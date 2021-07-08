https://ria.ru/20210708/vozgoranie-1740511525.html

В Петербурге произошло возгорание в Елизаветинской больнице

В Петербурге произошло возгорание в Елизаветинской больнице - РИА Новости, 08.07.2021

В Петербурге произошло возгорание в Елизаветинской больнице

Обмотка вентиляционных труб загорелась в подсобке приёмного покоя на первом этаже Елизаветинской больницы в Санкт-Петербурге, открытое горение ликвидировано,... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T19:44

2021-07-08T19:44

2021-07-08T19:56

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572707885_65:0:936:490_1920x0_80_0_0_12b0ee6c7c774f038fece90947a0760e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Обмотка вентиляционных труб загорелась в подсобке приёмного покоя на первом этаже Елизаветинской больницы в Санкт-Петербурге, открытое горение ликвидировано, сообщает городское управление МЧС РФ."На 1 этаже в подсобном помещении приемного покоя обгорела обмотка вентиляционных труб на площади 3 кв.м, ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.До прибытия были эвакуированы 50 человек, уточняет ведомство.В настоящее время идет проверка вышележащих этажей. Работает дымосос для проветривания помещений.

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия