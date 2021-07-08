Врач рассказал о дополнительных факторах опасности в жару
10:50 08.07.2021 (обновлено: 12:05 08.07.2021)
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДевушки возле фонтана в Историческом сквере в Екатеринбурге
Врач назвал жару в этом году более опасной из-за длительности и пандемии
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил в интервью РИА Новости, что жара в этом году - более опасная, чем в 2010 году, из-за длительности и пандемии COVID.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что текущая неделя в Центральной России пройдет под знаком непререкаемого господства скандинавского антициклона, из-за которого в середине недели потеплеет до плюс 25-30, а к выходным жара усилится до плюс 28-33.
"Последний раз сопоставимая волна жары в Москве действительно была в 2010 году. В этот период значительно увеличилось количество обострений хронических заболеваний и обращений к врачам, вызовов скорой помощи среди людей с хроническими заболеваниями. А сейчас ситуация еще опаснее. Во-первых, аномально жарких дней больше, чем в 2010 году. И, во-вторых, сейчас существует риск заразиться коронавирусом, который часто осложняется пневмонией, нарушает функции дыхания. И больному вдвойне тяжело справляться с такой нагрузкой, когда организм и так перегружен борьбой с жарой", - рассказал Тяжельников.
Врач отметил, что жара повышает риски для здоровья. "Например, за 8 дней самой сильной жары в июне в консультативно-диагностической поликлинике №121 мы зафиксировали около 30 случаев, когда у пациентов по информации из опроса врача нашли признаки теплового удара или его последствия. Большинство людей справляются с ухудшением здоровья в таких случаях самостоятельно", - добавил собеседник агентства.