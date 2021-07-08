Названы самые невостребованные вакансии
© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанкРабота ГУЗ "Самарская областная клиническая станция переливания крови"
Самыми невостребованными вакансиями стали врачи-трансфузиологи и котломойщики
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Самыми невостребованными вакансиями этим летом стали врачи-трансфузиологи, котломойщики и перегонщики каршеринга, говорится в отчете Исследовательского центра сервиса Зарплата.ру, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Сервис изучил более 500 000 вакансий, опубликованных на сайте за полтора месяца лета 2021 года, и выяснил, что с начала лета наихудший результат демонстрировали позиции врача-трансфузиолога (занимается работой с плазмой и кровью - ред.): 0,29% просмотров заканчиваются откликом или звонком соискателя, также заведениям общепита очень сложно найти котломойщика (0,2% откликов), а сервисам краткосрочной аренды машин – перегонщиков каршеринга (1% откликов)", - говорится в отчете.
При этом, как и весь последний год спрос на врачей продолжает быть высоким везде - за год количество вакансий выросло на 39% (июнь к июню). По данным сервиса, на данный момент вакансии врачей-трансфузиологов открыты по всей стране - спрос на них вырос в 4 раза. В основном специалистов ищут государственные медучреждения, часто с пометкой "переезд" в отдаленные северные поселки. Там врачам готовы предложить жилье, при этом рассматриваются кандидаты без опыта работы (доход от 30 тысяч рублей). Чаще всего этим летом трансфузиологов искали в Архангельске, Новосибирске и Свердловской области.
Из-за отсутствия мигрантов не снижается спрос на рабочий персонал. Гостиницы, столовые, рестораны и кафе в разных регионах безуспешно ищут котломойщиков без опыта работы для мытья кухонного инвентаря, готовы предоставлять питание и платить в среднем 28 тысяч рублей. Самый большой спрос на котломойщиков был зафиксирован в Москве – до введения новых ковидных ограничений.
Самая экзотическая невостребованная специальность этого лета – механик-перегонщик каршеринга. Разыскиваются кандидаты со стажем вождения от двух лет, которые по ночам будут перегонять автомобили в сервис или на автомойку, производить мелкий ремонт и строго соблюдать правила ПДД (доход до 45 тысяч рублей). Перегонщики нужны в Екатеринбурге, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.