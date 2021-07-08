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В Кремле заявили об эффективности "Спутника V" против новых штаммов
В Кремле заявили об эффективности "Спутника V" против новых штаммов - РИА Новости, 08.07.2021
В Кремле заявили об эффективности "Спутника V" против новых штаммов
Российские вакцины от коронавируса, в частности, "Спутник V", достаточно эффективны даже по отношению к новым штаммам, сообщил журналистам пресс-секретарь главы РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T13:22
2021-07-08T13:22
2021-07-08T13:44
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские вакцины от коронавируса, в частности, "Спутник V", достаточно эффективны даже по отношению к новым штаммам, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вакцины, как говорят наши специалисты, наши вакцины, они достаточно эффективны, не на 100%, но все-таки достаточно эффективны даже по отношению к тем штаммам, которые появились за последнее время", - сказал Песков, отвечая на вопрос, нет ли опасений, что президент РФ Владимир Путин, привитый "Спутником V", осуществляет очные выезды, а вакцина не является универсальной и может не защитить от новых штаммов коронавируса, в частности, индийского.
https://ria.ru/20210708/vaktsinatsiya-1740411175.html
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", россия, дмитрий песков, общество
В Кремле заявили об эффективности "Спутника V" против новых штаммов
13:22 08.07.2021 (обновлено: 13:44 08.07.2021)
Песков заявил об эффективности "Спутника V" против новых штаммов коронавируса