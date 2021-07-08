Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210708/sovfed-1740484352.html
В Совфеде отклонили предложение сажать в тюрьму за неуплату алиментов
В Совфеде отклонили предложение сажать в тюрьму за неуплату алиментов - РИА Новости, 08.07.2021
В Совфеде отклонили предложение сажать в тюрьму за неуплату алиментов
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал концепцию внесённого в Госдуму законопроекта, который предусматривает механизм,... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T17:47
2021-07-08T17:47
россия
андрей клишас
совет федерации рф
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:593:2587:2048_1920x0_80_0_0_5dd6ecbde7cc7cd5f47725cf81f5778c.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал концепцию внесённого в Госдуму законопроекта, который предусматривает механизм, усиливающий защиту прав и законных интересов детей, а также нетрудоспособных родителей, на исполнение в отношении них алиментных обязательств, вместе с тем комитет выступил против положения документа, предусматривающего тюремный срок за неуплату алиментов."Законопроект устанавливает возможность освобождения лица от уголовной ответственности, предусмотренной статьей 157 Уголовного кодекса Российской Федерации, за неуплату алиментов в случае полного погашения задолженности по их выплате. Данное предложение поддерживается в полной мере", - сообщил глава комитета Андрей Клишас РИА Новости.Вместе с тем за неоднократную неуплату алиментов законопроект предусматривает, в том числе, наказание в виде лишения свободы до одного года. Это положение конституционным комитетом Совфеда поддержано не было."Это положение не в полной мере соответствует целям защиты прав и интересов незащищенных категорий граждан и требует дополнительного обсуждения. Лишение свободы в случае частичного исполнения лицом своих алиментных обязательств может привести как к ухудшению материального положения детей, так и иметь негативные последствия для их будущего", - заявил Клишас.По его словам, необходимо помнить, что применение уголовного закона является "крайним средством", с помощью которого государство реагирует на соответствующее противоправное поведение в рамках охраны общественных отношений.Глава комитета обратил также внимание на то, что предложенная законопроектом мера в виде тюремного срока может иметь негативные последствия в будущем и для самого ребёнка, связанные, в частности, с наличием судимости одного из его родителей."Кроме того, лишение свободы одного из родителей может затронуть право ребенка на общение с обоими родителями", - подчеркнул Клишас.Внесённый в Госдуму ранее законопроект дополняет 157 статью Уголовного кодекса РФ нормой, согласно которой за неоднократную неуплату алиментов предусматриваются, в том числе, исправительные, принудительные работы или лишение свободы до одного года. Также статья 157 статью УК РФ дополняется положением о том, что неплательщик освобождается от уголовной ответственности в случае, если он в полном объеме погасил задолженность по выплате средств "в порядке, определяемом законодательством РФ".
https://ria.ru/20210617/vybory-1737411846.html
https://ria.ru/20210621/alimenty-1737853638.html
https://ria.ru/20210530/alimenty-1734800297.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0327df7736c21f186216ded9001dd372.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф, общество
В Совфеде отклонили предложение сажать в тюрьму за неуплату алиментов
17:47 08.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк

В Совете Федерации не поддержали идею лишения свободы за неуплату алиментов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал концепцию внесённого в Госдуму законопроекта, который предусматривает механизм, усиливающий защиту прав и законных интересов детей, а также нетрудоспособных родителей, на исполнение в отношении них алиментных обязательств, вместе с тем комитет выступил против положения документа, предусматривающего тюремный срок за неуплату алиментов.
"Законопроект устанавливает возможность освобождения лица от уголовной ответственности, предусмотренной статьей 157 Уголовного кодекса Российской Федерации, за неуплату алиментов в случае полного погашения задолженности по их выплате. Данное предложение поддерживается в полной мере", - сообщил глава комитета Андрей Клишас РИА Новости.
Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 15:17
Милонов предложил запретить должникам по алиментам участвовать в выборах
Вместе с тем за неоднократную неуплату алиментов законопроект предусматривает, в том числе, наказание в виде лишения свободы до одного года. Это положение конституционным комитетом Совфеда поддержано не было.
"Это положение не в полной мере соответствует целям защиты прав и интересов незащищенных категорий граждан и требует дополнительного обсуждения. Лишение свободы в случае частичного исполнения лицом своих алиментных обязательств может привести как к ухудшению материального положения детей, так и иметь негативные последствия для их будущего", - заявил Клишас.
По его словам, необходимо помнить, что применение уголовного закона является "крайним средством", с помощью которого государство реагирует на соответствующее противоправное поведение в рамках охраны общественных отношений.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко перед началом совещания председателя правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 10:08
Процедура взыскания алиментов перейдет в онлайн-формат, заявил Чернышенко
Глава комитета обратил также внимание на то, что предложенная законопроектом мера в виде тюремного срока может иметь негативные последствия в будущем и для самого ребёнка, связанные, в частности, с наличием судимости одного из его родителей.
"Кроме того, лишение свободы одного из родителей может затронуть право ребенка на общение с обоими родителями", - подчеркнул Клишас.
Внесённый в Госдуму ранее законопроект дополняет 157 статью Уголовного кодекса РФ нормой, согласно которой за неоднократную неуплату алиментов предусматриваются, в том числе, исправительные, принудительные работы или лишение свободы до одного года. Также статья 157 статью УК РФ дополняется положением о том, что неплательщик освобождается от уголовной ответственности в случае, если он в полном объеме погасил задолженность по выплате средств "в порядке, определяемом законодательством РФ".
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
30 мая, 13:04
Москвич выплатил шесть миллионов рублей алиментов, чтобы выехать за рубеж
 
РоссияАндрей КлишасСовет Федерации РФГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:32Организаторам концерта Арбениной в Москве грозит штраф до миллиона рублей
08:31При пожаре на фабрике в Бангладеш погибли три человека
08:27В Казахстане задержали медработников за продажу паспортов вакцинации
08:26В Курске девятилетний мальчик ушел гулять и пропал
08:21"Ростех" разработает парашюты для многоразовых ракет
08:13В правительстве Бурятии заявили, что локдаун снизил заболеваемость
08:12В московских поликлиниках увеличили точность диагнозов с помощью ИИ
08:10В Мексике потребовали расследовать тайную передачу денег брату президента
08:03Бурятия с 12 июля отменит локдаун
08:00Выложили карты на стол. Для чего Польша заманивает белорусов
07:45Задержанные американцы назвали цель нападения на президента Гаити
07:17Мать Винника просит правительство Греции вернуть сына к детям в Россию
07:13Мать Винника рассказала об условиях содержания сына во французской тюрьме
07:11Россияне рассказали, к чему приводят напряженные отношения с начальством
07:08Мать Винника рассказала, когда его освободят из тюрьмы во Франции
06:38Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня
06:35Эксперты объяснили, как безопасно заказывать услуги в интернете
06:24Пострадавшие при ЧП с самолетом в ЯНАО находятся в реанимации
06:21В МИД России рассказали об одной из наиболее острых проблем Ливии
06:20Россияне потратили 6,7 миллиарда рублей на детские туры с кешбэком
Лента новостейМолния