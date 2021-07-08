https://ria.ru/20210708/zabaykale-1740462126.html

В Забайкалье проверят фото чиновницы с редкими цветами

В Забайкалье проверят фото чиновницы с редкими цветами - РИА Новости, 08.07.2021

В Забайкалье проверят фото чиновницы с редкими цветами

Министерство природных ресурсов Забайкальского края организовало предварительную проверку из-за фото заместителя губернатора Аягмы Ванчиковой с букетом,... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T16:07

2021-07-08T16:07

2021-07-08T16:29

забайкальский край

происшествия

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ЧИТА, 8 июл - РИА Новости. Министерство природных ресурсов Забайкальского края организовало предварительную проверку из-за фото заместителя губернатора Аягмы Ванчиковой с букетом, предположительно, краснокнижных цветов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."У нас, к сожалению, нет эксперта, который может определить, действительно ли цветы являются краснокнижными. Сейчас мы направили фото в компетентные органы, ждём результатов. Идёт предварительная проверка", - уточнили в министерстве.Предположительно, цветок может быть краснодневом малым, который занесён в Красную книгу Забайкальского края.

https://ria.ru/20210429/deputat-1730465568.html

забайкальский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

забайкальский край, происшествия