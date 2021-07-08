https://ria.ru/20210708/vaktsina-1740424476.html

В Кремле заявили об эффективности "Спутника V" против новых штаммов

В Кремле заявили об эффективности "Спутника V" против новых штаммов - РИА Новости, 08.07.2021

В Кремле заявили об эффективности "Спутника V" против новых штаммов

Российские вакцины от коронавируса, в частности, "Спутник V", достаточно эффективны даже по отношению к новым штаммам, сообщил журналистам пресс-секретарь главы РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T13:22

2021-07-08T13:22

2021-07-08T13:44

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

россия

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские вакцины от коронавируса, в частности, "Спутник V", достаточно эффективны даже по отношению к новым штаммам, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вакцины, как говорят наши специалисты, наши вакцины, они достаточно эффективны, не на 100%, но все-таки достаточно эффективны даже по отношению к тем штаммам, которые появились за последнее время", - сказал Песков, отвечая на вопрос, нет ли опасений, что президент РФ Владимир Путин, привитый "Спутником V", осуществляет очные выезды, а вакцина не является универсальной и может не защитить от новых штаммов коронавируса, в частности, индийского.

https://ria.ru/20210708/vaktsinatsiya-1740411175.html

россия

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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", россия, дмитрий песков, общество