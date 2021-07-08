https://ria.ru/20210708/yaponiya-1740370884.html
Лавров рассказал о позиции России на переговорах с Японией
Лавров рассказал о позиции России на переговорах с Японией - РИА Новости, 08.07.2021
Лавров рассказал о позиции России на переговорах с Японией
Токио в последнее время пытается "поставить с ног на голову" договоренности президента РФ Владимира Путина и бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ по... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T06:28
2021-07-08T06:28
2021-07-08T06:44
россия
сергей лавров
япония
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл - РИА Новости. Токио в последнее время пытается "поставить с ног на голову" договоренности президента РФ Владимира Путина и бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ по заключению мирного договора, заявляя о том, что сначала нужно договориться об островах, но "уговор был про договор", заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.Он подчеркнул, что у российской стороны "переговорные позиции ясны"."Мы хотим получить ответы на все наши вопросы и хотим, чтобы японцы согласились начать работу над таким вот всеобъемлющим серьезным межгосударственным крупным договором. Они ту договорённость, которая была у президента Путина с Абэ, ставят с ног на голову, говорят, мол, нет, давайте сначала по островам договоримся, а потом мы хороший договор напишем", - добавил министр."Не было такого уговора, уговор был про договор", - подчеркнул он, выступая в Дальневосточном федеральном университете.
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россия, сергей лавров, япония, в мире
Лавров рассказал о позиции России на переговорах с Японией
06:28 08.07.2021 (обновлено: 06:44 08.07.2021)
Сергей Лавров рассказал о позиции России на переговорах с Японией по мирному договору
ВЛАДИВОСТОК, 8 июл - РИА Новости.
Токио в последнее время пытается "поставить с ног на голову" договоренности президента РФ
Владимира Путина и бывшего премьер-министра Японии
Синдзо Абэ по заключению мирного договора, заявляя о том, что сначала нужно договориться об островах, но "уговор был про договор", заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров
.
Он подчеркнул, что у российской стороны "переговорные позиции ясны".
"Мы хотим получить ответы на все наши вопросы и хотим, чтобы японцы согласились начать работу над таким вот всеобъемлющим серьезным межгосударственным крупным договором. Они ту договорённость, которая была у президента Путина с Абэ, ставят с ног на голову, говорят, мол, нет, давайте сначала по островам договоримся, а потом мы хороший договор напишем", - добавил министр.
"Не было такого уговора, уговор был про договор", - подчеркнул он, выступая в Дальневосточном федеральном университете.