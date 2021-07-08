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Кабмин Украины призвал СНБО ввести санкции против сына Лукашенко
Кабмин Украины призвал СНБО ввести санкции против сына Лукашенко - РИА Новости, 08.07.2021
Кабмин Украины призвал СНБО ввести санкции против сына Лукашенко
Кабинет министров Украины подготовил список граждан Белоруссии, против которых рекомендует Совету национальной безопасности и обороны страны ввести санкции,... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T19:44
2021-07-08T20:09
иван кубраков
лидия ермошина
белоруссия
мвд белоруссии
украина
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КИЕВ, 8 июл – РИА Новости. Кабинет министров Украины подготовил список граждан Белоруссии, против которых рекомендует Совету национальной безопасности и обороны страны ввести санкции, ограничения предлагается ввести против главы МВД Белоруссии Ивана Кубракова, главы ЦИК Лидии Ермошиной, а также сына президента Белоруссии Виктора Лукашенко, который занимает должность его советника по вопросам нацбезопасности.Кабмин Украины на заседании в среду принял распоряжение, согласно которому рекомендует СНБО ввести санкции в отношении лиц, причастных к фальсификации выборов президента Белоруссии и разгону митингов в этой стране. При этом список лиц оглашен не был."Одобрить и внести в месячный срок на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам Республики Беларусь по перечню согласно дополнению", - говорится в тексте распоряжения правительства Украины, которое опубликовано на сайте кабмина.В дополнении к распоряжению приводится список из 52 лиц, среди которых глава МВД Белоруссии Иван Кубраков, главы ЦИК Лидия Ермошина, сын президента Белоруссии и его советник Виктор Лукашенко, глава администрации президента Игорь Сергеенко, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, командир спецподразделения "Альфа" Сергей Зубков, глава конституционного суда Петр Миклашевич и ряд других высокопоставленных чиновников, среди которых члены ЦИК и заместители министров.
https://ria.ru/20210705/ukraina-1739899682.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210705/ukraina-1739916789.html
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иван кубраков, лидия ермошина, белоруссия, мвд белоруссии, украина, в мире
Кабмин Украины призвал СНБО ввести санкции против сына Лукашенко
19:44 08.07.2021 (обновлено: 20:09 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Кабмин Украины призвал СНБО ввести санкции против сына Лукашенко и главы его администрации

Читать ria.ru в
КИЕВ, 8 июл – РИА Новости. Кабинет министров Украины подготовил список граждан Белоруссии, против которых рекомендует Совету национальной безопасности и обороны страны ввести санкции, ограничения предлагается ввести против главы МВД Белоруссии Ивана Кубракова, главы ЦИК Лидии Ермошиной, а также сына президента Белоруссии Виктора Лукашенко, который занимает должность его советника по вопросам нацбезопасности.
Кабмин Украины на заседании в среду принял распоряжение, согласно которому рекомендует СНБО ввести санкции в отношении лиц, причастных к фальсификации выборов президента Белоруссии и разгону митингов в этой стране. При этом список лиц оглашен не был.
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В дополнении к распоряжению приводится список из 52 лиц, среди которых глава МВД Белоруссии Иван Кубраков, главы ЦИК Лидия Ермошина, сын президента Белоруссии и его советник Виктор Лукашенко, глава администрации президента Игорь Сергеенко, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, командир спецподразделения "Альфа" Сергей Зубков, глава конституционного суда Петр Миклашевич и ряд других высокопоставленных чиновников, среди которых члены ЦИК и заместители министров.
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