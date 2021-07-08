https://ria.ru/20210708/zhara-1740392682.html

Врач рассказал о дополнительных факторах опасности в жару

Врач рассказал о дополнительных факторах опасности в жару - РИА Новости, 08.07.2021

Врач рассказал о дополнительных факторах опасности в жару

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил в интервью РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T10:50

2021-07-08T10:50

2021-07-08T12:05

коронавирус covid-19

андрей тяжельников

евгений тишковец

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил в интервью РИА Новости, что жара в этом году - более опасная, чем в 2010 году, из-за длительности и пандемии COVID.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что текущая неделя в Центральной России пройдет под знаком непререкаемого господства скандинавского антициклона, из-за которого в середине недели потеплеет до плюс 25-30, а к выходным жара усилится до плюс 28-33."Последний раз сопоставимая волна жары в Москве действительно была в 2010 году. В этот период значительно увеличилось количество обострений хронических заболеваний и обращений к врачам, вызовов скорой помощи среди людей с хроническими заболеваниями. А сейчас ситуация еще опаснее. Во-первых, аномально жарких дней больше, чем в 2010 году. И, во-вторых, сейчас существует риск заразиться коронавирусом, который часто осложняется пневмонией, нарушает функции дыхания. И больному вдвойне тяжело справляться с такой нагрузкой, когда организм и так перегружен борьбой с жарой", - рассказал Тяжельников.Врач отметил, что жара повышает риски для здоровья. "Например, за 8 дней самой сильной жары в июне в консультативно-диагностической поликлинике №121 мы зафиксировали около 30 случаев, когда у пациентов по информации из опроса врача нашли признаки теплового удара или его последствия. Большинство людей справляются с ухудшением здоровья в таких случаях самостоятельно", - добавил собеседник агентства.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210708/zabolevanie-1740390227.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210708/zhara-1740383033.html

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коронавирус covid-19, андрей тяжельников, евгений тишковец, здоровье - общество, москва, общество