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Врач рассказал, для кого особенно опасна жара
Врач рассказал, для кого особенно опасна жара - РИА Новости, 08.07.2021
Врач рассказал, для кого особенно опасна жара
Жаркая погода опасна для людей с хроническими заболеваниями, особенно с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными, неврологическими и другими патологиями, для людей РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T03:12
2021-07-08T03:12
россия
андрей тяжельников
евгений тишковец
общество
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Жаркая погода опасна для людей с хроническими заболеваниями, особенно с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными, неврологическими и другими патологиями, для людей в период острых заболеваний и пожилых, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что текущая неделя в Центральной России пройдет под знаком непререкаемого господства скандинавского антициклона, из-за которого в середине недели потеплеет до плюс 25-30, а к выходным жара усилится до плюс 28-33."Высокая температура воздуха опасна людям с хроническими заболеваниями, особенно с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными, неврологическими и другими патологиями, людям в период острых заболеваний... Опасна жара для пожилых людей, у которых уже снижена способность к адаптации к перемене климатических условий", - рассказал Тяжельников.
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россия, андрей тяжельников, евгений тишковец, общество
Врач рассказал, для кого особенно опасна жара
03:12 08.07.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Врач Тяжельников рассказал, для кого особенно опасна жара

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Жаркая погода опасна для людей с хроническими заболеваниями, особенно с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными, неврологическими и другими патологиями, для людей в период острых заболеваний и пожилых, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что текущая неделя в Центральной России пройдет под знаком непререкаемого господства скандинавского антициклона, из-за которого в середине недели потеплеет до плюс 25-30, а к выходным жара усилится до плюс 28-33.
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"Высокая температура воздуха опасна людям с хроническими заболеваниями, особенно с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными, неврологическими и другими патологиями, людям в период острых заболеваний... Опасна жара для пожилых людей, у которых уже снижена способность к адаптации к перемене климатических условий", - рассказал Тяжельников.
 
РоссияАндрей ТяжельниковЕвгений ТишковецОбщество
 
 
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