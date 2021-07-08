https://ria.ru/20210708/sochi-1740509583.html

Роспотребнадзор проверил сочинские пляжи

Роспотребнадзор проверил сочинские пляжи - РИА Новости, 08.07.2021

Роспотребнадзор проверил сочинские пляжи

Специалисты Роспотребнадзора после непогоды взяли пробы воды на 73 пляжах в Сочи, все показатели в норме, сообщил мэр Алексей Копайгородский. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T19:31

2021-07-08T19:31

2021-07-08T19:48

алексей копайгородский

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

северский район

сочи

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740097926_0:0:3204:1803_1920x0_80_0_0_53637c7a183110dac0a05502dd2fc738.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора после непогоды взяли пробы воды на 73 пляжах в Сочи, все показатели в норме, сообщил мэр Алексей Копайгородский.В Сочи всего насчитывается около 130 пляжей."На оперштабе обсудили также санитарно-эпидемиологическое состояние курорта. Роспотребнадзор провел дополнительные исследования на водозаборах. Также сегодня специалисты взяли пробы на 73 пляжах Сочи. Все показатели в норме", - написал Копайгородский в своем Telegram-канале.Кроме того, глава Сочи сообщил, что поручил главам внутригородских районов усилить работу по очистке сетей ливневой канализации и обследовать все подмостовые пространства в руслах рек, чтобы избежать подтоплений при ухудшении погоды и обильных осадках в будущем."Десятого июля проведем масштабный субботник во всех районах курорта", - отметил Копайгородский.В результате ливней на территории Сочи в воскресенье, а также в ночь на понедельник поднялись уровни рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Произошли локальные подтопления, власти приготовились к эвакуации, которая в результате не понадобилась. Во второй половине дня понедельника ливни сместились от Сочи в сторону Туапсинского района Краснодарского края.К утру вторника в семи населенных пунктах разных муниципалитетов Кубани оказались подтопленными 267 жилых домов и 395 приусадебных участков. Власти ввели режим ЧС на территории шести муниципалитетов: Туапсинского, Славянского, Северского районов, Сочи, Горячего Ключа, в геленджикском поселке Архипо-Осиповка.

https://ria.ru/20210708/sochi-1740507051.html

северский район

сочи

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей копайгородский, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), северский район, сочи, краснодарский край