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В Забайкалье проверят фото чиновницы с редкими цветами
В Забайкалье проверят фото чиновницы с редкими цветами - РИА Новости, 08.07.2021
В Забайкалье проверят фото чиновницы с редкими цветами
Министерство природных ресурсов Забайкальского края организовало предварительную проверку из-за фото заместителя губернатора Аягмы Ванчиковой с букетом,... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T16:07
2021-07-08T16:07
2021-07-08T16:29
забайкальский край
происшествия
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ЧИТА, 8 июл - РИА Новости. Министерство природных ресурсов Забайкальского края организовало предварительную проверку из-за фото заместителя губернатора Аягмы Ванчиковой с букетом, предположительно, краснокнижных цветов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."У нас, к сожалению, нет эксперта, который может определить, действительно ли цветы являются краснокнижными. Сейчас мы направили фото в компетентные органы, ждём результатов. Идёт предварительная проверка", - уточнили в министерстве.Предположительно, цветок может быть краснодневом малым, который занесён в Красную книгу Забайкальского края.
https://ria.ru/20210429/deputat-1730465568.html
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забайкальский край, происшествия
В Забайкалье проверят фото чиновницы с редкими цветами
16:07 08.07.2021 (обновлено: 16:29 08.07.2021)
В Забайкалье проверят фото вице-губернатора с, предположительно, краснокнижными цветами