейль шахин

замир кабулов

сергей лавров

одкб

таджикистан

россия

афганистан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740476351_0:421:2892:2048_1920x0_80_0_0_49044e09e49a0872b0bf63e2744776de.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Движение "Талибан"* заверяет соседние с Афганистаном страны, чтобы они не беспокоились о безопасности на своих границах, но одновременно просит, чтобы соседи не вмешивались в дела Афганистана, заявил РИА Новости официальный представитель политического офиса "Талибан"* Мухаммад Наим.Ранее представитель политофиса Сухейль Шахин сообщил РИА Новости, что делегация из четырех членов офиса прибыла в четверг в Москву из Катара с двухдневным визитом. Она провела переговоры со спецпредставителем президента РФ по Афганистану Замиром Кабуловым."Что касается границ в целом, то мы заверяем всех, что с нашей стороны проблем нет. Мы заверяем всех наших соседей, чтобы были спокойны относительно (безопасности на) наших границах. Мы также просим их не вмешиваться в наши внутренние дела. Мы никому этого не позволяем. Мы хотим решать любые проблемы путем диалога и понимания", - сказал Наим.В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.Вместе с наступлением талибов в северной части Афганистана в последнее время на территорию Таджикистана уходят военные афганских правительственных войск. Ранее представитель Таджикистана при ОДКБ Хасан Султонов на заседании постоянного совета организации заявил, что Душанбе будет сложно справиться с вызовами из Афганистана в одиночку, республика призывает союзников по ОДКБ помочь. По оценке Таджикистана, сложившиеся обстоятельства требуют "адекватного реагирования в рамках ОДКБ, в том числе принятия мер по усилению потенциала по защите южных рубежей".* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210709/afganistan-1740546160.html

https://ria.ru/20210708/afganistan-1740503828.html

таджикистан

россия

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Делегация талибов проводит пресс-конференцию в Москве Делегация талибов проводит пресс-конференцию в Москве 2021-07-09T09:24 true PT0M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сухейль шахин, замир кабулов, сергей лавров, одкб, таджикистан, россия, афганистан, в мире