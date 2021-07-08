https://ria.ru/20210708/yaponiya-1740370884.html

Лавров рассказал о позиции России на переговорах с Японией

Лавров рассказал о позиции России на переговорах с Японией - РИА Новости, 08.07.2021

Лавров рассказал о позиции России на переговорах с Японией

Токио в последнее время пытается "поставить с ног на голову" договоренности президента РФ Владимира Путина и бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ по... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T06:28

2021-07-08T06:28

2021-07-08T06:44

россия

сергей лавров

япония

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591578052_0:122:2977:1797_1920x0_80_0_0_4fbfa5d0de42bdb383b31ffc82960614.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 8 июл - РИА Новости. Токио в последнее время пытается "поставить с ног на голову" договоренности президента РФ Владимира Путина и бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ по заключению мирного договора, заявляя о том, что сначала нужно договориться об островах, но "уговор был про договор", заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.Он подчеркнул, что у российской стороны "переговорные позиции ясны"."Мы хотим получить ответы на все наши вопросы и хотим, чтобы японцы согласились начать работу над таким вот всеобъемлющим серьезным межгосударственным крупным договором. Они ту договорённость, которая была у президента Путина с Абэ, ставят с ног на голову, говорят, мол, нет, давайте сначала по островам договоримся, а потом мы хороший договор напишем", - добавил министр."Не было такого уговора, уговор был про договор", - подчеркнул он, выступая в Дальневосточном федеральном университете.

https://ria.ru/20210626/kurily-1738700253.html

россия

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, япония, в мире