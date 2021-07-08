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Россиян предупредили о наступлении египетской жары
Россиян предупредили о наступлении египетской жары - РИА Новости, 08.07.2021
Россиян предупредили о наступлении египетской жары
Европейскую территорию России ждет волна экстремальной жары, заявили в центре "Фобос". РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T15:14
2021-07-08T17:17
погода
поволжье
центр "фобос"
москва
мурманская область
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Европейскую территорию России ждет волна экстремальной жары, заявили в центре "Фобос".В выходные зона перегрева достигнет Заполярья и Поморья — температура превысит 25 градусов. Средней полосе, Черноземью и Поволжью стоит готовиться к 30-градусному зною, а в низовьях Волги воздух раскалится до 40 градусов.В Санкт-Петербурге к концу недели будет до плюс 33, столько же в Москве. В понедельник в столице воздух может прогреться до 34 градусов."Температурные показатели вполне будут сопоставимы с климатом июльского Каира", — отметили синоптики. Накануне уже зарегистрировали новый рекорд в Санкт-Петербурге — столбики термометра достигли отметки плюс 31,7 градуса. К плюс 30 приблизилась температура и в Мурманской области. Зной пришел и в другие регионы Русского Севера и Центральной России. "Перегрев атмосферы связан со скандинавским антициклоном. Его влияние распространилось от полярных районов до низовий Волги", — говорится в сообщении метеорологов. При этом в Причерноморье и на Кавказе — сильные ливни.
https://ria.ru/20210627/rekord-1738790637.html
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погода, поволжье, центр "фобос", москва, мурманская область, санкт-петербург, общество

Россиян предупредили о наступлении египетской жары

15:14 08.07.2021 (обновлено: 17:17 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛюди загорают на газоне у пруда в жаркую погоду в парке культуры и отдыха "Сокольники" в Москве
Люди загорают на газоне у пруда в жаркую погоду в парке культуры и отдыха Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Европейскую территорию России ждет волна экстремальной жары, заявили в центре "Фобос".
В выходные зона перегрева достигнет Заполярья и Поморья — температура превысит 25 градусов. Средней полосе, Черноземью и Поволжью стоит готовиться к 30-градусному зною, а в низовьях Волги воздух раскалится до 40 градусов.
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"Температурные показатели вполне будут сопоставимы с климатом июльского Каира", — отметили синоптики.
Накануне уже зарегистрировали новый рекорд в Санкт-Петербурге — столбики термометра достигли отметки плюс 31,7 градуса. К плюс 30 приблизилась температура и в Мурманской области. Зной пришел и в другие регионы Русского Севера и Центральной России.
"Перегрев атмосферы связан со скандинавским антициклоном. Его влияние распространилось от полярных районов до низовий Волги", — говорится в сообщении метеорологов.
При этом в Причерноморье и на Кавказе — сильные ливни.
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