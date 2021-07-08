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Врач рассказал, можно ли вакцинироваться в жару
Врач рассказал, можно ли вакцинироваться в жару - РИА Новости, 08.07.2021
Врач рассказал, можно ли вакцинироваться в жару
Вакцинироваться от коронавируса нужно даже в жару, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T11:47
2021-07-08T12:02
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей тяжельников
евгений тишковец
коронавирусы
здоровье - общество
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вакцинироваться от коронавируса нужно даже в жару, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что текущая неделя в Центральной России пройдет под знаком непререкаемого господства скандинавского антициклона, из-за которого в середине недели потеплеет до плюс 25-30, а к выходным жара усилится до плюс 28-33."Вакцинации жара не помешает. Напротив, вы снизите риски опасного заболевания, течение которого может значительно усугубить жаркая погода. Сделав прививку, вы защитите себя и близких от риска заразиться опасным вирусом с непредсказуемыми последствиями", - рассказал Тяжельников.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей тяжельников, евгений тишковец, коронавирусы, здоровье - общество, общество
Врач рассказал, можно ли вакцинироваться в жару
11:47 08.07.2021 (обновлено: 12:02 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент во время прививки вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя
Пациент во время прививки вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Врач Тяжельников заявил, что нужно вакцинироваться от коронавируса даже в жару

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вакцинироваться от коронавируса нужно даже в жару, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что текущая неделя в Центральной России пройдет под знаком непререкаемого господства скандинавского антициклона, из-за которого в середине недели потеплеет до плюс 25-30, а к выходным жара усилится до плюс 28-33.
"Вакцинации жара не помешает. Напротив, вы снизите риски опасного заболевания, течение которого может значительно усугубить жаркая погода. Сделав прививку, вы защитите себя и близких от риска заразиться опасным вирусом с непредсказуемыми последствиями", - рассказал Тяжельников.
Читайте полный текст интервью >>>
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ТяжельниковЕвгений ТишковецКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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