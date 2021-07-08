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В Петербурге произошло возгорание в Елизаветинской больнице
В Петербурге произошло возгорание в Елизаветинской больнице - РИА Новости, 08.07.2021
В Петербурге произошло возгорание в Елизаветинской больнице
Обмотка вентиляционных труб загорелась в подсобке приёмного покоя на первом этаже Елизаветинской больницы в Санкт-Петербурге, открытое горение ликвидировано,... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T19:44
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санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Обмотка вентиляционных труб загорелась в подсобке приёмного покоя на первом этаже Елизаветинской больницы в Санкт-Петербурге, открытое горение ликвидировано, сообщает городское управление МЧС РФ."На 1 этаже в подсобном помещении приемного покоя обгорела обмотка вентиляционных труб на площади 3 кв.м, ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.До прибытия были эвакуированы 50 человек, уточняет ведомство.В настоящее время идет проверка вышележащих этажей. Работает дымосос для проветривания помещений.
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санкт-петербург, происшествия
В Петербурге произошло возгорание в Елизаветинской больнице
19:44 08.07.2021 (обновлено: 19:56 08.07.2021)
 
© RTФильм RT "Как Елизаветинская больница в Петербурге работает с COVID-19?"
Фильм RT Как Елизаветинская больница в Петербурге работает с COVID-19?
© RT

В Петербурге загорелась обмотка вентиляции в подсобке приемного покоя в Елизаветинской больнице

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Обмотка вентиляционных труб загорелась в подсобке приёмного покоя на первом этаже Елизаветинской больницы в Санкт-Петербурге, открытое горение ликвидировано, сообщает городское управление МЧС РФ.
"На 1 этаже в подсобном помещении приемного покоя обгорела обмотка вентиляционных труб на площади 3 кв.м, ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
До прибытия были эвакуированы 50 человек, уточняет ведомство.
В настоящее время идет проверка вышележащих этажей. Работает дымосос для проветривания помещений.
 
Санкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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