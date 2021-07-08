https://ria.ru/20210708/sovfed-1740484352.html

В Совфеде отклонили предложение сажать в тюрьму за неуплату алиментов

В Совфеде отклонили предложение сажать в тюрьму за неуплату алиментов - РИА Новости, 08.07.2021

В Совфеде отклонили предложение сажать в тюрьму за неуплату алиментов

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал концепцию внесённого в Госдуму законопроекта, который предусматривает механизм,... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T17:47

2021-07-08T17:47

2021-07-08T17:47

россия

андрей клишас

совет федерации рф

госдума рф

общество

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал концепцию внесённого в Госдуму законопроекта, который предусматривает механизм, усиливающий защиту прав и законных интересов детей, а также нетрудоспособных родителей, на исполнение в отношении них алиментных обязательств, вместе с тем комитет выступил против положения документа, предусматривающего тюремный срок за неуплату алиментов."Законопроект устанавливает возможность освобождения лица от уголовной ответственности, предусмотренной статьей 157 Уголовного кодекса Российской Федерации, за неуплату алиментов в случае полного погашения задолженности по их выплате. Данное предложение поддерживается в полной мере", - сообщил глава комитета Андрей Клишас РИА Новости.Вместе с тем за неоднократную неуплату алиментов законопроект предусматривает, в том числе, наказание в виде лишения свободы до одного года. Это положение конституционным комитетом Совфеда поддержано не было."Это положение не в полной мере соответствует целям защиты прав и интересов незащищенных категорий граждан и требует дополнительного обсуждения. Лишение свободы в случае частичного исполнения лицом своих алиментных обязательств может привести как к ухудшению материального положения детей, так и иметь негативные последствия для их будущего", - заявил Клишас.По его словам, необходимо помнить, что применение уголовного закона является "крайним средством", с помощью которого государство реагирует на соответствующее противоправное поведение в рамках охраны общественных отношений.Глава комитета обратил также внимание на то, что предложенная законопроектом мера в виде тюремного срока может иметь негативные последствия в будущем и для самого ребёнка, связанные, в частности, с наличием судимости одного из его родителей."Кроме того, лишение свободы одного из родителей может затронуть право ребенка на общение с обоими родителями", - подчеркнул Клишас.Внесённый в Госдуму ранее законопроект дополняет 157 статью Уголовного кодекса РФ нормой, согласно которой за неоднократную неуплату алиментов предусматриваются, в том числе, исправительные, принудительные работы или лишение свободы до одного года. Также статья 157 статью УК РФ дополняется положением о том, что неплательщик освобождается от уголовной ответственности в случае, если он в полном объеме погасил задолженность по выплате средств "в порядке, определяемом законодательством РФ".

https://ria.ru/20210617/vybory-1737411846.html

https://ria.ru/20210621/alimenty-1737853638.html

https://ria.ru/20210530/alimenty-1734800297.html

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россия, андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф, общество