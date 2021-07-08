https://ria.ru/20210708/tyazhelnikov-1740394375.html
Андрей Тяжельников: жара отягощает течение COVID и других заболеваний
Андрей Тяжельников: жара отягощает течение COVID и других заболеваний - РИА Новости, 08.07.2021
Андрей Тяжельников: жара отягощает течение COVID и других заболеваний
О том, почему жара в этом году опаснее, чем в 2010 году, кто находится в особой зоне риска, и как безопасно охлаждать организм, в преддверии жарких дней в... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T12:00
2021-07-08T12:00
2021-07-08T12:00
коронавирус covid-19
россия
андрей тяжельников
погода
здоровье
интервью
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О том, почему жара в этом году опаснее, чем в 2010 году, кто находится в особой зоне риска, и как безопасно охлаждать организм, в преддверии жарких дней в столичном регионе с температурой до плюс 35 в интервью РИА Новости рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Беседовала Ольга Овчинникова.– Андрей Александрович, москвичи уже преодолели одну волну жары, сейчас синоптики обещают еще одну с повышением температуры до 30 градусов. Многие сравнивают этот год с 2010 годом. Чем вообще опасна такая жара для людей?– Жара создает условия, некомфортные для нормального функционирования человека. Организм вынужден предпринимать защитные меры для охлаждения, все системы работают с повышенной нагрузкой. Если человек относительно здоров, то он адаптируется и легче переносит смену климатических условий. Люди, у которых состояние здоровья ослабленно, имеют риски ухудшения здоровья.Последний раз сопоставимая волна жары в Москве действительно была в 2010 году. В этот период значительно увеличилось количество обострений хронических заболеваний и обращений к врачам, вызовов скорой помощи среди людей с хроническими заболеваниями.А сейчас ситуация еще опаснее. Во-первых, аномально жарких дней больше, чем в 2010 году. И, во-вторых, сейчас существует риск заразиться коронавирусом, который часто осложняется пневмонией, нарушает функции дыхания. И больному вдвойне тяжело справляться с такой нагрузкой, когда организм и так перегружен борьбой с жарой. Коронавирус – опасное заболевание с риском серьезных осложнений на все органы, особенно на органы, отягощенные хроническим заболеванием. И получается, что организм пациента атакуется с трех сторон: коронавирус, имеющееся хроническое заболевание и аномальная жара. Такой тандем очень опасен для организма. Для того, чтобы защитить себя, нужно обязательно вакцинироваться, соблюдать правила поведения в жару и контролировать свои хронические заболевания.– Как жара влияет на дыхание, особенно у тех, кто переболел коронавирусом? И можно ли ставить прививку от коронавируса в такую жару или переждать?– Жара – это большой стресс для организма, особенно у ослабленных, переболевших коронавирусом людей. Адаптация к жаркой погоде требует дополнительных ресурсов, которые нужны на восстановление после болезни. Они испытывают нехватку воздуха, появляются одышка, учащенное сердцебиение. Поэтому болеющим людям особенно внимательно нужно относиться к температуре в помещении, чтобы она поддерживалась на комфортном уровне, поддерживать влажность. Для этого можно регулярно делать влажную уборку и проветривать комнату.А вот вакцинации жара не помешает. Напротив, вы снизите риски опасного заболевания, течение которого может значительно усугубить жаркая погода. Сделав прививку, вы защитите себя и близких от риска заразиться опасным вирусом с непредсказуемыми последствиями.Также хотелось бы отметить, что в жару больше опасности заболеть, поскольку существуют риски переохлаждения, снижения иммунитета, отчего организм становится более уязвимым к бактериям и вирусам. Также жара отягощает течение коронавируса, как и других заболеваний, поскольку она сама по себе – большой стресс для организма. Поэтому прививку нужно сделать как можно скорее, без промедления, особенно людям, находящимся в группе риска, – имеющим хронические заболевания, пожилым и людям с ослабленным иммунитетом. Чем больше будет привито горожан, тем быстрее мы справимся с вирусом.– Вы заметили увеличение числа обращений в связи с резким ухудшением состояний из-за жары в этом году?– Жара повышает риски для здоровья. Например, за 8 дней самой сильной жары в июне в консультативно-диагностической поликлинике №121 мы зафиксировали около 30 случаев, когда у пациентов по информации из опроса врача нашли признаки теплового удара или его последствия. Большинство людей справляются с ухудшением здоровья в таких случаях самостоятельно. Но дело в том, что жара чревата не только тепловым ударом, но и обострением различных заболеваний.– Кому особенно опасна жара?– Высокая температура воздуха опасна людям с хроническими заболеваниями, особенно с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными, неврологическими и другими патологиями, людям в период острых заболеваний. Например, обострение в жару случается у 10-12% пациентов с бронхолегочными заболеваниями, у 30% пациентов с астмой и у 10% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, примерно на 30% чаще случаются обострения хронических заболеваний, и примерно на 50% – обострения сердечно-сосудистых заболеваний.Опасна жара для пожилых людей, у которых уже снижена способность к адаптации к перемене климатических условий.– А при каких температурах может произойти обострение заболеваний?– С возрастом и при наличии хронических заболеваний адаптационные возможности организма снижаются. Поэтому жара – это дополнительный стресс. Организм не справляется с такой нагрузкой и происходят осложнения. В зависимости от состояния здоровья у каждого человека свой критический порог, но риски с повышением температуры растут. Тридцать градусов – это температура, к которой сложно приспособиться даже молодым и условно здоровым людям, при длительном пребывании без мер предосторожности.– Сколько часов можно безопасно проводить на улице в плюс 30? И где комфортнее проводить это время?– В 30-градусную жару по возможности вообще лучше не выходить на улицу, особенно с 12-ти до 16-ти часов, когда солнце самое жаркое. Если жара застала вас на улице, то нужно стараться держаться тени или зайти в прохладное помещение.– Нужно ли изменить привычный образ жизни? Можно ли пить алкоголь в такую погоду?– В жаркую погоду очень важно контролировать водно-солевой баланс организма. Влага быстро уходит за счет потоотделения, и появляется риск обезвоживания. Желательно пить больше обычной нормы. Но не выпивать сразу много воды, чтобы не давать большую нагрузку на почки, а пить чаще по несколько глотков.В жару лучше пить чистую воду и стоит остерегаться сладких и газированных напитков. Не стоит злоупотреблять и большим количеством кофе, который способствует выведению жидкости.Употребление алкоголя на жарком открытом солнце может привести к серьезным осложнениям здоровья, поскольку он нарушает терморегуляцию и дает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.Питание в жару стоит скорректировать – не употреблять тяжелую пищу, включить в рацион больше овощей и фруктов, зелень. Горячим блюдам предпочитать холодные. Например, холодные супы, салаты, кисломолочные продукты.Людям, имеющим хронические заболевания, следует постоянно следить за прогнозом, принимать лекарственные препараты, меньше без необходимости бывать на открытом солнце и следить за температурой в помещении, чаще принимать прохладный душ.На улице нужно носить головной убор, желательно с широкими полями или с козырьком, а также надевать свободную, светлую одежду из натуральных тканей.– Вредно ли работать на даче в жару, или лучше отдыхать там, отложив работу на более прохладный период?– Понятно, что в борьбе за урожай многие дачники не могут совсем отложить работу в саду. Но перенести ее нужно на ранние утренние и на вечерние часы, когда жара спадает. Физическая работа на жаре очень опасна, особенно пожилым людям. Лучше в самые жаркие часы потратить на отдых, создав комфортную температуру в помещении.– При каких симптомах лучше отложить поездку в жару на природу? И может ли быть такой отдых опасным?– Любые поездки стоит отложить, если появились головная боль и головокружение, ощущение лихорадки, утомляемость, слабость, угнетение, покраснение кожи тела, одышка, холодный пот, тошнота. Такое состояние может быть признаком солнечного или теплового удара.Если такие симптомы присутствуют, то необходимо принять меры для охлаждения: уйти в тень, выйти из душного помещения или машины, выпить прохладной воды, обтереть водой лицо или умыться, смочить ткань и сделать компресс для головы. Если состояние не нормализуется, следует обратиться за медицинской помощью.– Как правильно охлаждать свой организм?– Жара и перепады температур негативно влияют и по-своему опасны. Именно в жару перепады температур происходят чаще, поскольку есть соблазн охладиться тем или иным способом. Длительное нахождение на жаре приводит к перегреву организма, что опасно для здоровья и жизни. Но многие совершают ошибку, допуская резкий перепад температур.Охлаждаться необходимо при температуре 20-25 градусов. Более резкий перепад температур опасен переохлаждением, что может вызвать резкое падение защитных сил организма и вследствие этого – заболевание. Поэтому не следует охлаждать помещение или машину кондиционером ниже этой температуры.При купании в водоеме тоже надо беречься от переохлаждения. Внимательно стоит относиться к рискам при купании. Обычно в жару температура воздуха значительно выше температуры воды. Заходя в водоем, нужно дать время организму на адаптацию к холодной воде. Ни в коем случае, не прыгайте в воду с разбегу, не ныряйте сразу с головой. Надо погружаться в воду постепенно, привыкая к температуре. Входя в воду первый раз, не оставайтесь там надолго, и в следующие заходы можно постепенно увеличивать время пребывания в воде.
https://radiosputnik.ria.ru/20210708/zhara-1740383033.html
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коронавирус covid-19, россия, андрей тяжельников, погода, здоровье, интервью
О том, почему жара в этом году опаснее, чем в 2010 году, кто находится в особой зоне риска, и как безопасно охлаждать организм, в преддверии жарких дней в столичном регионе с температурой до плюс 35 в интервью РИА Новости рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Беседовала Ольга Овчинникова.
– Андрей Александрович, москвичи уже преодолели одну волну жары, сейчас синоптики обещают еще одну с повышением температуры до 30 градусов. Многие сравнивают этот год с 2010 годом. Чем вообще опасна такая жара для людей?
– Жара создает условия, некомфортные для нормального функционирования человека. Организм вынужден предпринимать защитные меры для охлаждения, все системы работают с повышенной нагрузкой. Если человек относительно здоров, то он адаптируется и легче переносит смену климатических условий. Люди, у которых состояние здоровья ослабленно, имеют риски ухудшения здоровья.
Последний раз сопоставимая волна жары в Москве действительно была в 2010 году. В этот период значительно увеличилось количество обострений хронических заболеваний и обращений к врачам, вызовов скорой помощи среди людей с хроническими заболеваниями.
А сейчас ситуация еще опаснее. Во-первых, аномально жарких дней больше, чем в 2010 году. И, во-вторых, сейчас существует риск заразиться коронавирусом, который часто осложняется пневмонией, нарушает функции дыхания. И больному вдвойне тяжело справляться с такой нагрузкой, когда организм и так перегружен борьбой с жарой. Коронавирус – опасное заболевание с риском серьезных осложнений на все органы, особенно на органы, отягощенные хроническим заболеванием. И получается, что организм пациента атакуется с трех сторон: коронавирус, имеющееся хроническое заболевание и аномальная жара. Такой тандем очень опасен для организма. Для того, чтобы защитить себя, нужно обязательно вакцинироваться, соблюдать правила поведения в жару и контролировать свои хронические заболевания.
– Как жара влияет на дыхание, особенно у тех, кто переболел коронавирусом? И можно ли ставить прививку от коронавируса в такую жару или переждать?
– Жара – это большой стресс для организма, особенно у ослабленных, переболевших коронавирусом людей. Адаптация к жаркой погоде требует дополнительных ресурсов, которые нужны на восстановление после болезни. Они испытывают нехватку воздуха, появляются одышка, учащенное сердцебиение. Поэтому болеющим людям особенно внимательно нужно относиться к температуре в помещении, чтобы она поддерживалась на комфортном уровне, поддерживать влажность. Для этого можно регулярно делать влажную уборку и проветривать комнату.
А вот вакцинации жара не помешает. Напротив, вы снизите риски опасного заболевания, течение которого может значительно усугубить жаркая погода. Сделав прививку, вы защитите себя и близких от риска заразиться опасным вирусом с непредсказуемыми последствиями.
Также хотелось бы отметить, что в жару больше опасности заболеть, поскольку существуют риски переохлаждения, снижения иммунитета, отчего организм становится более уязвимым к бактериям и вирусам. Также жара отягощает течение коронавируса, как и других заболеваний, поскольку она сама по себе – большой стресс для организма. Поэтому прививку нужно сделать как можно скорее, без промедления, особенно людям, находящимся в группе риска, – имеющим хронические заболевания, пожилым и людям с ослабленным иммунитетом. Чем больше будет привито горожан, тем быстрее мы справимся с вирусом.
– Вы заметили увеличение числа обращений в связи с резким ухудшением состояний из-за жары в этом году?
– Жара повышает риски для здоровья. Например, за 8 дней самой сильной жары в июне в консультативно-диагностической поликлинике №121 мы зафиксировали около 30 случаев, когда у пациентов по информации из опроса врача нашли признаки теплового удара или его последствия. Большинство людей справляются с ухудшением здоровья в таких случаях самостоятельно. Но дело в том, что жара чревата не только тепловым ударом, но и обострением различных заболеваний.
– Кому особенно опасна жара?
– Высокая температура воздуха опасна людям с хроническими заболеваниями, особенно с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными, неврологическими и другими патологиями, людям в период острых заболеваний. Например, обострение в жару случается у 10-12% пациентов с бронхолегочными заболеваниями, у 30% пациентов с астмой и у 10% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, примерно на 30% чаще случаются обострения хронических заболеваний, и примерно на 50% – обострения сердечно-сосудистых заболеваний.
Опасна жара для пожилых людей, у которых уже снижена способность к адаптации к перемене климатических условий.
– А при каких температурах может произойти обострение заболеваний?
– С возрастом и при наличии хронических заболеваний адаптационные возможности организма снижаются. Поэтому жара – это дополнительный стресс. Организм не справляется с такой нагрузкой и происходят осложнения. В зависимости от состояния здоровья у каждого человека свой критический порог, но риски с повышением температуры растут. Тридцать градусов – это температура, к которой сложно приспособиться даже молодым и условно здоровым людям, при длительном пребывании без мер предосторожности.
– Сколько часов можно безопасно проводить на улице в плюс 30? И где комфортнее проводить это время?
– В 30-градусную жару по возможности вообще лучше не выходить на улицу, особенно с 12-ти до 16-ти часов, когда солнце самое жаркое. Если жара застала вас на улице, то нужно стараться держаться тени или зайти в прохладное помещение.
– Нужно ли изменить привычный образ жизни? Можно ли пить алкоголь в такую погоду?
– В жаркую погоду очень важно контролировать водно-солевой баланс организма. Влага быстро уходит за счет потоотделения, и появляется риск обезвоживания. Желательно пить больше обычной нормы. Но не выпивать сразу много воды, чтобы не давать большую нагрузку на почки, а пить чаще по несколько глотков.
В жару лучше пить чистую воду и стоит остерегаться сладких и газированных напитков. Не стоит злоупотреблять и большим количеством кофе, который способствует выведению жидкости.
Употребление алкоголя на жарком открытом солнце может привести к серьезным осложнениям здоровья, поскольку он нарушает терморегуляцию и дает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
Питание в жару стоит скорректировать – не употреблять тяжелую пищу, включить в рацион больше овощей и фруктов, зелень. Горячим блюдам предпочитать холодные. Например, холодные супы, салаты, кисломолочные продукты.
Людям, имеющим хронические заболевания, следует постоянно следить за прогнозом, принимать лекарственные препараты, меньше без необходимости бывать на открытом солнце и следить за температурой в помещении, чаще принимать прохладный душ.
На улице нужно носить головной убор, желательно с широкими полями или с козырьком, а также надевать свободную, светлую одежду из натуральных тканей.
– Вредно ли работать на даче в жару, или лучше отдыхать там, отложив работу на более прохладный период?
– Понятно, что в борьбе за урожай многие дачники не могут совсем отложить работу в саду. Но перенести ее нужно на ранние утренние и на вечерние часы, когда жара спадает. Физическая работа на жаре очень опасна, особенно пожилым людям. Лучше в самые жаркие часы потратить на отдых, создав комфортную температуру в помещении.
– При каких симптомах лучше отложить поездку в жару на природу? И может ли быть такой отдых опасным?
– Любые поездки стоит отложить, если появились головная боль и головокружение, ощущение лихорадки, утомляемость, слабость, угнетение, покраснение кожи тела, одышка, холодный пот, тошнота. Такое состояние может быть признаком солнечного или теплового удара.
Если такие симптомы присутствуют, то необходимо принять меры для охлаждения: уйти в тень, выйти из душного помещения или машины, выпить прохладной воды, обтереть водой лицо или умыться, смочить ткань и сделать компресс для головы. Если состояние не нормализуется, следует обратиться за медицинской помощью.
– Как правильно охлаждать свой организм?
– Жара и перепады температур негативно влияют и по-своему опасны. Именно в жару перепады температур происходят чаще, поскольку есть соблазн охладиться тем или иным способом. Длительное нахождение на жаре приводит к перегреву организма, что опасно для здоровья и жизни. Но многие совершают ошибку, допуская резкий перепад температур.
Охлаждаться необходимо при температуре 20-25 градусов. Более резкий перепад температур опасен переохлаждением, что может вызвать резкое падение защитных сил организма и вследствие этого – заболевание. Поэтому не следует охлаждать помещение или машину кондиционером ниже этой температуры.
При купании в водоеме тоже надо беречься от переохлаждения. Внимательно стоит относиться к рискам при купании. Обычно в жару температура воздуха значительно выше температуры воды. Заходя в водоем, нужно дать время организму на адаптацию к холодной воде. Ни в коем случае, не прыгайте в воду с разбегу, не ныряйте сразу с головой. Надо погружаться в воду постепенно, привыкая к температуре. Входя в воду первый раз, не оставайтесь там надолго, и в следующие заходы можно постепенно увеличивать время пребывания в воде.