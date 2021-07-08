https://ria.ru/20210708/vakansii-1740371839.html

Названы самые невостребованные вакансии

Названы самые невостребованные вакансии - РИА Новости, 08.07.2021

Названы самые невостребованные вакансии

Самыми невостребованными вакансиями этим летом стали врачи-трансфузиологи, котломойщики и перегонщики каршеринга, говорится в отчете Исследовательского центра... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T07:06

2021-07-08T07:06

2021-07-08T07:06

россия

вакансии

общество

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Самыми невостребованными вакансиями этим летом стали врачи-трансфузиологи, котломойщики и перегонщики каршеринга, говорится в отчете Исследовательского центра сервиса Зарплата.ру, имеющегося в распоряжении РИА Новости.При этом, как и весь последний год спрос на врачей продолжает быть высоким везде - за год количество вакансий выросло на 39% (июнь к июню). По данным сервиса, на данный момент вакансии врачей-трансфузиологов открыты по всей стране - спрос на них вырос в 4 раза. В основном специалистов ищут государственные медучреждения, часто с пометкой "переезд" в отдаленные северные поселки. Там врачам готовы предложить жилье, при этом рассматриваются кандидаты без опыта работы (доход от 30 тысяч рублей). Чаще всего этим летом трансфузиологов искали в Архангельске, Новосибирске и Свердловской области.Из-за отсутствия мигрантов не снижается спрос на рабочий персонал. Гостиницы, столовые, рестораны и кафе в разных регионах безуспешно ищут котломойщиков без опыта работы для мытья кухонного инвентаря, готовы предоставлять питание и платить в среднем 28 тысяч рублей. Самый большой спрос на котломойщиков был зафиксирован в Москве – до введения новых ковидных ограничений.Самая экзотическая невостребованная специальность этого лета – механик-перегонщик каршеринга. Разыскиваются кандидаты со стажем вождения от двух лет, которые по ночам будут перегонять автомобили в сервис или на автомойку, производить мелкий ремонт и строго соблюдать правила ПДД (доход до 45 тысяч рублей). Перегонщики нужны в Екатеринбурге, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.

https://radiosputnik.ria.ru/20210705/vakansiya-1739868566.html

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россия, вакансии, общество