https://ria.ru/20210708/zhara-1740369783.html
Врач рассказал, как изменить рацион питания в жару
Врач рассказал, как изменить рацион питания в жару - РИА Новости, 08.07.2021
Врач рассказал, как изменить рацион питания в жару
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников сообщил в... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T06:05
2021-07-08T06:05
2021-07-08T06:05
россия
андрей тяжельников
евгений тишковец
общество
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников сообщил в интервью РИА Новости, что в жаркие дни необходимо пить больше чистой воды, есть больше овощей, фруктов и зелени, а также не следует употреблять тяжелую пищу.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что текущая неделя в Центральной России пройдет под знаком непререкаемого господства скандинавского антициклона, из-за которого середине недели потеплеет до плюс 25-30, а к выходным жара усилится до плюс 28-33."В жаркую погоду очень важно контролировать водно-солевой баланс организма. Влага быстро уходит за счет потоотделения, и появляется риск обезвоживания. Желательно пить больше обычной нормы. Но не выпивать сразу много воды, чтобы не давать большую нагрузку на почки, а пить чаще по несколько глотков. В жару лучше пить чистую воду и стоит остерегаться сладких и газированных напитков. Не стоит злоупотреблять и большим количеством кофе, который способствует выведению жидкости", - рассказал Тяжельников.Врач отметил, что употребление алкоголя на солнце может привести к серьезным осложнениям здоровья, поскольку он нарушает терморегуляцию и дает нагрузку на сердечно-сосудистую систему."Питание в жару стоит скорректировать – не употреблять тяжелую пищу, включить в рацион больше овощей и фруктов, зелень. Горячим блюдам предпочитать холодные. Например, холодные супы, салаты, кисломолочные продукты", - добавил собеседник агентства.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, андрей тяжельников, евгений тишковец, общество
Врач рассказал, как изменить рацион питания в жару
Врач рассказал, как изменить рацион питания в жару
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников
сообщил в интервью РИА Новости, что в жаркие дни необходимо пить больше чистой воды, есть больше овощей, фруктов и зелени, а также не следует употреблять тяжелую пищу.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
сообщил РИА Новости, что текущая неделя в Центральной России пройдет под знаком непререкаемого господства скандинавского антициклона, из-за которого середине недели потеплеет до плюс 25-30, а к выходным жара усилится до плюс 28-33.
"В жаркую погоду очень важно контролировать водно-солевой баланс организма. Влага быстро уходит за счет потоотделения, и появляется риск обезвоживания. Желательно пить больше обычной нормы. Но не выпивать сразу много воды, чтобы не давать большую нагрузку на почки, а пить чаще по несколько глотков. В жару лучше пить чистую воду и стоит остерегаться сладких и газированных напитков. Не стоит злоупотреблять и большим количеством кофе, который способствует выведению жидкости", - рассказал Тяжельников.
Врач отметил, что употребление алкоголя на солнце может привести к серьезным осложнениям здоровья, поскольку он нарушает терморегуляцию и дает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
"Питание в жару стоит скорректировать – не употреблять тяжелую пищу, включить в рацион больше овощей и фруктов, зелень. Горячим блюдам предпочитать холодные. Например, холодные супы, салаты, кисломолочные продукты", - добавил собеседник агентства.