https://ria.ru/20210708/zhara-1740449503.html

Россиян предупредили о наступлении египетской жары

Россиян предупредили о наступлении египетской жары - РИА Новости, 08.07.2021

Россиян предупредили о наступлении египетской жары

Европейскую территорию России ждет волна экстремальной жары, заявили в центре "Фобос". РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T15:14

2021-07-08T15:14

2021-07-08T17:17

погода

поволжье

центр "фобос"

москва

мурманская область

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общество

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Европейскую территорию России ждет волна экстремальной жары, заявили в центре "Фобос".В выходные зона перегрева достигнет Заполярья и Поморья — температура превысит 25 градусов. Средней полосе, Черноземью и Поволжью стоит готовиться к 30-градусному зною, а в низовьях Волги воздух раскалится до 40 градусов.В Санкт-Петербурге к концу недели будет до плюс 33, столько же в Москве. В понедельник в столице воздух может прогреться до 34 градусов."Температурные показатели вполне будут сопоставимы с климатом июльского Каира", — отметили синоптики. Накануне уже зарегистрировали новый рекорд в Санкт-Петербурге — столбики термометра достигли отметки плюс 31,7 градуса. К плюс 30 приблизилась температура и в Мурманской области. Зной пришел и в другие регионы Русского Севера и Центральной России. "Перегрев атмосферы связан со скандинавским антициклоном. Его влияние распространилось от полярных районов до низовий Волги", — говорится в сообщении метеорологов. При этом в Причерноморье и на Кавказе — сильные ливни.

https://ria.ru/20210627/rekord-1738790637.html

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погода, поволжье, центр "фобос", москва, мурманская область, санкт-петербург, общество