Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210708/zhara-1740392682.html
Врач рассказал о дополнительных факторах опасности в жару
Врач рассказал о дополнительных факторах опасности в жару - РИА Новости, 08.07.2021
Врач рассказал о дополнительных факторах опасности в жару
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил в интервью РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T10:50
2021-07-08T12:05
коронавирус covid-19
андрей тяжельников
евгений тишковец
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739204014_0:153:3370:2048_1920x0_80_0_0_edc361a4e53bc3ce87d56ced5d1fc448.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил в интервью РИА Новости, что жара в этом году - более опасная, чем в 2010 году, из-за длительности и пандемии COVID.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что текущая неделя в Центральной России пройдет под знаком непререкаемого господства скандинавского антициклона, из-за которого в середине недели потеплеет до плюс 25-30, а к выходным жара усилится до плюс 28-33."Последний раз сопоставимая волна жары в Москве действительно была в 2010 году. В этот период значительно увеличилось количество обострений хронических заболеваний и обращений к врачам, вызовов скорой помощи среди людей с хроническими заболеваниями. А сейчас ситуация еще опаснее. Во-первых, аномально жарких дней больше, чем в 2010 году. И, во-вторых, сейчас существует риск заразиться коронавирусом, который часто осложняется пневмонией, нарушает функции дыхания. И больному вдвойне тяжело справляться с такой нагрузкой, когда организм и так перегружен борьбой с жарой", - рассказал Тяжельников.Врач отметил, что жара повышает риски для здоровья. "Например, за 8 дней самой сильной жары в июне в консультативно-диагностической поликлинике №121 мы зафиксировали около 30 случаев, когда у пациентов по информации из опроса врача нашли признаки теплового удара или его последствия. Большинство людей справляются с ухудшением здоровья в таких случаях самостоятельно", - добавил собеседник агентства.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210708/zabolevanie-1740390227.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210708/zhara-1740383033.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739204014_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_f5e4a56d80272d4ee50f1f3a437df688.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, андрей тяжельников, евгений тишковец, здоровье - общество, москва, общество
Врач рассказал о дополнительных факторах опасности в жару
10:50 08.07.2021 (обновлено: 12:05 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДевушки возле фонтана в Историческом сквере в Екатеринбурге
Девушки возле фонтана в Историческом сквере в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк

Врач назвал жару в этом году более опасной из-за длительности и пандемии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил в интервью РИА Новости, что жара в этом году - более опасная, чем в 2010 году, из-за длительности и пандемии COVID.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что текущая неделя в Центральной России пройдет под знаком непререкаемого господства скандинавского антициклона, из-за которого в середине недели потеплеет до плюс 25-30, а к выходным жара усилится до плюс 28-33.
Кардиограмма - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 10:39
Врач предупредил об обострении хронических заболеваний в жару
"Последний раз сопоставимая волна жары в Москве действительно была в 2010 году. В этот период значительно увеличилось количество обострений хронических заболеваний и обращений к врачам, вызовов скорой помощи среди людей с хроническими заболеваниями. А сейчас ситуация еще опаснее. Во-первых, аномально жарких дней больше, чем в 2010 году. И, во-вторых, сейчас существует риск заразиться коронавирусом, который часто осложняется пневмонией, нарушает функции дыхания. И больному вдвойне тяжело справляться с такой нагрузкой, когда организм и так перегружен борьбой с жарой", - рассказал Тяжельников.
Врач отметил, что жара повышает риски для здоровья. "Например, за 8 дней самой сильной жары в июне в консультативно-диагностической поликлинике №121 мы зафиксировали около 30 случаев, когда у пациентов по информации из опроса врача нашли признаки теплового удара или его последствия. Большинство людей справляются с ухудшением здоровья в таких случаях самостоятельно", - добавил собеседник агентства.
Читайте полный текст интервью >>>
Девушка у ГУМа на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 09:52В России
Синоптик рассказал, когда в Москве установится пик жары
 
Коронавирус COVID-19Андрей ТяжельниковЕвгений ТишковецЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:42Суд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября
08:41Медведчук заявил, что готов к любому решению суда по продлению ареста
08:38Посол Сирии в Австрии рассказал о явке на выборах в Вене
08:32Организаторам концерта Арбениной в Москве грозит штраф до миллиона рублей
08:31При пожаре на фабрике в Бангладеш погибли три человека
08:27В Казахстане задержали медработников за продажу паспортов вакцинации
08:26В Курске девятилетний мальчик ушел гулять и пропал
08:21"Ростех" разработает парашюты для многоразовых ракет
08:13В правительстве Бурятии заявили, что локдаун снизил заболеваемость
08:12В московских поликлиниках увеличили точность диагнозов с помощью ИИ
08:10В Мексике потребовали расследовать тайную передачу денег брату президента
08:03Бурятия с 12 июля отменит локдаун
08:00Выложили карты на стол. Для чего Польша заманивает белорусов
07:45Задержанные американцы назвали цель нападения на президента Гаити
07:17Мать Винника просит правительство Греции вернуть сына к детям в Россию
07:13Мать Винника рассказала об условиях содержания сына во французской тюрьме
07:11Россияне рассказали, к чему приводят напряженные отношения с начальством
07:08Мать Винника рассказала, когда его освободят из тюрьмы во Франции
06:38Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня
06:35Эксперты объяснили, как безопасно заказывать услуги в интернете
Лента новостейМолния