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Новые волны коронавируса неизбежны без вакцинации, считает ученый
Новые волны коронавируса неизбежны без вакцинации, считает ученый - РИА Новости, 08.07.2021
Новые волны коронавируса неизбежны без вакцинации, считает ученый
Четвертая и пятая волны эпидемии коронавируса в России точно последуют за сегодняшней третьей, если кардинально не исправить ситуацию с вакцинацией, считает... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T12:17
2021-07-08T12:17
2021-07-08T12:17
распространение коронавируса
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НОВОСИБИРСК, 8 июл – РИА Новости. Четвертая и пятая волны эпидемии коронавируса в России точно последуют за сегодняшней третьей, если кардинально не исправить ситуацию с вакцинацией, считает доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов."Не просто возможно, а будет и четвертая, и пятая (волны – ред.) - абсолютно точно, если ситуацию с вакцинацией кардинально не исправить. Потому что люди практически не носят маски и сейчас, когда объявлены чрезвычайные меры по радикальному уменьшению контактов людей. И даже этих не очень-то ограничивающих мер люди долго не выдержат", - сказал Нетесов РИА Новости.Специалист считает, что активные действия для предотвращения эпидемии должны предпринимать как власти, так и, в первую очередь, сами россияне."Дело в том, что издать приказ о том, чтобы носить маски, мало. Надо еще и его выполнять. Люди думают, что они защитились приказом. Это смешно. Так же, как от дождя защититься сетью. Пока будут такие темпы вакцинации, мы воплотим то, что когда-то сказал Михаил Жванецкий: "Это не борьба и это не результат", - сказал Нетесов.Ученый отметил, что, хотя в настоящее время в Москве удалось несколько приостановить эпидемию, например, в Санкт-Петербурге и Новосибирске продолжается рост заболеваемости и больницы переполнены.
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РИА Новости
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РИА Новости
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сергей нетесов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, новосибирск, санкт-петербург, общество
Новые волны коронавируса неизбежны без вакцинации, считает ученый
Новые волны COVID-19 неизбежны без вакцинации, считает доктор биологических наук Сергей Нетесов
НОВОСИБИРСК, 8 июл – РИА Новости.
Четвертая и пятая волны эпидемии коронавируса в России точно последуют за сегодняшней третьей, если кардинально не исправить ситуацию с вакцинацией, считает доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов
.
"Не просто возможно, а будет и четвертая, и пятая (волны – ред.) - абсолютно точно, если ситуацию с вакцинацией кардинально не исправить. Потому что люди практически не носят маски и сейчас, когда объявлены чрезвычайные меры по радикальному уменьшению контактов людей. И даже этих не очень-то ограничивающих мер люди долго не выдержат", - сказал Нетесов РИА Новости.
Специалист считает, что активные действия для предотвращения эпидемии должны предпринимать как власти, так и, в первую очередь, сами россияне.
"Дело в том, что издать приказ о том, чтобы носить маски, мало. Надо еще и его выполнять. Люди думают, что они защитились приказом. Это смешно. Так же, как от дождя защититься сетью. Пока будут такие темпы вакцинации, мы воплотим то, что когда-то сказал Михаил Жванецкий: "Это не борьба и это не результат", - сказал Нетесов.
Ученый отметил, что, хотя в настоящее время в Москве
удалось несколько приостановить эпидемию, например, в Санкт-Петербурге
и Новосибирске
продолжается рост заболеваемости и больницы переполнены.