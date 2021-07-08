https://ria.ru/20210708/vaktsinatsiya-1740405469.html

Врач рассказал, можно ли вакцинироваться в жару

Врач рассказал, можно ли вакцинироваться в жару - РИА Новости, 08.07.2021

Врач рассказал, можно ли вакцинироваться в жару

Вакцинироваться от коронавируса нужно даже в жару, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T11:47

2021-07-08T11:47

2021-07-08T12:02

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

андрей тяжельников

евгений тишковец

коронавирусы

здоровье - общество

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вакцинироваться от коронавируса нужно даже в жару, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что текущая неделя в Центральной России пройдет под знаком непререкаемого господства скандинавского антициклона, из-за которого в середине недели потеплеет до плюс 25-30, а к выходным жара усилится до плюс 28-33."Вакцинации жара не помешает. Напротив, вы снизите риски опасного заболевания, течение которого может значительно усугубить жаркая погода. Сделав прививку, вы защитите себя и близких от риска заразиться опасным вирусом с непредсказуемыми последствиями", - рассказал Тяжельников.Читайте полный текст интервью >>>

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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