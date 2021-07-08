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Роспотребнадзор проверил сочинские пляжи
Роспотребнадзор проверил сочинские пляжи - РИА Новости, 08.07.2021
Роспотребнадзор проверил сочинские пляжи
Специалисты Роспотребнадзора после непогоды взяли пробы воды на 73 пляжах в Сочи, все показатели в норме, сообщил мэр Алексей Копайгородский. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T19:31
2021-07-08T19:48
алексей копайгородский
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
северский район
сочи
краснодарский край
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора после непогоды взяли пробы воды на 73 пляжах в Сочи, все показатели в норме, сообщил мэр Алексей Копайгородский.В Сочи всего насчитывается около 130 пляжей."На оперштабе обсудили также санитарно-эпидемиологическое состояние курорта. Роспотребнадзор провел дополнительные исследования на водозаборах. Также сегодня специалисты взяли пробы на 73 пляжах Сочи. Все показатели в норме", - написал Копайгородский в своем Telegram-канале.Кроме того, глава Сочи сообщил, что поручил главам внутригородских районов усилить работу по очистке сетей ливневой канализации и обследовать все подмостовые пространства в руслах рек, чтобы избежать подтоплений при ухудшении погоды и обильных осадках в будущем."Десятого июля проведем масштабный субботник во всех районах курорта", - отметил Копайгородский.В результате ливней на территории Сочи в воскресенье, а также в ночь на понедельник поднялись уровни рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Произошли локальные подтопления, власти приготовились к эвакуации, которая в результате не понадобилась. Во второй половине дня понедельника ливни сместились от Сочи в сторону Туапсинского района Краснодарского края.К утру вторника в семи населенных пунктах разных муниципалитетов Кубани оказались подтопленными 267 жилых домов и 395 приусадебных участков. Власти ввели режим ЧС на территории шести муниципалитетов: Туапсинского, Славянского, Северского районов, Сочи, Горячего Ключа, в геленджикском поселке Архипо-Осиповка.
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алексей копайгородский, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), северский район, сочи, краснодарский край
Роспотребнадзор проверил сочинские пляжи
19:31 08.07.2021 (обновлено: 19:48 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЛюди с металлоискателями на пляже "Ривьера" в Сочи после подтопления
Люди с металлоискателями на пляже Ривьера в Сочи после подтопления - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Роспотребнадзор после наводнения в Сочи взял пробы воды на 73 пляжах, все показатели в норме

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора после непогоды взяли пробы воды на 73 пляжах в Сочи, все показатели в норме, сообщил мэр Алексей Копайгородский.
В Сочи всего насчитывается около 130 пляжей.
"На оперштабе обсудили также санитарно-эпидемиологическое состояние курорта. Роспотребнадзор провел дополнительные исследования на водозаборах. Также сегодня специалисты взяли пробы на 73 пляжах Сочи. Все показатели в норме", - написал Копайгородский в своем Telegram-канале.
Кроме того, глава Сочи сообщил, что поручил главам внутригородских районов усилить работу по очистке сетей ливневой канализации и обследовать все подмостовые пространства в руслах рек, чтобы избежать подтоплений при ухудшении погоды и обильных осадках в будущем.
Мусор на пляже в поселке Кудепста Хостинского района Сочи - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 19:14Туризм
Мэр Сочи оценил ущерб от наводнения на курорте
"Десятого июля проведем масштабный субботник во всех районах курорта", - отметил Копайгородский.
В результате ливней на территории Сочи в воскресенье, а также в ночь на понедельник поднялись уровни рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Произошли локальные подтопления, власти приготовились к эвакуации, которая в результате не понадобилась. Во второй половине дня понедельника ливни сместились от Сочи в сторону Туапсинского района Краснодарского края.
К утру вторника в семи населенных пунктах разных муниципалитетов Кубани оказались подтопленными 267 жилых домов и 395 приусадебных участков. Власти ввели режим ЧС на территории шести муниципалитетов: Туапсинского, Славянского, Северского районов, Сочи, Горячего Ключа, в геленджикском поселке Архипо-Осиповка.
Подтопленные дома и размытые дороги: последствия ливней в Сочи
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Сильный ливень с грозой, градом и ветром начался в Сочи четвертого июля и шел всю ночь.

Сотрудники коммунальных служб устраняют последствия подтопления магазина в микрорайоне Кудепста Хостинского района Сочи
1 из 12

Сильный ливень с грозой, градом и ветром начался в Сочи четвертого июля и шел всю ночь.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

На побережье Сочи выпала месячная норма осадков.

Затопления в Сочи
2 из 12

На побережье Сочи выпала месячная норма осадков.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

В Адлерском и Хостинском районах Сочи поднялся уровень рек Мацеста, Хоста, Кудепста и Хорота.

Затопления в Сочи
3 из 12

В Адлерском и Хостинском районах Сочи поднялся уровень рек Мацеста, Хоста, Кудепста и Хорота.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Включены сирены для оповещения о возможных подтоплениях, на улицах дежурят спасатели.

Мужчина убирается во дворе своего подтопленного дома в Хостинском районе Сочи
4 из 12

Включены сирены для оповещения о возможных подтоплениях, на улицах дежурят спасатели.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Подтоплены некоторые отели, детские сады, больница. Потоком воды уносило машины.

Мужчина устраняет последствия подтопления на станции технического обслуживания автомобилей в Хостинском районе Сочи
5 из 12

Подтоплены некоторые отели, детские сады, больница. Потоком воды уносило машины.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

В городе повалены десятки деревьев, три человека пострадали, один из них скончался.

Поваленное во время дождя дерево на проезжей части в Хостинском районе Сочи
6 из 12

В городе повалены десятки деревьев, три человека пострадали, один из них скончался.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Жителей попросили подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации.

Мужчина укладывает мешки с песком во дворе своего дома на одной из улиц Хостинского района Сочи
7 из 12

Жителей попросили подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

На Кубани поручили развернуть пункты временного размещения с трехдневным запасом питания.

Сотрудник коммунальной службы устраняет последствия подтопления магазина в микрорайоне Кудепста Хостинского района Сочи
8 из 12

На Кубани поручили развернуть пункты временного размещения с трехдневным запасом питания.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

В ликвидации последствий стихии задействованы более 500 человек и 170 единиц техники.

Мужчина на берегу реки Кудепста в Хостинском районе Сочи
9 из 12

В ликвидации последствий стихии задействованы более 500 человек и 170 единиц техники.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Техники и спасателей достаточно для быстрого устранения последствий ненастья, отмечают власти.

Женщина в своем номере в подтопленной гостинице неподалеку от реки Кудепста в Хостинском районе Сочи
10 из 12

Техники и спасателей достаточно для быстрого устранения последствий ненастья, отмечают власти.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Многие сочинские пляжи закрыты после разгула стихии, купаться здесь сейчас опасно.

Поврежденные ограждения возле моста через реку Кудепста в Хостинском районе Сочи
11 из 12

Многие сочинские пляжи закрыты после разгула стихии, купаться здесь сейчас опасно.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Автомобили одной из улиц Хостинского района Сочи.

Автомобили одной из улиц Хостинского района Сочи
12 из 12

Автомобили одной из улиц Хостинского района Сочи.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
1 из 12

Сильный ливень с грозой, градом и ветром начался в Сочи четвертого июля и шел всю ночь.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
2 из 12

На побережье Сочи выпала месячная норма осадков.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
3 из 12

В Адлерском и Хостинском районах Сочи поднялся уровень рек Мацеста, Хоста, Кудепста и Хорота.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
4 из 12

Включены сирены для оповещения о возможных подтоплениях, на улицах дежурят спасатели.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
5 из 12

Подтоплены некоторые отели, детские сады, больница. Потоком воды уносило машины.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
6 из 12

В городе повалены десятки деревьев, три человека пострадали, один из них скончался.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
7 из 12

Жителей попросили подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
8 из 12

На Кубани поручили развернуть пункты временного размещения с трехдневным запасом питания.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
9 из 12

В ликвидации последствий стихии задействованы более 500 человек и 170 единиц техники.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
10 из 12

Техники и спасателей достаточно для быстрого устранения последствий ненастья, отмечают власти.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
11 из 12

Многие сочинские пляжи закрыты после разгула стихии, купаться здесь сейчас опасно.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
12 из 12

Автомобили одной из улиц Хостинского района Сочи.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
 
Алексей КопайгородскийФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Северский районСочиКраснодарский край
 
 
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