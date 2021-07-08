https://ria.ru/20210708/zhara-1740365733.html

Врач рассказал, для кого особенно опасна жара

Врач рассказал, для кого особенно опасна жара - РИА Новости, 08.07.2021

Врач рассказал, для кого особенно опасна жара

Жаркая погода опасна для людей с хроническими заболеваниями, особенно с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными, неврологическими и другими патологиями, для людей РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T03:12

2021-07-08T03:12

2021-07-08T03:12

россия

андрей тяжельников

евгений тишковец

общество

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Жаркая погода опасна для людей с хроническими заболеваниями, особенно с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными, неврологическими и другими патологиями, для людей в период острых заболеваний и пожилых, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что текущая неделя в Центральной России пройдет под знаком непререкаемого господства скандинавского антициклона, из-за которого в середине недели потеплеет до плюс 25-30, а к выходным жара усилится до плюс 28-33."Высокая температура воздуха опасна людям с хроническими заболеваниями, особенно с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными, неврологическими и другими патологиями, людям в период острых заболеваний... Опасна жара для пожилых людей, у которых уже снижена способность к адаптации к перемене климатических условий", - рассказал Тяжельников.

https://ria.ru/20210707/zhara-1740244337.html

россия

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2021

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россия, андрей тяжельников, евгений тишковец, общество