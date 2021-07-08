https://ria.ru/20210708/su-24-1740460742.html

Минобороны высказалось о срыве пресс-конференции Санчеса из-за двух Су-24

Минобороны высказалось о срыве пресс-конференции Санчеса из-за двух Су-24 - РИА Новости, 08.07.2021

Минобороны высказалось о срыве пресс-конференции Санчеса из-за двух Су-24

Два бомбардировщика Су-24 в четверг выполнили плановый учебно-тренировочный полет над нейтральными водами Балтийского моря, не нарушая границ других государств, РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T16:00

2021-07-08T16:00

2021-07-08T17:49

россия

балтийское море

су-24

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Два бомбардировщика Су-24 в четверг выполнили плановый учебно-тренировочный полет над нейтральными водами Балтийского моря, не нарушая границ других государств, сообщили в Минобороны России.Отмечается, что передвижения выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, границы других государств не нарушались.Ранее стало известно, что выступления премьеров Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы на базе НАТО в Шауляе прервали из-за срочного вылета двух натовских истребителей. Испанские власти заявили, что причина объявления тревоги неизвестна. Ряд местных СМИ, в том числе газета Mundo, сообщили, что причиной стало появление неопознанного российского самолета над Балтийским морем. После того как два Eurofighter поднялись в воздух, брифинг продолжился.В Шауляе базируются 130 испанских военнослужащих и семь испанских истребителей Eurofighter, которые участвуют в миссии НАТО по патрулированию неба над странами Балтии.

https://ria.ru/20210708/samolet-1740452494.html

россия

балтийское море

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россия, балтийское море, су-24, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире