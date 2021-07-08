https://ria.ru/20210708/zabolevanie-1740390227.html

Врач предупредил об обострении хронических заболеваний в жару

Врач предупредил об обострении хронических заболеваний в жару - РИА Новости, 08.07.2021

Врач предупредил об обострении хронических заболеваний в жару

Обострения хронических заболеваний случаются примерно на 30% чаще в жару, рассказал в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по первичной... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T10:39

2021-07-08T10:39

2021-07-08T12:06

коронавирус covid-19

здоровье - общество

коронавирус в россии

россия

андрей тяжельников

евгений тишковец

общество

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Обострения хронических заболеваний случаются примерно на 30% чаще в жару, рассказал в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Сердечно-сосудистые недуги, по словам медика, усиливаются в такую погоду на 50%."Обострение в жару случается у 10-12% пациентов с бронхолегочными заболеваниями, у 30% пациентов с астмой", — заявил он.Кроме того, в жару опасность заболеть выше, так как есть риск переохлаждения и снижения иммунитета. От этого организм становится более уязвимым к бактериям и вирусам.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что текущая неделя в Центральной России пройдет под знаком непререкаемого господства скандинавского антициклона. Именно из-за него в середине недели потеплеет до плюс 25-30, а к выходным жара усилится до плюс 28-33.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740372081.html

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2021

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии, россия, андрей тяжельников, евгений тишковец, общество