https://ria.ru/20210709/afganistan-1740546160.html

Талибы заявили о захвате главного КПП на границе с Ираном

Талибы заявили о захвате главного КПП на границе с Ираном - РИА Новости, 09.07.2021

Талибы заявили о захвате главного КПП на границе с Ираном

Талибы утверждают, что захватили главный пограничный переход на границе Афганистана с Ираном, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителей... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T09:02

2021-07-09T09:02

2021-07-09T11:58

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Талибы утверждают, что захватили главный пограничный переход на границе Афганистана с Ираном, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителей движения.По данным агентства, населенный пункт Ислам-Кала полностью перешел под их контроль. Также сообщалось о захвате КПП на переходе в Туркменистан.Представитель "Талибана"* заявил РИА Новости, что соседние страны "могут быть спокойны" о безопасности на границах. Собеседник агентства утверждает, что движение не нацеливается на господство над всей территорией страны, но хочет создать "свободную исламскую государственную систему" через диалог. При этом встречаться с посланником Кабула они пока не намерены.В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД России Сергей Лавров назвал признанием провала миссии США в республике.Некоторые афганские военные уходят на территорию Таджикистана. В Душанбе попросили союзников по ОДКБ помочь укрепить южные рубежи. Делегация политического офиса движения находится в Москве: они уже встретились со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210708/afganistan-1740503828.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210708/taliban-1740472788.html

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россия, талибан, афганистан, иран, в мире