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Врач рассказал, можно ли вакцинироваться в жару
Врач рассказал, можно ли вакцинироваться в жару - РИА Новости, 08.07.2021
Врач рассказал, можно ли вакцинироваться в жару
Вакцинироваться от коронавируса нужно даже в жару, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T11:47
2021-07-08T11:47
2021-07-08T12:02
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
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андрей тяжельников
евгений тишковец
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вакцинироваться от коронавируса нужно даже в жару, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что текущая неделя в Центральной России пройдет под знаком непререкаемого господства скандинавского антициклона, из-за которого в середине недели потеплеет до плюс 25-30, а к выходным жара усилится до плюс 28-33."Вакцинации жара не помешает. Напротив, вы снизите риски опасного заболевания, течение которого может значительно усугубить жаркая погода. Сделав прививку, вы защитите себя и близких от риска заразиться опасным вирусом с непредсказуемыми последствиями", - рассказал Тяжельников.Читайте полный текст интервью >>>
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Врач рассказал, можно ли вакцинироваться в жару
11:47 08.07.2021 (обновлено: 12:02 08.07.2021)
Врач Тяжельников заявил, что нужно вакцинироваться от коронавируса даже в жару