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Новые волны коронавируса неизбежны без вакцинации, считает ученый

Новые волны коронавируса неизбежны без вакцинации, считает ученый - РИА Новости, 08.07.2021

Новые волны коронавируса неизбежны без вакцинации, считает ученый

Четвертая и пятая волны эпидемии коронавируса в России точно последуют за сегодняшней третьей, если кардинально не исправить ситуацию с вакцинацией, считает... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T12:17

2021-07-08T12:17

2021-07-08T12:17

распространение коронавируса

сергей нетесов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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общество

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НОВОСИБИРСК, 8 июл – РИА Новости. Четвертая и пятая волны эпидемии коронавируса в России точно последуют за сегодняшней третьей, если кардинально не исправить ситуацию с вакцинацией, считает доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов."Не просто возможно, а будет и четвертая, и пятая (волны – ред.) - абсолютно точно, если ситуацию с вакцинацией кардинально не исправить. Потому что люди практически не носят маски и сейчас, когда объявлены чрезвычайные меры по радикальному уменьшению контактов людей. И даже этих не очень-то ограничивающих мер люди долго не выдержат", - сказал Нетесов РИА Новости.Специалист считает, что активные действия для предотвращения эпидемии должны предпринимать как власти, так и, в первую очередь, сами россияне."Дело в том, что издать приказ о том, чтобы носить маски, мало. Надо еще и его выполнять. Люди думают, что они защитились приказом. Это смешно. Так же, как от дождя защититься сетью. Пока будут такие темпы вакцинации, мы воплотим то, что когда-то сказал Михаил Жванецкий: "Это не борьба и это не результат", - сказал Нетесов.Ученый отметил, что, хотя в настоящее время в Москве удалось несколько приостановить эпидемию, например, в Санкт-Петербурге и Новосибирске продолжается рост заболеваемости и больницы переполнены.

москва

новосибирск

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей нетесов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, новосибирск, санкт-петербург, общество