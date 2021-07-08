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В Забайкалье проверят фото чиновницы с редкими цветами
В Забайкалье проверят фото чиновницы с редкими цветами - РИА Новости, 08.07.2021
В Забайкалье проверят фото чиновницы с редкими цветами
Министерство природных ресурсов Забайкальского края организовало предварительную проверку из-за фото заместителя губернатора Аягмы Ванчиковой с букетом,... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T16:07
2021-07-08T16:29
забайкальский край
происшествия
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ЧИТА, 8 июл - РИА Новости. Министерство природных ресурсов Забайкальского края организовало предварительную проверку из-за фото заместителя губернатора Аягмы Ванчиковой с букетом, предположительно, краснокнижных цветов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."У нас, к сожалению, нет эксперта, который может определить, действительно ли цветы являются краснокнижными. Сейчас мы направили фото в компетентные органы, ждём результатов. Идёт предварительная проверка", - уточнили в министерстве.Предположительно, цветок может быть краснодневом малым, который занесён в Красную книгу Забайкальского края.
https://ria.ru/20210429/deputat-1730465568.html
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забайкальский край, происшествия
В Забайкалье проверят фото чиновницы с редкими цветами
16:07 08.07.2021 (обновлено: 16:29 08.07.2021)
 
© Фото пресс-службы правительства Забайкальского краяЗаместитель председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова
Заместитель председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова
© Фото пресс-службы правительства Забайкальского края

В Забайкалье проверят фото вице-губернатора с, предположительно, краснокнижными цветами

Читать ria.ru в
ЧИТА, 8 июл - РИА Новости. Министерство природных ресурсов Забайкальского края организовало предварительную проверку из-за фото заместителя губернатора Аягмы Ванчиковой с букетом, предположительно, краснокнижных цветов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"У нас, к сожалению, нет эксперта, который может определить, действительно ли цветы являются краснокнижными. Сейчас мы направили фото в компетентные органы, ждём результатов. Идёт предварительная проверка", - уточнили в министерстве.
Денис Хахалов - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 12:59
Курганский депутат объяснил, почему переехал волка снегоходом
Предположительно, цветок может быть краснодневом малым, который занесён в Красную книгу Забайкальского края.
 
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