https://ria.ru/20210708/tyazhelnikov-1740394375.html

Андрей Тяжельников: жара отягощает течение COVID и других заболеваний

Андрей Тяжельников: жара отягощает течение COVID и других заболеваний - РИА Новости, 08.07.2021

Андрей Тяжельников: жара отягощает течение COVID и других заболеваний

О том, почему жара в этом году опаснее, чем в 2010 году, кто находится в особой зоне риска, и как безопасно охлаждать организм, в преддверии жарких дней в... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T12:00

2021-07-08T12:00

2021-07-08T12:00

коронавирус covid-19

россия

андрей тяжельников

погода

здоровье

интервью

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О том, почему жара в этом году опаснее, чем в 2010 году, кто находится в особой зоне риска, и как безопасно охлаждать организм, в преддверии жарких дней в столичном регионе с температурой до плюс 35 в интервью РИА Новости рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Беседовала Ольга Овчинникова.– Андрей Александрович, москвичи уже преодолели одну волну жары, сейчас синоптики обещают еще одну с повышением температуры до 30 градусов. Многие сравнивают этот год с 2010 годом. Чем вообще опасна такая жара для людей?– Жара создает условия, некомфортные для нормального функционирования человека. Организм вынужден предпринимать защитные меры для охлаждения, все системы работают с повышенной нагрузкой. Если человек относительно здоров, то он адаптируется и легче переносит смену климатических условий. Люди, у которых состояние здоровья ослабленно, имеют риски ухудшения здоровья.Последний раз сопоставимая волна жары в Москве действительно была в 2010 году. В этот период значительно увеличилось количество обострений хронических заболеваний и обращений к врачам, вызовов скорой помощи среди людей с хроническими заболеваниями.А сейчас ситуация еще опаснее. Во-первых, аномально жарких дней больше, чем в 2010 году. И, во-вторых, сейчас существует риск заразиться коронавирусом, который часто осложняется пневмонией, нарушает функции дыхания. И больному вдвойне тяжело справляться с такой нагрузкой, когда организм и так перегружен борьбой с жарой. Коронавирус – опасное заболевание с риском серьезных осложнений на все органы, особенно на органы, отягощенные хроническим заболеванием. И получается, что организм пациента атакуется с трех сторон: коронавирус, имеющееся хроническое заболевание и аномальная жара. Такой тандем очень опасен для организма. Для того, чтобы защитить себя, нужно обязательно вакцинироваться, соблюдать правила поведения в жару и контролировать свои хронические заболевания.– Как жара влияет на дыхание, особенно у тех, кто переболел коронавирусом? И можно ли ставить прививку от коронавируса в такую жару или переждать?– Жара – это большой стресс для организма, особенно у ослабленных, переболевших коронавирусом людей. Адаптация к жаркой погоде требует дополнительных ресурсов, которые нужны на восстановление после болезни. Они испытывают нехватку воздуха, появляются одышка, учащенное сердцебиение. Поэтому болеющим людям особенно внимательно нужно относиться к температуре в помещении, чтобы она поддерживалась на комфортном уровне, поддерживать влажность. Для этого можно регулярно делать влажную уборку и проветривать комнату.А вот вакцинации жара не помешает. Напротив, вы снизите риски опасного заболевания, течение которого может значительно усугубить жаркая погода. Сделав прививку, вы защитите себя и близких от риска заразиться опасным вирусом с непредсказуемыми последствиями.Также хотелось бы отметить, что в жару больше опасности заболеть, поскольку существуют риски переохлаждения, снижения иммунитета, отчего организм становится более уязвимым к бактериям и вирусам. Также жара отягощает течение коронавируса, как и других заболеваний, поскольку она сама по себе – большой стресс для организма. Поэтому прививку нужно сделать как можно скорее, без промедления, особенно людям, находящимся в группе риска, – имеющим хронические заболевания, пожилым и людям с ослабленным иммунитетом. Чем больше будет привито горожан, тем быстрее мы справимся с вирусом.– Вы заметили увеличение числа обращений в связи с резким ухудшением состояний из-за жары в этом году?– Жара повышает риски для здоровья. Например, за 8 дней самой сильной жары в июне в консультативно-диагностической поликлинике №121 мы зафиксировали около 30 случаев, когда у пациентов по информации из опроса врача нашли признаки теплового удара или его последствия. Большинство людей справляются с ухудшением здоровья в таких случаях самостоятельно. Но дело в том, что жара чревата не только тепловым ударом, но и обострением различных заболеваний.– Кому особенно опасна жара?– Высокая температура воздуха опасна людям с хроническими заболеваниями, особенно с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными, неврологическими и другими патологиями, людям в период острых заболеваний. Например, обострение в жару случается у 10-12% пациентов с бронхолегочными заболеваниями, у 30% пациентов с астмой и у 10% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, примерно на 30% чаще случаются обострения хронических заболеваний, и примерно на 50% – обострения сердечно-сосудистых заболеваний.Опасна жара для пожилых людей, у которых уже снижена способность к адаптации к перемене климатических условий.– А при каких температурах может произойти обострение заболеваний?– С возрастом и при наличии хронических заболеваний адаптационные возможности организма снижаются. Поэтому жара – это дополнительный стресс. Организм не справляется с такой нагрузкой и происходят осложнения. В зависимости от состояния здоровья у каждого человека свой критический порог, но риски с повышением температуры растут. Тридцать градусов – это температура, к которой сложно приспособиться даже молодым и условно здоровым людям, при длительном пребывании без мер предосторожности.– Сколько часов можно безопасно проводить на улице в плюс 30? И где комфортнее проводить это время?– В 30-градусную жару по возможности вообще лучше не выходить на улицу, особенно с 12-ти до 16-ти часов, когда солнце самое жаркое. Если жара застала вас на улице, то нужно стараться держаться тени или зайти в прохладное помещение.– Нужно ли изменить привычный образ жизни? Можно ли пить алкоголь в такую погоду?– В жаркую погоду очень важно контролировать водно-солевой баланс организма. Влага быстро уходит за счет потоотделения, и появляется риск обезвоживания. Желательно пить больше обычной нормы. Но не выпивать сразу много воды, чтобы не давать большую нагрузку на почки, а пить чаще по несколько глотков.В жару лучше пить чистую воду и стоит остерегаться сладких и газированных напитков. Не стоит злоупотреблять и большим количеством кофе, который способствует выведению жидкости.Употребление алкоголя на жарком открытом солнце может привести к серьезным осложнениям здоровья, поскольку он нарушает терморегуляцию и дает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.Питание в жару стоит скорректировать – не употреблять тяжелую пищу, включить в рацион больше овощей и фруктов, зелень. Горячим блюдам предпочитать холодные. Например, холодные супы, салаты, кисломолочные продукты.Людям, имеющим хронические заболевания, следует постоянно следить за прогнозом, принимать лекарственные препараты, меньше без необходимости бывать на открытом солнце и следить за температурой в помещении, чаще принимать прохладный душ.На улице нужно носить головной убор, желательно с широкими полями или с козырьком, а также надевать свободную, светлую одежду из натуральных тканей.– Вредно ли работать на даче в жару, или лучше отдыхать там, отложив работу на более прохладный период?– Понятно, что в борьбе за урожай многие дачники не могут совсем отложить работу в саду. Но перенести ее нужно на ранние утренние и на вечерние часы, когда жара спадает. Физическая работа на жаре очень опасна, особенно пожилым людям. Лучше в самые жаркие часы потратить на отдых, создав комфортную температуру в помещении.– При каких симптомах лучше отложить поездку в жару на природу? И может ли быть такой отдых опасным?– Любые поездки стоит отложить, если появились головная боль и головокружение, ощущение лихорадки, утомляемость, слабость, угнетение, покраснение кожи тела, одышка, холодный пот, тошнота. Такое состояние может быть признаком солнечного или теплового удара.Если такие симптомы присутствуют, то необходимо принять меры для охлаждения: уйти в тень, выйти из душного помещения или машины, выпить прохладной воды, обтереть водой лицо или умыться, смочить ткань и сделать компресс для головы. Если состояние не нормализуется, следует обратиться за медицинской помощью.– Как правильно охлаждать свой организм?– Жара и перепады температур негативно влияют и по-своему опасны. Именно в жару перепады температур происходят чаще, поскольку есть соблазн охладиться тем или иным способом. Длительное нахождение на жаре приводит к перегреву организма, что опасно для здоровья и жизни. Но многие совершают ошибку, допуская резкий перепад температур.Охлаждаться необходимо при температуре 20-25 градусов. Более резкий перепад температур опасен переохлаждением, что может вызвать резкое падение защитных сил организма и вследствие этого – заболевание. Поэтому не следует охлаждать помещение или машину кондиционером ниже этой температуры.При купании в водоеме тоже надо беречься от переохлаждения. Внимательно стоит относиться к рискам при купании. Обычно в жару температура воздуха значительно выше температуры воды. Заходя в водоем, нужно дать время организму на адаптацию к холодной воде. Ни в коем случае, не прыгайте в воду с разбегу, не ныряйте сразу с головой. Надо погружаться в воду постепенно, привыкая к температуре. Входя в воду первый раз, не оставайтесь там надолго, и в следующие заходы можно постепенно увеличивать время пребывания в воде.

https://radiosputnik.ria.ru/20210708/zhara-1740383033.html

https://rsport.ria.ru/20210707/zhara-1740267218.html

https://ria.ru/20210707/rospotrebnadzor-1740242223.html

https://ria.ru/20200730/1575159154.html

https://ria.ru/20210706/sport-1740025777.html

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коронавирус covid-19, россия, андрей тяжельников, погода, здоровье, интервью